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Monaco’da Hız ve İhtişam: GRAND PRIX

Etkinlik, Motor Sporları

Monaco’da Hız ve İhtişam: GRAND PRIX

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Dünyanın en ikonik yarışlarından biri olan Formula 1’in Monaco Grand Prix’i, ülkenin ışıltılı sahil şehri Monte Carlo’da gerçekleşti. Dar sokakları, keskin virajları ve göz alıcı yat limanlarıyla ünlü bu eşsiz pistte sadece hız değil, aynı zamanda ihtişam ve stil de yarıştı.

 

Motor sporu tutkunlarını, kraliyet ailesinden Hollywood yıldızlarına kadar uzanan prestijli bir davetli listesiyle buluşturan organizasyon, bu yıl da adeta görsel bir şölene dönüştü. Hafta boyunca pistte yaşanan adrenalin dolu anlar kadar, kırmızı halıya dönüşen grid alanı, modanın ve magazinin en dikkat çekici yüzlerini ağırladı. Yarışta McLaren pilotu Lando Norris birinciliği elde ederken, ev sahibi Monakolu Charles Leclerc ikinci sıraya yerleşti.

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