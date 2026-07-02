Boğaz’da Moda ve Kültür Buluşması
Brandeyes Optik, İstanbul’da düzenlediği özel davette Summer 26 koleksiyonunu seçkin konuklarının beğenisine sundu.
Tersane İstanbul’da gerçekleşen etkinlik, Brandeyes Optik CEO’su Hande Doğantekin Kın ve Ayşe Burcu Kaya’nın ev sahipliğinde moda, sanat ve iş dünyasının seçkin isimlerini bir araya getirdi. “By the Bosphorus” temasıyla kurgulanan buluşmada konuklar Boğaz’ın eşsiz atmosferinde keyifli anlar yaşadı. Etkinliğin öne çıkan bölümlerinden biri ise, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç’un anlatımı eşliğinde gerçekleştirilen özel Boğaz yolculuğu oldu. Buluşma, yaz sezonunun dikkat çeken moda etkinlikleri arasında yer aldı.