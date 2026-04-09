Türkiye’de Maye Musk Rüzgarı
Dünyaca ünlü model, yazar ve diyetisyen Dr. Maye Musk, Destek Yayınları’ndan çıkan “Bir Kadın Plan Yaparsa” adlı kitabının tanıtımı kapsamında D&R aracılığıyla ilk kez Türk okurlarıyla buluşmak üzere İstanbul’a geldi.
İki gün süren davetin ilk gününde iş, sanat ve cemiyet hayatından isimlerle ilham veren bir sohbet gerçekleştiren Musk, ikinci gün kitapseverlerle buluştu. Yoğun katılımın olduğu söyleşi ve imza gününde uzun kuyruklar oluşurken, samimi anlatımı ve güçlü yaşam hikâyesi büyük beğeni topladı. Özellikle gençlere yönelik mesajlarıyla dikkat çeken Musk, program boyunca farklı yaş gruplarından katılımcıları aynı çatı altında buluşturan etkileyici bir deneyime imza attı.