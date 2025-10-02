En Son Davetler
Röportaj

Diyetisyen Neslihan Aktepe Sonbaharda Bağışıklığınızı Güçlendirin

Sonbaharda bağışıklık sistemini güçlendirmenin kritik olduğunu belirten Diyetisyen Neslihan Aktepe, mevsimsel beslenmenin önemini vurgularken, şifa dolu tariflerle sağlıklı bir geçişin ipuçlarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor. Mevsim geçişleri, bağışıklık sistemimizin en çok zorlandığı dönemlerden biridir. Özellikle ekim ayıyla birlikte havaların serinlemesi, yoğun iş temposu ve okulların açılması derken, vücudun savunma hattı kolayca düşebilir. İşte bu dönemde doğru beslenme, adeta bir doğal kalkan görevi görür.

Bağışıklığın Altın Anahtarları

Güçlü bir bağışıklığın sırrı tek bir mucize besinde değil; renkli, dengeli ve düzenli beslenmede gizlidir. Özellikle;

  • C vitamini (narenciye, yeşil biber, brokoli)
  • Çinko (kabak çekirdeği, ceviz)
  • D vitamini (balık, yumurta)
  • Probiyotikler (yoğurt, kefir)
  • Antioksidanlar (nar, yeşil yapraklı sebzeler, baharatlar), bu dönemde bağışıklık sistemimizi güçlendiren en önemli destekçilerdir.

 

Sonbaharın Şifa Deposu 3 Tarif Evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz, bağışıklığı destekleyen üç pratik tarif:

 Zencefilli Balkabağı Çorbası

  • 2 dilim balkabağı
  • 1 küçük havuç
  • 1 parça taze zencefil
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber
  • Üzerine biraz kabak çekirdeği

Tüm malzemeleri haşlayın, blender’dan geçirin. Bağışıklık dostu, sıcak ve şifalı bir çorba sizi saracak.

Nar ve Cevizli Yoğurt Kasesi

  • 1 kase probiyotik yoğurt
  • 2 yemek kaşığı nar
  • 1 tam ceviz içi
  • 1 çay kaşığı tarçın

Hem probiyotik hem antioksidan dolu bu ara öğün, bağışıklığınızı güçlendirirken tatlı isteğinizi de bastırır.

 Ihlamur ve Zerdeçal Çayı

  • 1 fincan ıhlamur
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 ince dilim limon
  • İsteğe bağlı biraz bal

Soğuyan havalarda içinizi ısıtır, boğazınızı rahatlatır, bağışıklığınızı destekler.

Güçlü Bağışıklık Mutfakta Başlar

Sonbaharı sağlıklı geçirmek, sadece gripten korunmak değil, aynı zamanda enerjinizi yüksek tutmak, günlük yaşam temposuna daha güçlü uyum sağlamak demektir. Sofranızı mevsimsel, renkli ve doğal gıdalarla süsleyin. Unutmayın: Güçlü bağışıklık mutfakta başlar!

 

