Prof. Dr. Zeki Can Karın Germe Ameliyatı

yazan: MAG 24

Türkiye’deki karın gerdirme talep ve trendlerine de değinen Prof. Dr. Zeki Can; bu işlemin kimler için uygun olduğunu, öncesinde yapılması gereken kontrolleri, ameliyat sonrası izleri ve abdominoplasti ile kombine edilebilen uygulamaları MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Karın germe ameliyatı kimler için uygundur? Hangi durumlarda tercih edilmelidir?

Karın germe ameliyatı, karın ön duvarında cilt fazlalığı olan ve bununla birlikte cilt altı yağ dokusunun fazlaca depolandığı durumlarda uygundur. Cilt fazlalığı veya dokusundaki birikim, görsel olarak kişiyi rahatsız etmesinin yanında aynı zamanda hareketlerde kısıtlılık, katlanma yerlerinde pişik gibi ek şikâyetlere de neden olabilir. Böyle bir durumda; göğüs kafesimizin alt sınırı ile genital bölgemizin üst sınırı arasında, yani karın bölgemizde fazla yağ dokusunun azaltılması, deri fazlalığının alınması ile düz bir karın görüntüsü elde etmek mümkündür. Aslında karın germe ameliyatı bir önceki cümlemizden bahsettiğimiz bölgenin şekillendirilmesi ameliyatıdır. Karın germe ameliyatının bir diğer amacı ise bel oyuntusunun da daha belirgin hâle getirilmesidir. Bunun için ayrıca, gevşek olan karın kaslarının kılıflarının birbirlerine yaklaştırılarak gerginleştirilmesi, estetik olarak daha arzu edilir bir görüntünün elde edilmesinde yardımcı işlemlerdendir.

Ameliyat öncesinde hastaların sağlık durumu ve kilo kontrolü nasıl değerlendiriliyor?

Karın germe ameliyatı diğer ameliyatlarımız gibi ciddi bir ön hazırlık ve planlama gerektiren ameliyatlardandır. Ameliyatın sağlıklı olabilmesi için ameliyat öncesinde yapılan tetkiklerin; hastanın sağlığının yerinde olduğunu, anestezinin bir sakınca oluşturmayacağını, ameliyat sonrasında iyileşme için olumsuz bir faktörün olmadığını göstermesi açısından büyük önemi vardır. Hastalarımızın kan değerleri akciğer, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının düzgün olduğunu, herhangi bir vitamin eksikliğinin olmadığını bu tetkiklerle ortaya koyduktan sonra, ameliyatımızı güvenle yapabiliriz.

Vakalarımızın çoğunda karın bölgesinde oldukça fazla yağ birikimi olduğu için ve yağ dokusu fazla olan hastalarda yağ embolisi açısından gerekli önlemlerin alınması esastır. Bunlar yapıldıktan sonra abdominoplasti ameliyatı güvenle yapılabilir. Ameliyattan önce dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, hastaların kilo alıp verme durumlarıdır. Sık sık kilosu değişen hastalarımıza ameliyat öncesinde stabil bir kiloda bir müddet kalmaları önerilir. Bundan sonra ameliyat yapılır ve sonrasında kilonun stabil kalması konusunda hastalarımızın iradesinin olması esastır, çünkü estetik amaçlı da olsa bütün ameliyatlar bir travmadır ve bu külfete katlandıktan sonra sonuçların korunması için hastalarımızın azmi şarttır.

Karın germe ameliyatında izler ne kadar görünür, izlerin en aza indirilmesi için neler yapılıyor?

Karın germe ameliyatında diğer bütün ameliyatlarımızda olduğu gibi bir iz kalacaktır. Bu izin planlanması ve uzunluğu hastanın mevcut deri fazlalığı ve yağ dokusunun miktarı ile ilgilidir. Buradaki amacımız; karın alt sınırında, bikini çizgisi olarak tarif ettiğimiz yerin hemen altında bir iz ile ameliyatı tamamlamaktır -ki bu durumda izlerin tamamı iç çamaşırının ya da bikinin altında gizlenmiş olunur. İzlerin son şekli ameliyattan yaklaşık bir yıl sonra kesinleşir, çünkü vücudumuzun o döneme kadar yaralarımızı olgunlaştırmak ve bu bölgeyi eski hâline getirmek şeklinde bir çabası olacaktır. Bu büyük oranda kişinin genetik özellikleri ve yara iyileşme potansiyeline bağlı olmakla birlikte, bu süre içerisinde normalden herhangi bir sapma görüldüğünde daha kaliteli bir iz için bizim de tavsiyelerimiz olacaktır.

Karın germe ameliyatı ile birlikte liposuction (yağ alma) gibi işlemler kombine edilebilir mi?

Karın germe ameliyatları genellikle yağ alma yani liposuction ile kombine edilir, çünkü bu ikisi birbirine eşlik etmektedir. Ancak çok nadir durumlarda hastalarda sadece cilt fazlalığı bulunabilir. Bu durumda fazla cildin alınması yeterli olacaktır; ancak, dediğimiz gibi bu çok nadir bir durumdur ve bütün karın bölgesinin şekillendirilmesi açısından deri çıkartılması ile birlikte liposuction da uygulanılır.

Türkiye’de karın germe talepleri ve trendleri nasıl gelişiyor?

Ülkemizde, özellikle doğum sonrası karın bölgesinde oluşan deformitelerin düzeltilmesi için abdominoplasti ameliyatları daha sık yapılmaktadır. Daha iyi sonuçların elde edilmesi açısından, yağ ve deri dokusunda yapılan işlemlerin yanında karnın daha iyi şekillendirilmesi için kas gerginliğinin artırılması amacıyla bunlara yönelik işlemler de sıklıkla kombine edilmektedir. Bir de son zamanlarda doğumla birlikte ortaya çıkan memelerdeki sarkma gibi deformitelerin de düzeltilmesi ile birlikte kombine ameliyatların yapılması giderek yaygınlaşmaktadır. Bu kombine işlemler “mommy makeover” olarak da adlandırmaktadır. Her iki deformitenin birden düzeltilmesi hastalarımızın memnuniyet düzeyini de artırmaktadır.