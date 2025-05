Yıldız Çağrı Atiksoy

yazan: MAG 23

Anneliğin muazzam bir duygu olduğunu ve çocuğuyla birlikte keşfetmenin ve öğrenmenin kendisine yepyeni bir dünya açtığını anlatan başarılı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, kızının ismine nasıl karar verdiklerini ve annelik duygusunu MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Anneliği bir cümleyle anlatmanızı isteseydik neler söylerdiniz?

Bir yandan bilinçli delilik, öte yandan gökyüzünde kanatsız uçmak gibi…

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin için?

Kızımızla her şeyi sil baştan yaşıyoruz. Onunla birlikte yepyeni bir dünya ile tanıştık. Bu dünyada beraber öğreniyoruz, beraber keşfediyoruz, beraber büyüyoruz. Berk’le senelerdir bu dünyanın hayalini kurduğumuz için zaten çok hazırdık. Onunla beraber bu dünyaya sahip olmak bence beklentimizin de ötesinde, muazzam bir duygu.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?

Bizim nesle göre kesinlikle daha bilinçli ebeveynlere sahip olan çocuklar yetişiyor. Bu da çocukların daha donanımlı, öz güvenli, güçlü bireyler olarak yetişmesini sağlıyor.

Çocuğunuzun ismine nasıl karar verdiniz? Bir hikâyesi var mı?

Hamileliğimin başlarında kızımın ikinci ismi “Milena”yı rüyamda gördüm. Kendi sesimle defalarca Milena diye sesleniyordum rüyamda. Sabah kalkıp anlamına bakınca çok etkilendim. Sevilen kız çocuğu demekmiş. Bir yandan da şaşırmıştım, çünkü bu isim alışılageldik bir isim değil. Niçin bunu seçtiğini merak ediyorum doğrusu. İleride göreceğiz!

İlk ismini ise babası istedi. Mira yıldızı… Annesinin ismini taşısın, dedi. Bu arada annem de benim ilk ismim “Yıldız”ı rüyasında görmüş!

Çocuğunuzun kariyer planlamasına dâhil olmayı düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen kendilerine mi bırakacaksınız?

Anne ve baba olarak her zaman kızımızın kararlarını gözeterek yatkınlığına ya da yeteneğine göre onu desteklemek, kendisini var ettiği yoldan ilerlemesini sağlamak en büyük hedefimiz. Son karar tabii ki onun; keyif alacağı, mutlu olacağı, hayalini kurduğu yoldan gitsin isteriz.

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler neler?

Yağmur çamur demeden, doğduğu günden beri her gün hava alması için Milena’yı dışarı çıkarıyoruz. Artık o da dışarının farkında ve gezmekten keyif almaya başladı. En güzel aktivitemiz beraber doğa yürüyüşlerimiz.

İleride, çocuğunuzun sizinle aynı mesleği yapmasını ister miydiniz?

Eğer annesi ve babası gibi oyunculuk aşkı yatarsa yüreğinde, bu yönde eğitimine devam edip, kendini geliştirmek isterse, neden olmasın!

Bu süreçte evde birlikte yaptığınız aktiviteler neler? Nasıl geçiyor bir gününüz?

O kadar yoğun geçiyor ki, gün yetmiyor bize! Her gün yeni bir yemek tadıyoruz; oyunlarla, müzik dinlemelerle, her gün yeni bir deneyimle, öğrenmeyle, keşfetmeyle geçiyor. Her deneyiminde gözlerindeki o heyecana şahit olmak ömre bedel. Paha biçilemez bir duygu.

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?

Başta cennetteki annelerimiz olmak üzere; şehit anneleri, annelerinin yokluğunu hissettirmeyen koca yürekli babalar, bir kuşu sahiplenip ona yuva olan tüm kadınlar ve bu kutsal göreve ömrünü adayan canım annelerin o kocaman yüreklerinden öper, Anneler Günü’nü kutlarım.