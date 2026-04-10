Spring Glow Rehberi: Işıltı Nerede, Nasıl? – Hamiyet Akpınar

yazan: MAG 48

Bahar geldiğinde hep aynı şey olur: Herkes daha parlak, daha canlı, daha “fresh” görünmek ister; ama ışıltı dediğimiz şey, çoğu zaman yanlış anlaşılıyor, çünkü mesele parlamak değil, doğru yerde ışığı yansıtmak.

Işıltı, cildin üzerine eklenen bir efekt değil, cildin içinden geliyormuş gibi görünen bir illüzyondur ve bu illüzyon, doğru ürünle, doğru teknikle yaratılır.

Krem mi, Pudra mı? Asıl Mesele Doku Uyumu

Bahar makyajında en sık yapılan hata, hâlâ kış cildi gibi davranmak. Yoğun fondötenler, üstüne pudra, üstüne aydınlatıcı… Sonra neden “cakey” durduğunu sorguluyoruz. O yüzden bahar makyajında, ciltle bütünleşen krem ürünler ön plana çıkar. Peki, her cilt için mi? Hayır. Yağlı bir ciltte kontrolsüz krem ürün kullanmak, ışıltı değil, yağlanmış bir yüz efekti yaratır. Bu yüzden doğru soru “Hangi ürünü kullanmalıyım?” değil, “Cildim bu ürünü taşır mı?” olmalı.

Glow mu, Cam Cilt mi? İnce Çizgi Burada

Son dönemde herkes “glass skin” istiyor; ama gerçek şu: Her cilt cam gibi görünmek zorunda değil. Glow dediğimiz şey, kontrollü bir parlaklıktır. Cam cilt ise neredeyse filtresiz bir yansıma. Bu ikisi arasında çok ince ama kritik bir fark var: Glow makyajdır. Cam cilt, mükemmel bakım gören cilttir.

Eğer cildinizde doku, gözenek ya da akne izi varsa, cam cilt efekti onları daha da görünür yapar. Bu noktada yapılması gereken şey trendi kovalamak değil, kendi cildini iyi gösterecek uygulamayı bulmaktır.

Işıltının Yeri Her Yer Değil, Doğru Yer

Aydınlatıcıyı eline alıp yüzün her yerine uygulamak… İşte en büyük hata. Işıltı, yüzün mimarisini ortaya çıkarır. Yanlış yerde kullanıldığında ise mimariyi bozar. Elmacık kemiğinin üstü, kaş kemiği, dudak üstü evet; ama geniş gözeneklerin veya pürüzlü bölgelerin olduğu yere uygulanan ışıltı, gözeneği daha büyük, pürüzü daha belirgin hâle getirir. Yağlı, gözenekli, pürüzlü cilt yapısı için, bölgesel pudralama ve toz allık ile dengelenip daha kontrollü bir ışıltı elde edilmelidir.

Fazla glow neden amatör durur? Çünkü parlamalar kontrolsüzdür.

Profesyonel makyajda hiçbir şey “bol bol” yapılmaz. Her şey ölçülüdür. Her katmanın bir amacı vardır.

Fazla glow, cildi sağlıklı değil, terlemiş gibi gösterir. Sağlıklı ışıltı ile yağlı görünüm arasındaki fark çok nettir.

Işıltı, bir trend değil, bir denge meselesidir.

*Doğru ürün, doğru teknik ve en önemlisi kendi cildini tanımak, çünkü en iyi makyaj, ışığı yansıtan değil, ışığı doğru yöneten makyajdır.