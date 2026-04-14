Umut Kaplıca

yazan: MAG 74

Henüz çok genç olmasına rağmen, kamera karşısındaki doğal tavırları ve derin bakışlarıyla izleyicinin kalbinde yer edinmeyi başaran, “Sahipsizler”in Samet’i Umut Kaplıca; oyunculuk heyecanını, setlerdeki öğrenme sürecini ve tüm dünya çocuklarına ilham verecek mesajını MAG Okurlarıyla paylaştı.

Hepimiz seni ekranlardaki başarılı oyunculuğun ile tanıyoruz ama biraz daha yakından tanımak isteriz. Kendinden bahsedebilir misin? Gelecek hayallerin, hedeflerin neler?

On yaşındayım ve oyunculuk yapmayı çok seviyorum. 2021 yılında İzmir Güzeli İstanbul Çocuk Ajansına kaydoldum. Küçük yaşta set ortamında olmak ve farklı karakterleri canlandırmak benim için çok heyecan vericiydi. Birçok değerli oyuncuyla çalışma fırsatı buldum ve onlardan çok şey öğrendim. Gelecekte hem iyi bir oyuncu olmak hem de iyi bir insan olarak büyümek istiyorum. Hayalim, insanların kalbine dokunan güzel hikâyelerde yer almak.

Sence oyunculuk nasıl bir duygu? Neler hissediyorsun?

Oyunculuk benim için çok özel bir duygu. Bazen farklı bir karaktere dönüşmek sanki başka bir dünyaya gitmek gibi geliyor. Kamera karşısına geçtiğimde heyecanlanıyorum ama aynı zamanda çok mutlu oluyorum, çünkü bir hikâyenin parçası olmak bana çok güzel hissettiriyor.

Oynamayı çok istediğin bir rol ya da karakter var mı?

Bir gün kahraman bir karakteri oynamayı çok isterim. İnsanlara umut veren, iyiliği anlatan bir karakter canlandırmak benim için çok anlamlı olurdu. Ayrıca komedi türünde bir karakter oynamak da beni çok eğlendirirdi.

Sektörde en çok kiminle çalışırken keyif aldın?

Aslında birlikte çalıştığım bütün oyuncular bana çok şey öğretti. Setlerde çok değerli ve deneyimli oyuncularla çalışma fırsatım oldu. Onlarla çalışırken hem çok eğlendim hem de oyunculuk hakkında yeni şeyler öğrendim. Hepsi bana çok destek oldu.

Hobilerinden bahseder misin?

Boş zamanlarımda resim çizmeyi çok seviyorum. Resim yaparken hayal gücümü kullanmak beni çok mutlu ediyor. Ayrıca şarkı söylemek ve enstrüman çalmak da en sevdiğim hobilerim arasında. Müzikle ilgilenmek bana çok iyi geliyor ve kendimi ifade etmeme yardımcı oluyor. Bu alanlarda kendimi geliştirmeyi çok seviyorum ve fırsat buldukça bunlarla ilgileniyorum.

23 Nisan’ın senin için anlamı nedir?

23 Nisan benim için çok özel bir gün, çünkü bu bayram çocuklara armağan edilmiş. Bu da çocukların ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Bence 23 Nisan, çocukların hayallerinin ve umutlarının kutlandığı çok güzel bir gün.

23 Nisan’ı nasıl kutlamak istersin?

23 Nisan’da arkadaşlarımla birlikte şarkılar söylemek, etkinlikler yapmak ve hep birlikte eğlenmek isterim. Çocukların güldüğü ve mutlu olduğu bir gün olması bence en güzeli.

Tüm dünya çocuklarına vermek istediğin bir mesaj var mı?

Ben de sizin gibi hayalleri olan bir çocuğum. Bazen heyecanlanıyorum, bazen korkuyorum ama hayallerime inanmayı hiç bırakmıyorum. Her çocuğun içinde çok büyük bir umut ve iyilik olduğuna inanıyorum.

Dünya bazen zor bir yer olabilir ama biz çocuklar sevgimizi paylaşarak dünyayı daha güzel bir yer yapabiliriz. Kendinize inanın ve hayallerinizden vazgeçmeyin, çünkü dünya, çocukların hayalleriyle büyür.