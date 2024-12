Aslı Güder’le 2025 ve Ötesi

Geleneksel olarak her sene başında yaptığımız geleceğe bakış röportajımızda 2025’i konuştuk Aslı Güder’le. Kendisi bazı özel yeteneklere sahip özel bir insan. Daha önceki röportajlarımızda bunun ilk nasıl başladığını, nasıl bir his olduğunu, insanların bunu kendilerinde nasıl geliştirebileceklerini de konuşmuştuk.

Bu sene öyle bir sene ki okurken ne düşüneceğimi bilemedim; ama bence olan her şeyin ana plana hizmet ettiğini, olacak şeylerin hep gezegenimizin ve insanların evrimi için gerekli olduğunu, tarihte dönem dönem benzer olayların yaşandığını, hep yaşanacağını düşünürsek bize düşen sadece daha iyi bir insan olmak, herkesi ve her şeyi olduğu gibi kabullenmek ve en önemlisi de tüm insanlık olarak birleşmek, birleşmek, birleşmek. Hepimiz aynı bütünün parçalarıyız. Birini düşüncemizle bile olsa ittiğimizde kendimizi o evrenin, o boyutun enerjisinden ve bilgisinden ayrı tutarak yokluğa itiyoruz aslında. Teslimiyet, kabullenme, birleşme ve her zerreyi sevmek her karanlığa güneş gibi doğacaktır. Her şey bütünden bir parçadır. Bir parçayı istemeyen, kendini o bütünden ayrı koyar, çünkü birleşen bütündedir. Şimdi söz Aslı Güder’de:

Acaba Hepimiz Deliriyor muyuz?

“Kendi kendine konuşana deli derlermiş,” diyorlar. Varsın desinler! Düşünün bir; karşımızdakilerle konuşarak bile anlaşamamak, aslında çok daha delice değil mi? Sakın kendinize, “Acaba deliriyor muyum?” diye sormayın, çünkü tahammülümüz her geçen gün azalıyor… Düşünmeden hareket etmeye başlayacağız; iş yerinde, evde, trafikte… Huzurun yerini kaos alacak. Dünya koca bir tımarhaneye dönecek gibi görünüyor. Delirmeyi mecazi anlamda kullanmıyorum, gerçekten böyle hissediyorum.

Bunu şöyle anlatayım; “Bu yaşadığımız olay gerçek miydi, anlatılanlar gerçek miydi, hayal miydi, bu insan akıllı mı, deli mi acaba?” derken kendimiz delireceğiz ve ne yazık ki delirdikçe antidepresanlardan, ilaçlardan medet umacağız. Onlarsa bizi daha da deli edecek. Rahmetli dedem derdi ki, “Delilikle velilik arasında ince bir çizgi vardır.”. O çizgide durabilenler, hatta o çizgiyi aşanlar, gerçek veliler olacak. Onlar, bu yeni dönemin rehberleri haline gelecek.

Bu yaşananlar sadece büyük bir başlangıcın ilk adımı. Eğer bu sınavı geçebilirsek, evrenin bize armağanı şu olacak: Artık karşımızdakiyle konuşurken kelimelere ihtiyacımız kalmayacak, sadece iç sesimizi dinlememiz yeterli olacak. Spiritüel olarak hepimiz bambaşka bir döneme geçeceğiz; öyle bir dönem ki tek bir kelime bile etmeden birbirimizi anlamaya başlayacağız. İşte bu, kelimeler ötesi bir anlayışa ve gerçek bir uyanışa doğru açılan kapının anahtarı olacak.

Türkiye

Türkiye; 2026-2028 yılları arasındaki kargaşaya, göç problemlerine, kaçışlara hazır olsun. Göç problemlerini çözüp “yurtta sulh, cihanda sulh” ruhuna bürünecek.

İlk kez Avrupa Birliği, Türkiye’ye yeşil ışık yakacak. İlk başta cezbedecek olan bu teklif, Türkiye’nin durup düşünmesi gereken bir adım olmalı.

