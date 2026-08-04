Becci Kim – Metalin ve Işığın Şiirsel Dönüşümü

yazan: MAG 68

Ewha Womans University Batı Resmi Bölümü mezunu olan Koreli çağdaş sanatçı Becci Kim (Yeonsun Kim); resim, rölyef ve heykelin sınırlarını aşan multidisipliner sanat anlayışıyla uluslararası sanat sahnesinde dikkat çekiyor.

Endüstriyel metalleri şiirsel ve sembolik formlara dönüştüren özgün bir sanatsal dil geliştiren Kim, bugüne kadar Kore’de ve dünya genelinde iki yüzden fazla kişisel ve karma sergi, uluslararası sanat fuarı ve müze projesine imza attı.

Becci Kim’in sanatsal evreni kelebek ve tavus kuşu gibi evrensel dönüşüm, direnç, güzellik ve aşkınlık motifleri etrafında şekilleniyor. Sanatçı, bu figürleri dekoratif unsurlar olarak değil, insan varoluşunun, hafızanın ve ruhsal yenilenmenin sürekli döngülerinin birer metaforu olarak kullanıyor.

Çalışmalarını ağırlıklı olarak metal levhalar üzerinde yürüten Kim; katmanlı boyama teknikleri ile hassas taşlama araçları kullanarak gerçekleştirdiği titiz el gravürünü birleştiriyor. Yoğun bir oyma, kesme ve şekillendirme sürecinden geçen metal yüzey; ışığın, dokunun ve jestin bir arada var olduğu canlı bir alan hâline geliyor.

Bu yaklaşım, iki boyutlu resim ile üç boyutlu heykel arasındaki geleneksel çizgiyi ortadan kaldırarak izleyicinin hareketi ve değişen ışıkla birlikte sürekli dönüşen, sürükleyici yüzeyler ortaya çıkarıyor.