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Boğaz’da Moda ve Kültür Buluşması

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Etkinlik, Moda

Boğaz’da Moda ve Kültür Buluşması

yazan:
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Brandeyes Optik, İstanbulda düzenlediği özel davette Summer 26 koleksiyonunu seçkin konuklarının beğenisine sundu.

 

Tersane İstanbul’da gerçekleşen etkinlik, Brandeyes Optik CEO’su Hande Doğantekin Kın ve Ayşe Burcu Kaya’nın ev sahipliğinde moda, sanat ve iş dünyasının seçkin isimlerini bir araya getirdi. “By the Bosphorus” temasıyla kurgulanan buluşmada konuklar Boğaz’ın eşsiz atmosferinde keyifli anlar yaşadı. Etkinliğin öne çıkan bölümlerinden biri ise, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç’un anlatımı eşliğinde gerçekleştirilen özel Boğaz yolculuğu oldu. Buluşma, yaz sezonunun dikkat çeken moda etkinlikleri arasında yer aldı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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