2027, Türkiye’de birçok değişimin başladığı yıl olacak.

Türkiye’de iki önemli gazeteci, geniş yankı uyandıracak; ciddi soruşturmalara tabi tutulacak.

2025’te Galatasaray, hem Türkiye’de hem Avrupa’da başarılara imza atacak; ancak, başarı için teknik direktörün doğru bir strateji izlemesi şart: Takım için gelen mesajsa şu: İlk yirmi dakika yavaş tempo, ardından yetmiş dakika boyunca daha agresif bir oyun tarzı.

İlginç bir şekilde Lüleburgaz, İzmir’den deprem haberleri alabiliriz.

Birçok ülkede, canlı bomba olayları gündeme gelecek.

Kimse unutmasın, Çanakkale geçilmez! Çanakkale Boğazı’ndaki bir olay, yüreklerimizi ağzımıza getirebilir.

THY yönetiminde iki isim değişikliği olacak.

Hülya Avşar çok para kazanacak ancak, bu onu mutlu etmeyecek.

Bülent Ersoy, sağlık ve mental sorunlara dikkat etmeli.

Türkiye’de önemli bir ismin bir anda hapse girmesi şok etkisi yaratacak.

Türkiye’nin gündeminde göçmenlik sorun olacak, kapılar kapanacak.

Türkiye’deki kumarhane gerçeği ortaya çıkacak, çok insanların ciğeri yanacak.

İstanbul depremi çok sesli ve gürültülü gelecek ancak, şu an değil, geldiğinde ise sesle gelecek.

Amerika

Brooklyn Köprüsü’nden bir olay.

Donald Trump, elindeki bilgileri paylaşmaya devam edecek; ancak bu durum, onu büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakacak. Trump’a, John F. Kennedy’nin sonunu yaşatmaya çalışacaklar.

Brooklyn’deki evsizler ayaklanıyor. Büyük olaylar olabilir. Büyük evlere yürüyecekler.

ABD’deki Özgürlük Heykeli ile ilgili bazı olaylar yaşanabilir.

Broadway Musicals ile ilgili bir olay yaşanabilir.

Trump, bu başkanlığında da Amerika’nın iyiliği için önemli adımlar atacak. Ülkeyi bir çizgi film gibi yöneten Trump, korku filmine de döndürebilecek potansiyele sahip. Kimse bu sevecen yüzüne aldanmasın.

ABD’de Beyaz Saray’da güvenliğe dikkat.

Trump, Amerika tarihinde ilk kez, üçüncü defa aday olmak isteyebilir. Amerika’da sistem değişebilir mi? Trump; dışarıdan da olsa, onun atadığı ve destek olduğu kişi ile ülkeyi yönetmeye devam edecek.

ABD’de Kızılderili soylarından bazı ilginç haberler almaya hazır olun. Ülkenin getirdiği yeni sistem, ayaklanma yapabilir. Sadece onlara verilen bir hak onlardan alınırsa ya da başkalarına da verilirse sizce ne yapar?

Angelina Jolie’den güzel bir haber alacağız.

Amerika, yetiştirdiği ve yerleştirdiği on iki adamını dünyanın en önemli stratejik bölgelerinde kullanmak üzere düğmeye basacak; bir tanesi de Türkiye’de.

Trump bir konuda kızı ile karşı karşıya kalacak, fikir çatışması yaşanabilir.

Brad Pitt’in başı belada.

Trump, ABD adına, sanılanın aksine 2025’te beklenmedik davranışlar sergileyip Putin’i şaşırtabilir. İlişkiler kaygan bir zeminde inişli çıkışlı bir yol almaya devam edecek.

