İpek Kozası Sanatçısı – BLUeRHEE

yazan: MAG 91

Hayatın getirdiği zorlukları birer yıkım olarak değil, yeniden doğuşun en güçlü yakıtı olarak gören Güney Koreli çağdaş karışık teknik ve enstalasyon sanatçısı BLUeRHEE sanat dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kamuoyunda ve sanat çevrelerinde “ipek kozası sanatçısı” olarak anılan BLUeRHEE, geleneksel Kore felsefesini modern ve evrensel bir estetikle harmanlayarak izleyicilerine benzersiz bir görsel deneyim sunuyor.

Akademik ve kurumsal kariyeri de sanatçılığı kadar güçlü olan BLUeRHEE; Hongik Üniversitesi Tasarım Fakültesinde yardımcı doçentlik yapmış, Arirang TV’de görsel sanatlar takım liderliği görevini üstlenmiştir. Günümüzde ise Seul’ün kalbinde, Gangnam Sinnonhyeon İstasyonu yakınındaki Ivy Gallery’nin direktörlüğünü yürütmekte ve uluslararası platformlarda ülkesini başarıyla temsil etmektedir.

BLUeRHEE’nin tuval üzerindeki dokunsal anlatımı, doğanın ve insanın içsel yolculuğunu simgeleyen dört ana sembol üzerine kuruludur. Balonlara Dönüşen İpek Kozaları: Acı dolu bir mutasyondan geçen organizmanın geride bıraktığı boş koza kalıntıları; sanatçının ellerinde canlı renklerle boyanarak hafif ve gökyüzüne süzülen balonlara dönüşür. Bu simge, hücresel yeniden doğuşu ve yaşamın kesintisiz döngüsünü temsil eder. “Parlayan Gözyaşları” Olarak Cam Boncuklar: Kanvasların içine işlenen şeffaf cam boncuklar, insanlığın ortak sevinçlerini ve kederlerini hapseder. Işığı ve gölgeyi yakalayan bu boncuklar, duygusal hafızanın kristalleşmiş anıtlarıdır. “Özgür Ruh” Olarak Sürüklenen Odunlar: Sert okyanus akıntılarında kabuklarından arınmış ve yıpranmış odun parçaları; dünyevi görevlerini tamamladıktan sonra mutlak ve çıplak bir özgürlüğe kavuşan ruhun ham portresidir. Geleneksel Obangsaek Renk Blokları: Geleneksel Kore’nin beş yönünü ve elementini temsil eden renkli ipek şeritler, sanatçının yerel köklerinden evrensel bir insanlık mesajına ulaşmasını sağlar.