Dilan Telkök Hardal

yazan: MAG 41

Sevgi ve saygıyı temel alan bir ebeveynlik yaklaşımıyla çocuğunun mutluluğu, bireyselliği ve öz güveni için çaba gösterdiğini vurgulayan güzel oyuncu Dilan Telkök Hardal; anneliğin, hayatını nasıl değiştirdiğini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Anneliği bir cümleyle anlatmanızı isteseydik, neler söylerdiniz?

Annelik, kendini unutarak bir başkasını sevmenin en saf, en güçlü hâli.

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin için?

Hayatımda her şey değişti diyebilirim. Önceliklerim, zaman yönetimim, duygularım… Hepsi yeniden şekillendi. Daha önce önem verdiğim şeylerin yerini Noyan’ın bir bakışı aldı. Onun mutluluğu benim için artık her şeyin önünde.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?

Bence şimdiki çocukların en büyük avantajı bilgiye erişimlerinin çok kolay olması. Bizim çocukluğumuzda saatlerce araştırarak, deneyimleyerek öğrendiğimiz birçok şeyi onlar bir tıkla keşfedebiliyor. Tabii burada önemli olan, bu bilgi denizinde doğru yönlendirmeyi yapabilmek. Biz ebeveynlere de bu noktada büyük görev düşüyor.

Çocuğunuzun ismine nasıl karar verdiniz? Bir hikâyesi var mı?

Noyan hem Türk hem Belçika vatandaşı olduğu için, ona her iki ülkede de rahatlıkla telaffuz edilebilecek ama aynı zamanda öz Türkçe ve anlamlı bir isim vermek istedik. “Noyan”, kökleri çok eskiye dayanan, güçlü bir isim. Lider, başkomutan anlamına geliyor. Biz de onun hayatı boyunca bu ismin taşıdığı anlam gibi güçlü, kararlı ve yol gösterici biri olmasını diliyoruz.

Çocuğunuzun kariyer planlamasına dâhil olmayı düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen kendilerine mi bırakacaksınız?

Onun hayatındaki en büyük destekçisi olmak istiyorum, yön vereni değil. Noyan’ın neye ilgi duyduğunu, neyi severek yaptığını zamanla göreceğiz ve o ne istiyorsa, onun yanında durarak destekleyeceğim. Tabii babası futbolcu olmasında biraz ısrarcı — ondan kaçabilirse kendi yolunu çizebilir! Bizce en önemlisi, ne yaparsa yapsın mutlu olması ve kendini gerçekleştirebilmesi.

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler neler?

Şu an Noyan daha çok minik, kahkahalarla ve tatlı bakışlarla bizi kendine hayran bırakma evresinde. Onun etrafa merakla bakışını izlemek bile başlı başına bir mutluluk. Bir de sabahları birlikte uyanmak… Göz göze gelip gülümsemek, güne en güzel başlangıç oluyor.

Onun için nasıl bir gelecek hayal ediyorsunuz?

Noyan’ın kim olduğunu bilen, ne istediğini keşfetmiş ve bunun peşinden giden biri olması. Yanlış yapmaktan korkmasın, kendi doğrularını cesaretle savunsun. Biz de her zaman arkasında olalım, gerektiğinde yanında yürüyelim. Hayatı boyunca sevgiyle ve kendine güvenle büyüsün, bu yeter.

Çocuk yetiştirirken dikkat ettiğiniz en önemli değer nedir?

Sevgi. Her şeyin temeli bu bence. Sevgiyle büyüyen bir çocuk, kendine güvenen, başkasına saygı duyan ve dünyaya açık biri olur. Kurallar, düzen, alışkanlıklar elbette önemli ama hepsi sevgiyle harmanlandığında anlamlı. Aynı zamanda saygı da en az sevgi kadar önemli. Noyan’ın sadece bizim çocuğumuz değil, kendi fikirleri, hayalleri ve dünyası olan bir birey olduğunu unutmadan yaklaşmak… İleride bizden farklı düşünebilir, farklı yollar seçebilir ve biz de her zaman bu farklılıklara saygı duymayı öğrenmeliyiz.

Sosyal medyada çocuklarla ilgili içerikler paylaşmak konusuna nasıl yaklaşıyorsunuz? Bu konuda çizginiz nedir?

Çağ artık çok değişti, teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Yapay zekâ, hayatımızın her alanında var ve bizden sonraki nesiller bambaşka bir dünyada büyüyecek. Bu yüzden sosyal medya konusu biraz karmaşık bir mesele. Her platformun güzel yanları olduğu kadar, riskleri de var. Biz de bu dengeyi gözetmeye çalışıyoruz. Noyan’ın özelini koruyarak paylaşım yapmaya özen gösteriyoruz. Bence en önemlisi; paylaşım oranını, içeriğini ve sınırını doğru belirleyebilmek.

Son olarak, yeni anne olacaklara ya da olmayı düşünenlere

ne söylemek istersiniz?

Her annenin, her bebeğin hikâyesi bambaşka. O yüzden başkalarıyla kıyaslamadan, kendi iç sesinizi dinleyerek ilerleyin. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz; sevgiyle yaklaşmak, sabırlı olmak ve her anı hissederek yaşamak en kıymetlisi. Bir anda, yıllarca “kendinizin” sandığınız hayatın aslında sadece sizden ibaret olmadığını fark ediyorsunuz. Annelikle her şey değişiyor. Bu değişim ilk başta biraz korkutucu gelse de, zamanla öyle güçlü bir bağa dönüşüyor ki, bu duyguyu tarif etmek imkânsız hale geliyor. Zorlandığınız anlar olacak ama unutmayın, yalnız değilsiniz. Kendinize nazik olun, çünkü siz de yeni doğmuş bir annesiniz.