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Emma Lee – Duygusal Manzaralar

Sanat

Emma Lee – Duygusal Manzaralar

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Uluslararası sanat sahnesinde özgün tarzıyla adından söz ettiren Güney Koreli sanatçı Emma Lee (Yoonkyung Lee), doğa ile insan ruhu arasındaki derin bağı ele aldığı büyüleyici eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

 

Emma Lee, sanat yolculuğunu şekillendiren temel düşünceyi şu sözlerle ifade ediyor: “Aynı manzara, insanın o anki duygusal durumuna göre tamamen farklı algılanabiliyor; renkler, mekân hissi ve havanın kalitesi hep hissedilen duyguların süzgecinden geçiyor.”

 

Sanatçı bu felsefeyle, doğayı gerçekçi bir şekilde resmetmek yerine öznel ve soyut bir perspektifle yeniden yorumluyor. Tuval üzerinde gerçekleştirdiği zarif renk katmanları ve geçişleri; geçici hisleri ve anıları ölümsüzleştiriyor. Eserlerinde yağlıboya kullanmasına rağmen dağ formlarında geleneksel Kore mürekkep resminin mekânsal derinliğini, sadeliğini ve şiirsel atmosferini başarıyla yansıtıyor. Bu doğrultuda ortaya çıkan yapıtlar, belirli bir coğrafyanın somut kaydı değil, mutluluk ve sıcaklık anlarından süzülen birer duygusal manzara olarak şekilleniyor.

 

Türkiye’den Gelen İlham

Türkiye ile yolları ArtAnkara fuarına katılması ve Adana’daki Bosnalı Hotel’de konuk sanatçı olarak bulunmasıyla kesişen Emma Lee için bu süreç, dönüm noktası oluyor. Türkiye’nin ışığından ve ruhundan derinden etkilenen sanatçı, bu deneyimin, yaratıcı dünyasını beslediğini her fırsatta dile getiriyor.

 

Bodrum’da gerçekleştirilen özel bir sergiyle Türkiye’ye dönen sanatçı, Türk sanatseverlerle buluşmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu söylüyor. Kore manzaralarını tuvaline taşısa da eserlerindeki duyguların evrensel olduğuna inanan sanatçı, izleyicilerin bu yapıtları kendi kişisel anılarıyla bütünleştirmesini ve ortak bir insani paydada buluşmasını amaçlıyor.

 

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Yazar Hakkında /

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