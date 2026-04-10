Müzik, Sohbet, Samimiyet ve Lezzet: 5masa Şimdi Ankara’da

İstanbul’da doğan, Yalıkavak ve Alaçatı ile devam eden hikayesiyle kısa sürede müdavimlerini yaratan 5masa, Ankara’da kapılarını açtı. Beytepe Karafaki’nin içinde yer alan 5masa, yalnızca bir restoran değil; birlikte olmanın, eğlenmenin ve anın içinde kaybolmanın yeni bir hali.

 

5masa’yı klasik bir restoran deneyiminden ayıran en önemli unsur; mutfak, servis ve müziğin tek bir akış içinde buluşması. Mekânda çalışan herkes müzik eğitimi almış; gece ilerledikçe ritim sofraya karışıyor. Kaşık sesleri alkışa, masa kahkahaya, akşam bir performansa dönüşüyor. Planlı bir şovdan çok, doğal bir akış… Samimi, içten ve artan bir enerji.

 

İstanbul’da ‘‘mutfaktan çıkan müzik’’ söylemiyle dikkat çeken marka, Ankara gecelerine yeni bir sıcaklık getiriyor. Misafirlerine klasik bir restoran deneyimi değil; paylaşılan bir hikâye vadediyor. Samimiyet, enerji ve birlikte olma hissi 5masa’nın temelini oluştururken; başkentin sosyal hayatına yeni bir akşam ritüeli kazandırmayı hedefliyor.

https://www.instagram.com/5masaofficial/

Adres: Beytepe, Kanuni Sultan Süleyman Blv No:74/1 Çankaya/Ankara

Rezervasyon ve iletişim için: 533 454 11 40

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Davet

  Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Olağan Genel Kurulu, Ankara’da Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç iş

Davet, Kutlama

  Tarihçi ve gezgin kimliğiyle tanınan Saffet Emre Tonguç, altmışıncı yaş gününü, İstanbul’un büyüleyici Boğaz manzarasına hâkim seçkin

Davet

Platin Grup İnşaat, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu paylaşmak amacıyla Ankara’da özel bir iftar daveti

