Yadigâr Zarafet – Alya Diamond

yazan: MAG 29

Kuruluşu dört kuşak öncesine dayanan Alya Diamond’ın üretim gücünü ve köklü geçmişini anlatan pazarlama direktörü Ezgi Kamadan Sanlı; geçici trendler yerine nesiller boyu aktarılabilecek zamansız tasarımları ve kişiye özel mücevher deneyiminin ardındaki derin güven felsefesini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Alya Diamond, mücevherat dünyasında uzun yıllara dayanan, köklü bir geçmişe sahip. Bu yolculuğun nasıl başladığından ve markanın nesiller boyu koruduğu temel değerlerden bahsedebilir misiniz?

Alya Diamond’ın temeli, uzun yıllardır mücevher üretimi yapan bir aile geleneğine dayanıyor; bugün markanın yönetimini dördüncü kuşak temsilciler oluşturuyor. Bu geçmiş, bizim için yalnızca bir başlangıç noktası değil, üretim anlayışımızı ve değerlerimizi şekillendiren bir yapı. Yıllar içinde sadece kendi markamız için değil, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki birçok kuyumcu ve mücevher markası için de üretim yaptık. Bu süreç bize güçlü bir teknik altyapının yanı sıra, farklı müşteri beklentilerini yakından anlama imkânı sundu.

Bizim için en temel değerlerin başında müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesi geliyor. Kalite standardımızı; en iyi taşları, bu mesleğe yıllarını vermiş pırlanta ustalarının işçiliğiyle birleştirmemiz belirliyor. Biz mücevheri sadece bir aksesuar olarak görmüyoruz. Her parça, zamanla sahibinin hikâyesine eşlik eden bir obje. Bu yüzden önceliğimiz; zamana karşı dayanıklı, karakterli parçalar üretmek oldu. Bugün Alya Diamond’da hâlâ aynı yaklaşımı koruyoruz: Kalıcı olanın peşindeyiz.

Pek çok marka arasından sıyrılıp Alya Diamond imzasını bir güven sembolü hâline getiren vizyonunuz nedir?

Bizim için güven, görünür olandan çok, görünmeyenle ilgili. Kullanılan taşın kalitesi, işçiliğin inceliği ve üretim süreci… Bunlar çoğu zaman anlatılmaz ama hissedilir. Biz bu hissi korumaya odaklanıyoruz. Alya Diamond’ın en önemli farklarından biri, üretim tarafında doğrudan yer alıyor olması. Tasarımdan üretime kadar tüm süreci kontrol edebilmek, kaliteyi ve sürekliliği birlikte korumamızı sağlıyor. Aynı zamanda müşterilerimizin talep ettiği özel tasarımları birebir hayata geçirebiliyoruz. Bu esneklik, her parçayı daha kişisel kılıyor.

Vizyonumuz; yalnızca estetik olarak güçlü değil, aynı zamanda uzun yıllar değerini koruyacak mücevherler sunmak. Bu nedenle hızlı tüketilen trendler yerine zamansız ve klasik tasarımlara yöneliyoruz.

Kalite standartlarınızdan bahsedebilir misiniz?

Kaliteyi bizim için belirleyen tek bir unsur yok; bu, bütün bir sürecin sonucu. Üretimin kendi bünyemizde olması, her aşamayı baştan sona kontrol edebilmemizi sağlıyor. Taş seçiminden yerleştirmeye kadar her detayda oldukça seçici davranıyoruz. Pırlanta ve renkli taş seçiminde yalnızca teknik kriterlere değil, taşın karakterine de önem veriyoruz. İşçilikte ise mümkün olduğunca dengeli, ince ve uzun ömürlü bir yapı hedefliyoruz. Bir mücevherin yalnızca ilk günkü görünümü değil, yıllar sonraki hâli de bizim için aynı derecede önemli.

Bir tasarımı hayata geçirirken, o mücevherin yıllar sonra bir aile yadigârına dönüşeceğini bilmek tasarım sürecinizi nasıl etkiliyor?

Bir parçanın yıllar sonra bir aile yadigârına dönüşme ihtimali, tasarım sürecine doğal olarak bir sorumluluk yüklüyor. Bu yüzden tasarımlarımızda keskin trendlerden uzak duruyor, daha sade ve dengeli formlar tercih ediyoruz. Amacımız, bir parçanın yalnızca bugün değil, yıllar sonra da aynı hissi taşıyabilmesi.

Özel müşteri ağırlama odalarınızda misafirlerinizle nasıl bir bağ kuruyorsunuz? Buradaki randevu sistemi, müşteriye kendini bir mücevher tasarım sürecinin parçası gibi hissettiriyor mu?

Müşteriyle kurduğumuz ilişki bizim için satış anıyla sınırlı değil. Özel ağırlama alanlarımızda daha sakin, daha kişisel bir deneyim sunmaya çalışıyoruz. Bu ortam, müşterinin kendini rahat hissetmesini ve gerçekten ne istediğini keşfetmesini sağlıyor.

Randevu sistemi de bu yüzden önemli; süreci daha kişisel ve odaklı hâle getiriyor. Çoğu zaman müşterilerimiz sadece bir ürün seçmekle kalmıyor, aynı zamanda tasarım sürecine dâhil oluyor. Üretim tarafında aktif olduğumuz için, müşterilerimizin hayal ettiği bir tasarımı birlikte geliştirip hayata geçirebilmek de mümkün. Bu da ortaya çıkan parçayla daha güçlü ve kişisel bir bağ kurulmasını sağlıyor.