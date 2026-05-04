Ofisten Davete Zamansız Bir Duruş – Atelier of Yos

yazan: MAG 34

Modern kadının çok yönlü yaşam temposuna eşlik eden tasarımlarıyla Atelier of Yos’un kurucusu Özge Hulusiağa; güç, denge ve zamansızlık kavramları üzerine inşa ettiği marka felsefesini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Markanızın çıkış hikâyesini ve temel ilham kaynağını paylaşır mısınız?

Markam, modern kadının çok katmanlı yaşamına eşlik etme ihtiyacından doğdu. Gün içinde farklı rollere bürünen, karar alan, yöneten ve aynı zamanda kendini ifade etmekten vazgeçmeyen kadının gardırobuna güçlü bir dil kazandırmak istedim. İlhamım; bu kadının görünmeyen gücü, kendi içinde taşıdığı dayanıklılık ve zarafet dengesi. Tasarımlarımı bu gücü görünür kılan bir zırh olarak kurguluyorum.

Tasarım dilinizi üç kelimeyle nasıl tanımlarsınız?

Güç, denge ve zamansızlık. Koleksiyonlarımda keskin formlar ile akışkan silüetleri bir araya getirerek güçlü ama abartısız bir duruş yaratmayı hedefliyorum. Her parça, sezon ötesi bir yatırım ürünü olma iddiası taşır.

Koleksiyonlarınızda “güçlü kadın” kavramını nasıl yorumluyorsunuz?

Güçlü kadın benim için tek bir kalıba sığmaz; o hem yumuşak hem kararlı, hem görünür hem de derinliklidir. Bu yüzden tasarımlarımı yalnızca estetik bir ifade değil, aynı zamanda bir duruş olarak ele alıyorum. Kullandığım yapılandırılmış kalıplar, keskin omuzlar ya da akışkan kumaşlar; hepsi bu çok boyutlu gücün farklı yansımaları.

Sınırlı üretim yaklaşımınız markanızın kimliğinde nasıl bir rol oynuyor?

Sınırlı üretim, markanın en temel değerlerinden biri. Her parçanın özel ve ulaşılabilir olmaktan ziyade seçilmiş hissettirmesini önemsiyorum. Talep çok yüksek olduğunda bazı tasarımları yeniden üretsek de bu her zaman kontrollü ve seçici bir süreç. Bu yaklaşım hem sürdürülebilirlik açısından hem de marka algısı açısından kritik.

Koleksiyonlarınızda “business casual” ve gece şıklığını bir araya getiriyorsunuz. Bu dengeyi nasıl kuruyorsunuz?

Günümüz kadını için keskin ayrımlar artık çok anlamlı değil. Aynı gün içinde toplantıdan davete geçebilen bir yaşam temposu var. Bu yüzden tasarımlarımı fonksiyonel bir estetikle ele alıyorum. Bir ceket gündüz güçlü bir ofis görünümü yaratırken, akşam doğru kombinle sofistike bir gece parçasına dönüşebiliyor. Bu geçişkenlik benim için tasarımın en heyecan verici alanlarından biri.

Kumaş ve kalıp seçimlerinizde sizi yönlendiren kriterler neler?

Dört mevsime yayılan bir kullanım hedeflediğim için kumaş seçiminde adaptasyon kabiliyeti çok önemli. Nefes alabilen, formunu koruyan ve uzun ömürlü dokularla çalışıyorum. Kalıplarda ise vücuda eşlik eden ama onu kısıtlamayan bir yapı ön planda. Kadının hareket alanını daraltan değil, genişleten tasarımlar üretmek benim için bir öncelik.

Markanızın geleceği için nasıl bir vizyonunuz var?

Markamı yalnızca bir giyim markası olarak değil, bir duruş alanı olarak konumlandırmak istiyorum. Uluslararası ölçekte, kendi estetik dilini net bir şekilde ortaya koyan ve sadık bir topluluk yaratan bir yapı kurmak en büyük hedefim. Zamansız ama güçlü parçalarla, kadının hayatındaki farklı anlara eşlik etmeye devam edeceğiz.