Etkinlik

Hipodrom.com Locasında Gazi Koşusu Heyecanı

Türkiye’nin en köklü yarış geleneği Gazi Koşusu, bu yıl da İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda büyük bir heyecana sahne oldu.

Adını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten alan ve bu yıl doksan dokuzuncusu gerçekleştirilen Gazi Koşusu için Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Oktay ile birlikte iş, sanat, cemiyet ve spor dünyasının tanınmış simaları, Hipodrom.com’un özel locasında buluştu. Hipodrom.com’un bu yıl ilk kez sponsor olduğu Haliç Koşusu da aynı gün ilerleyen saatlerde gerçekleşti. Yarışta, Vedat Abiş’in jokeyliğini yaptığı Burgas, zorlu mücadeleyi kazanarak birinciliğe ulaştı. Yarış tutkusunu sosyal bir buluşmayla birleştiren Hipodrom.com, konuklara hem geleneksel hem de modern bir deneyim sundu. Geleneksel Gazi Koşusu’nun doksan dokuzuncu yılında hem zafer hem şıklık konuşuldu.

