Yade Arayıcı

yazan: MAG 57

“Bir Gece Masalı” ve “Güller ve Günahlar” gibi projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren minik yıldız Yade Arayıcı, renkli dünyasını MAG Okurları için anlattı ve 23 Nisan mesajını paylaştı.

Kendinden bahsedebilir misin? Gelecek hayallerin, hedeflerin neler?

Sekiz yaşındayım, oyunculuğa iki yıl önce İzmir Güzeli Çocuk Ajansına kayıt olunca başlamış oldum. Daha çok sanatla ilgilenmeyi seviyorum. Müzik, dans ve resimle ilgilenmek çok hoşuma gidiyor. Gelecekte de avukat ya da veteriner olmak istiyorum. Veterinerliği bir kedim ve bir köpeğim olduğu için ve hayvanları çok sevdiğim için istiyorum. Avukatlığı da çocuk haklarını savunmak için istiyorum.

Sence oyunculuk nasıl bir duygu? Neler hissediyorsun?

Oyunculuk aslında çok eğlenceli. İstediğin her karakter olabiliyorsun.

Oynamayı çok istediğin bir rol ya da karakter var mı?

Yeşil ekranda çekilen bir dizi ya da filmde oynamak isterdim. Harry Potter gibi bir filmde olmak çok eğlenceli olurdu.

Sektörde en çok kiminle çalışırken keyif aldın?

Tam bir kişi söyleyemem ama herkesle keyif alıyorum. Yani kamera arkası ekibiyle de oyuncularla da, herkesle çok eğleniyorum. Onları çok seviyorum.

Hobilerinden bahseder misin?

Gitar çalmayı çok seviyorum. Futbol oynamayı da seviyorum. Boş vakitlerimde resim yapmak, müzik dinlemek, spor yapmak beni çok mutlu ediyor; bir de dans etmeyi çok seviyorum, şarkı söylemek ve dans etmek çok sevdiğim şeylerden.

23 Nisan’ın senin için anlamı nedir?

Bence 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çok özel bir gün, çünkü Mustafa Kemal Atatürk bugünü dünya üstündeki tüm çocuklara armağan etmiş. Birinin sizi tanımadan ama sizi aynı zamanda çok da iyi tanıyarak bugünü hediye etmesi çok özel bir şey.

23 Nisan’ı nasıl kutlamak istersin?

23 Nisanı arkadaşlarımla, ailemle mutlu geçirerek kutlamayı düşünüyorum. Tüm çocuklar da bu şekilde kutlarlar umarım.

Tüm dünya çocuklarına vermek istediğin bir mesaj var mı?

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Hepimizin güldüğü, mutlu ve sağlıklı olduğu bir gelecek diliyorum.