Çin

Çin’in, yakın gelecekte önemli ekonomik zorluklar yaşayacağını öngörüyorum. Ülkenin önemli ekonomik düşüşlerle karşılaşacağı görülüyor ve bu, küresel ekonomiyi daha geniş ölçekte etkileyecek. Bu düşüş, Çin ekonomisinin çeşitli yönlerini derinden etkileyebilir.

Çin’in nasıl yönetildiği ve idare edildiği konusunda büyük değişiklikler öngörüyorum. Ülkenin idari yapısı ve yönetiminde önemli değişiklikler ufukta görünüyor.

Çin’de çok büyük kargaşalar yaşanacak.

Çin, kendi halkını bir hiç uğruna harcamayı göze alacak.

Çin, kendi ekonomisinde yaşadığı zorluk sebebi ile Amerika’ya boyun eğmek zorunda kalabilir; ama bunu Amerika’ya hissettirmemeye çalışacak.

Din

AI (yapay zekâ) din çıkacak. “Onun da dini olur mu?” demeyin, çok kolayca ve hızla yayılacak, inançlıları çok büyük sayılara ulaşacak. İşte kıyamet de buradan kopacak.

Mesih dünyaya yaklaşıyor. Söylediklerim için beni deli sanmayın. Bu, insanlık tarihinin en önemli dönüşümlerinden birinin habercisi.

Bazı ibadet alanlarına yapılan saldırılar görüyorum.

Dünyada mezhep savaşları ve dinî karışıklıklar birçok bölgeyi etkisi altına alacak. Bu durum, toplumsal huzursuzluklara sebep olacak.

Dünya

2025’te; küresel siyasi manzara değişiyor. Dünya liderliklerinde büyük değişikler ve yeni ittifaklar oluşacak.

Bir ülkenin bayrağı indiriliyor.

Sınırlar ortadan kalkacak ve dünya tek bir düzen altında birleşecek; ancak bu, birçok çatışma ve huzursuzluğu da beraberinde getirecek.

2028’den sonra üçüncü bir dünya savaşı patlak verecek; ancak bu savaşi insanlar arasında değil, yapay zekâlar arasında olacak.

“Ha çıktı ha çıkıyor!” diyeceğimiz bir yıl, savaş gemileri denizlerde, sınırlarda yürekleri hoplatacak.

Teknoloji

Sosyal medyada değişiklikler olacak, 2025’te de baskın bir iletişim aracı olarak kalmaya devam edecek; ancak, oldukça dikkat çekici yeni bir platforma hazır olun. “Üçü bir arada” desem, gelecekte hatırlarsınız.

Elon Musk, devrim niteliğinde bir teknoloji şehri kuracak. Adı, insanlık tarihinde daha da önemli bir yer edinecek.

Elon Musk ve Trump arasındaki ilişki, tıpkı Tom ve Jerry gibi olacak. İkisi de egolarıyla birbirine rakip olacak ancak, bu rekabet önemli gelişmelere sebep olacak.

GPS’lerde ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

İnsan, hayvan, robot karışımı bazı varlıklar ortaya çıkacak.

Hologram teknolojileri çok gelişecek ve hologram teknolojisine sahip ürünler yok satacak.

Önümüzdeki dönemde ilk kez, yeni tip elektrikli uçan araçların bazı kazalarına tanık olabiliriz. Bu araçlar, havacılık alanında devrim yaratacak olsa da, ilk aşamalarda bazı riskler ve kazalar kaçınılmaz olacak.

En büyük tehlike, 7G’nin çıktığı dönem olacak.

Savaşlar, dijital dünyada yaşanacak.

Tesla, köklü ve önde gelen birçok araç markasının önüne geçecek.

Elon Musk’ın şu an yaptıkları, yapamadıkları yanında hiçbir şey. Yepyeni bir şeye hazırlayamıyor. Aerospace, aviation alanında adından çok söz ettirecek. 2025’in haziranından sonra güç onun elinde.

Şarjlar en büyük sorunumuz haline gelecek, pil dönemini özletebilir.

