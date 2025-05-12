Koleksiyonerler 4. CI Bloom’da

yazan: MAG 4

Dördüncü edisyonuyla CI Bloom, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda sanatseverleri bir araya getirdi.

Her yıl, genç ve yükselen sanatçıları, uluslararası basını ve sanat profesyonellerini ağırlayan CI Bloom, bu edisyonunda yirmi beş galeri ve dört sanat inisiyatifiyle bir araya gelerek, beş yüzden fazla eseri sanatseverlerle ve koleksiyonerlerle buluşturdu.

Contemporary Istanbul’un genç, dinamik ve cesur yüzü olarak konumlanan CI Bloom, 2025 edisyonuyla hem sanatçılar hem de izleyiciler için güçlü bir üretim ve etkileşim alanı sundu. İş, cemiyet ve sanat hayatının önde gelen isimleri, etkinliğin açılış davetine yoğun ilgi gösterdi.