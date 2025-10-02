En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd motor-sporlari bulten kitap tiyatro mag-new-york digital-art astroloji mobilya-dekorasyon gezi golf spor sinema muzik gala decotrend odul-toreni konser balo video saglik bakim defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel davetler roportajlar
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Uzm. Dt. Nurgül Demir Çürükleri Önleyen Beslenme Alışkanlıkları

Röportaj

Uzm. Dt. Nurgül Demir Çürükleri Önleyen Beslenme Alışkanlıkları

yazan:
25

Okul çağındaki çocuklarda diş sağlığını korumanın yalnızca fırçalama alışkanlığıyla değil, doğru beslenme tercihleriyle de mümkün olduğunu belirten Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir, çürük oluşumunu önleyen beslenme alışkanlıklarını ve ebeveynlerin dikkat etmesi gereken noktaları MAG Okurları için anlatıyor.Okullar açıldı, artık çocukların en az bir öğünleri okul saatlerine denk geliyor. Birçok okulda beslenme programları diyetisyen kontrolünde hazırlanıyor, bazılarında ise beslenmenin evden getirilmesi isteniyor. Bir de tabii, çocukların okul saatleri içerisinde yaptıkları paketli gıda ve şekerli içecek kaçamakları var. Tüm bunları göz önünde bulundurarak okul çağındaki çocuklarda diş çürüklerinin engellenmesinde rol alan beslenme alışkanlıklarını konuşalım.

Okullarda atıştırmalık olarak tüketilen paketli gıdaların ve şekerle tatlandırılmış içeceklerin pek çoğunun diş çürüğü riskini arttırdığı, bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış bir gerçek iken, maalesef her gün kliniklerimizde de sonuçlarıyla sıklıkla karşılaştığımız ciddi bir problem hâline geldi. Meyveli sodalar, kutu meyve suları, hazır kahveler, enerji içecekleri gibi içecekler, ağızdaki çürük yapan bakteriler için önemli bir besin kaynağı olan şekeri yüksek oranda içerir. Tüketim sıklığı ile orantılı olarak da diş çürüğü riskini ciddi oranda arttırır. Çoğu ebeveynin geçmişinde süt dişi tedavisi öyküsü yoktur; ancak, maalesef çocuklarda giderek artan çürük görülme sıklığı, bahsettiğim durumun vahametini gözler önüne seriyor. Bunun en göze çarpan sebebi, çocukların günlük olarak aldıkları rafine şeker miktarıdır.

Gazlı içeceklerin yapısındaki asidin ise, şekerli içeceklerin ağız içinde çözünmesi ile ortaya çıkan aside göre, diş minesi üzerinde daha yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu vurgulamak gerekir. Okul çağındaki çocukların şekerle tatlandırılmış içeceklere erişim kolaylığının, içecek otomatlarının her yaştan çocuğun ulaşabileceği kadar yaygın olmasının bir sonucu olarak; beslenmelerini okulda yapan çocuklarda bu içeceklerin tüketimlerinde meydana gelen artış, çocukların tükettiği süt miktarının giderek azalmasına sebep olmakta; vücuda kalsiyum girişini düşürmektedir.

Ekmek ve un, makarna, pirinç gibi tahıllardan üretilen gıdalar karbonhidrat içeriği yüksek besinlerdir.  Karbonhidratların sindirimi sonucu açığa çıkan asitler, diş yüzeylerinden mineral çözünmesine yol açarak, çürük oluşumuna sebebiyet verebilir. Paketli atıştırmalık ve içeceklerdeki rafine şekerin, diş çürüklerinin oluşma riskini arttırdığı artık herkes tarafından biliniyor; ancak, çocukların tüketmekten zevk aldığı beyaz ekmek, makarna, pirinç pilavı gibi gıdaların da çürük etkeni olabileceği unutulmamalı ve dengeli beslenme programları dahilinde tüketimleri sınırlı tutulmalıdır.

Çocuklarda çürük oluşma riskinin düşürülmesinde, ağız hijyeni sağlama alışkanlıklarının yanı sıra çürük yapıcı beslenme alışkanlıklarından uzak durmaları, “antikaryojenik” yani “çürük karşıtı” gıdaları tüketmelerinin sağlanması da büyük önem taşımaktadır. Bu noktada evde ebeveynlerin kontrolünde idame ettirilebilen beslenme alışkanlıklarına ek olarak, okuldaki beslenme alışkanları için de mutlaka ebeveynler yönlendirici olmalı ve çocukların okulda yapılan her ara öğünden sonra ağızlarını suyla çalkalamaları veya bolca su içmeleri sağlanmalıdır.

Çürük Karşıtı Beslenme Önerileri

  1. Elma, kereviz sapı ve havuç; gevrek yapısıyla çocukların okulda diş fırçalayamadıkları zamanlarda diş yüzeylerinin bir miktar temizlenmesini sağlayabilir.
  2. Kalsiyum ve fosfor içeriği bakımından peynir ve yoğurt, diş minesinin hasar görmüş bölgelerinin onarılarak yeniden güçlenmesine yardımcı olur. Seçilen ürünlerin “şeker ilavesiz” olmasına dikkat edilmesi gerekir. Yoğurt, dilimlenmiş mevsim meyveleri ile tüketilebilir.
  3. Lahana, ıspanak ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler, vitamin ve mineral içeriği zenginleşmiş tükürük yapımını sağlayarak ağız içinin temizlenebilirliğini arttırır ve diş sağlığının korunmasında rol alır.
  4. Ay çekirdeği, badem ve ceviz gibi kuruyemişler, içerdikleri mineraller ile dişleri korur, asit atakları ile hasar gören diş dokularının onarılmasına yardımcı olarak, güçlendirilmesine katkı sağlar.
  5. İçecek olarak, günlük süt, ayran, taze sıkılmış ve katkısız meyve suları tercih edilebilir.
0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Röportaj

Türkiye’deki karın gerdirme talep ve trendlerine de değinen Prof. Dr. Zeki Can; bu işlemin kimler için uygun

Röportaj

Sonbaharda bağışıklık sistemini güçlendirmenin kritik olduğunu belirten Diyetisyen Neslihan Aktepe, mevsimsel beslenmenin önemini vurgularken, şifa dolu tariflerle

Röportaj

Nedimoğulları İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Şentürk, NED Projeler’in köklü geçmişinden yola çıkarak bugünün mimari vizyonunu nasıl

© MAG Medya Yayın Grubu
Uğur Mumcu Cd. Kaptanpaşa Sk. N. 33 Gaziosmanpaşa – Çankaya, ANKARA
t. 0312 428 0 444 | f. 0312 428 0 445
e. mag@magdergi.com
İletişim
Satış Noktaları
Çerez Politikası
Gizlilik Politikası
Künye
Reklam Verin
Kullanım Koşulları
MAG Summer
MAG Kids
MAG Bride
MAG Deko
İnşaat Emlak
Business
Yazarlarımız

MAG Mobile

App Store'dan İndirin
Google Play'den Alın
© Copyright 2024 Mag Medya Ltd. Şti.

© Mag Medya’ya ait bu sayfayı ziyaret ettiğinizde Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
tarafınızca kabul edilmiş sayılır. Bu sitedeki materyal, Mag Medya’nın önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, ön belleğe alınamaz veya başka şekilde kullanılamaz.