On iki yıl boyunca AI (yapay zekâ) kontrolü bizde ancak sonrası korkutucu. Yirmi bir yıl sonra yapay zekâ savaşları görüyorum; teknolojiler ile teknolojiler arası.

Genel Kehanet

Karmalarınızdan kurtulmak için son dönemeç. Karmasını yaşadığınız insan, ruhunuzu ele geçirecek. Karmalarınızdan kurtulun.

2026-2028’de tüm dünyada iç ve dış savaşlar kargaşası olabilir. 2025 yılı daha çok bunun adına hazırlık yılı gibi.

Dünya liderlerinden birisi ekran karşısında kalp krizi geçirebilir… Tüm dünya izlerken.

İnsanlar 2025’te geçirecekleri doğum günlerini hiç unutamayacaklar. Galiba bir kez daha geldik, diyecekler.

Artık hem iyi hem de kötü enerjiler gözle görülür hâle gelecek; ancak burada asıl önemli olan, bu enerjilerden gelen mesajları okuyabilmektir.

Piramitlerin tüm sırları ortaya çıkacak. Bu keşif, insanlık tarihine dair bildiklerimizi kökten değiştirecek.

Bazı güçler, yeni portal kapılar açmak isteyecek; ancak, bu son derece tehlikeli bir girişim. Ateşle oynuyorlar ve bu, cehennemin kapılarını aralamakla sonuçlanabilir.

Babası ile evlenen bir kız çocuğundan çok bahsedilecek.

Stephen Hawking’in bazı teorileri gerçek olacak.

Hırslarımız, özgürlüğümüzün katili olacak. “Bir lokma, bir hırka” demeyi öğrenmek, huzurun anahtarı olacak. Aksi takdirde hırslarımız, psikolojik sorunlar ve bağımlılıklara zemin hazırlayacak.

Teknoloji geliştikçe biz geriye gidiyoruz. Eski medeniyetlere kıyasla, insanlık her geçen gün daha ilkel hâle geliyor.

Kadim medeniyetler yerin altına çekilmiş durumda. Yerin altı, bir örümcek ağı gibi onların kalıntılarıyla dolu. İnsanlık bu yeraltı medeniyetlerini keşfettikçe, geçmişle bağını yeniden kuracak.

Acıyarak kimseye bir şey vermeyin, aynı durumu yaşarsınız.

Kadınlar erkek gibi, erkekler kadın gibi davranacak; dünyanın dengesizliğini en çok buradan anlayacağız.

Şarkıcılar söyledikleri şarkıları, oyuncular oynadıkları oyunu yaşayacaklar. Aman dikkat!

Sinema oyuncuları eve gittiklerinde rolden çıkamayacaklar.

Ebru Gündeş, sanatında başarılara devam edecek, yeni bir single ile hayranlarını sevindirecek, yurt dışından birisi ile düet yapacak; ancak özel hayatında kara bulutlar dolaşıyor.

Artık komşu komşunun külüne bile muhtaç olmasın, ona bile güvenemeyeceğiz. Ülkeler birbirinden gıda alışverişi sırasında korkacaklar. Savaş aslında yediklerimizin içtiklerimizin içinde; komşularımıza güvenemeyecek hâle geleceğiz. Yavaş yavaş zehirleniyoruz. Can boğazdan gelir, boğazdan gider. Yeni savaşlar, yediklerimizden gelecek.

Akrep istilası olacak bu sene.

Işık hızı ile ışıksız kalacağız.

Ateşin gücünü bu sene fazlasıyla yaşayacağız.

İnsanlar korkma duygularını kaybedecekler, bu da bize çok şey kaybettirecek.

Sinema salonları ve tiyatro sahneleri de saldırı alabilir.

Liman ve portlarda kaçakçılık haberleri alabiliriz. Olmaz olmaz demeyin, her şey mümkün. Escobar gibi bir olay olacak.

Artık doğa afetlerinde yer değişiyor, iklim değişiklikleri olacak.

