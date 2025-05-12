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Koleksiyonerler 4. CI Bloom’da

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BULUT REYHANOĞLU
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GÖKAY GÜNDOĞDU
HİLAL KOSİF
İREM GÜRELİ
MELEK GÜNEYAN,ETEL BALER
RALF TEZMAN
SUZAN SABANCI
YAHŞİ BARAZ,HASAN BÜLENT-YASEMİN KAHRAMAN
YELDA TİFTİK
ZEYNEP GERMEN
Röportaj

Koleksiyonerler 4. CI Bloom’da

yazan:
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Dördüncü edisyonuyla CI Bloom, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda sanatseverleri bir araya getirdi.

Her yıl, genç ve yükselen sanatçıları, uluslararası basını ve sanat profesyonellerini ağırlayan CI Bloom, bu edisyonunda yirmi beş galeri ve dört sanat inisiyatifiyle bir araya gelerek, beş yüzden fazla eseri sanatseverlerle ve koleksiyonerlerle buluşturdu.

Contemporary Istanbul’un genç, dinamik ve cesur yüzü olarak konumlanan CI Bloom, 2025 edisyonuyla hem sanatçılar hem de izleyiciler için güçlü bir üretim ve etkileşim alanı sundu. İş, cemiyet ve sanat hayatının önde gelen isimleri, etkinliğin açılış davetine yoğun ilgi gösterdi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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