Müzik, Sohbet, Samimiyet ve Lezzet: 5masa Şimdi Ankara’da

yazan: MAG 76

İstanbul’da doğan, Yalıkavak ve Alaçatı ile devam eden hikayesiyle kısa sürede müdavimlerini yaratan 5masa, Ankara’da kapılarını açtı. Beytepe Karafaki’nin içinde yer alan 5masa, yalnızca bir restoran değil; birlikte olmanın, eğlenmenin ve anın içinde kaybolmanın yeni bir hali.

5masa’yı klasik bir restoran deneyiminden ayıran en önemli unsur; mutfak, servis ve müziğin tek bir akış içinde buluşması. Mekânda çalışan herkes müzik eğitimi almış; gece ilerledikçe ritim sofraya karışıyor. Kaşık sesleri alkışa, masa kahkahaya, akşam bir performansa dönüşüyor. Planlı bir şovdan çok, doğal bir akış… Samimi, içten ve artan bir enerji.

İstanbul’da ‘‘mutfaktan çıkan müzik’’ söylemiyle dikkat çeken marka, Ankara gecelerine yeni bir sıcaklık getiriyor. Misafirlerine klasik bir restoran deneyimi değil; paylaşılan bir hikâye vadediyor. Samimiyet, enerji ve birlikte olma hissi 5masa’nın temelini oluştururken; başkentin sosyal hayatına yeni bir akşam ritüeli kazandırmayı hedefliyor.

Adres: Beytepe, Kanuni Sultan Süleyman Blv No:74/1 Çankaya/Ankara