Deprem olmayan yerlerde deprem görebiliriz; sel olmayan yerde sel, fırtına olmayan yerde fırtına bizi şaşırtacak.

Dünyada milyonlarca ada yok olacak, haritadan silinecek.

Venedik, sular altında kalabilir.

Solar patlamalar olacak ve beraberinde yangınlara, kuraklığa ve çok enteresan bazı olaylara sebep olacak.

Tarihte kim neresi ile savaştı ise o bölge ile sınanacak.

Ekonomi

2030’da ekonomik kriz tüm dünyada zirveyi zorlamayı bekliyor. Bu kriz, hem bireyleri hem de devletleri derinden etkileyecek.

Altın kazandıracak.

Bitcoin çok ciddi bir yükseliş görecek.

Birçok kripto, hiç yaşanmamış gibi yok olacak.

Kripto para birimleri ya da dijital paralar 2025’te finans sistemine daha fazla dahil olacak.

Bugün doğru kriptoları biriktirenler, 2028’den sonra kazanmaya başlayacak. Sabırlı olun.

Apple, Starbucks, McDonald’s gibi isimler kan kaybedecek.

Borsa ile ilgili karanlık gerçekler ortaya çıkacak, evrim geçirecek.

Avrupa’da, özellikle Avrupa Birliği ve Brexit sonrası süreçle ilgili önemli siyasi değişiklikler veya liderlik değişimleri gündemde olacak.

Dolar, pound’u zorlayacak.

İngiltere’de pound kan kaybedecek.

Sağlık

Tabletle ve iğnelerle insanlar beslenecek. Yemek tarihe karışacak.

Hemen değil ancak, COVID gibi bir biyotehlike tekrar gelebilir.

Avrupa merkezli bir kimya ve teknoloji firması, suyun pH seviyelerini ve diğer özelliklerini artırarak insan sağlığına önemli faydalar sağlayacak bir yenilik geliştirecek. Bu gelişme, suyun doğal yapısını zenginleştirerek hem içme suyu kalitesini yükseltecek hem de sağlık alanında yeni bir çığır açacak. Bu gelişme, suyun iyileştirici gücünü daha önce hiç görülmemiş bir şekilde ortaya çıkaracak.

2025’te giyilebilir ve implant teknolojileri alanında büyük ilerlemeler göreceğiz. Bu teknolojiler, insanların yaşamlarında önemli bir rol oynayacak. Hatta sakatlıkların tarihe karışmasını sağlayacak kadar büyük bir etki yaratacaklar.

Bu sene doğum günlerinde sizden yeni bir siz ortaya çıkacak. Çantanızda neyi taşıdığınız, neyi geride bıraktığınıza göre değişeceksiniz. Taşımaya devam ettiklerinden yeni bir Sinem doğacak…

2026’dan sonra estetik ameliyatları tarihe karışıyor, yeni bir devrim geliyor. Estetik cerrahlar bana kırılmasın, dolguların sonu geliyor; yeni bir keşifle tahtı sallanacak.

Uzay

İnci tanesi gibi yeni bir gezegen çıkacak.

Metroda uzaylıları göreceğiz. Uzaylılar dediğimizde aklıma ilk gelen şey Amerika ordusu.

2025’te dünya dışı varlıklarla temas kuracağız ve bunun kanıtlarını bulacağız. Amerika ordusunun uzaylılarla bir bağlantısı var ve yakında ortaya çıkabilir: Orduyu harekete geçirecek bir uzay istilası.

Aynaya baktığımızda kendi uzaylımızı görebiliriz. Hepimizin avatar gibi bir uzaylısı var. Aynaya bakınca bunu görebileceğiz.

Uzaylılar Brooklyn’de.

Bu Yılın Şarkısı

Eller günahkâr,

diller günahkâr,

bir çağ yangını bu, bütün dünya günahkâr.

Masum değiliz hiçbirimiz.