Mısıroğlu Exclusive Dental Studio

yazan: MAG 9

Mısıroğlu Exclusive Dental Studio kurucusu Dt. Aydın Mısıroğlu, hastalar tarafından çokça merak edilen implantlar hakkında MAG Okurlarını bilgilendiriyor.

Öncelikle kendinizi tanıtarak başlar mısınız?

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2011 yılında mezun oldum. Ankara’da özel muayenehanemi açarak dental implantlar, gömülü diş operasyonları, açık-kapalı sinüs lifting, kemik greftleme gibi tedavilerde uzmanlaştım. Muayenehane çalışmalarım sonrasında kurduğum Özel Mısıroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde sekiz uzman diş hekimi, üç genel diş hekimi ve sekiz personelim ile oldukça yoğun bir şekilde hizmet vermekteyiz. Polikliniğimizin bu yoğunluğu ve hasta talepleri göz önünde bulundurulduğunda, “exclusive” hizmet verme ihtiyacımız doğdu. Bu nedenle 2023 yılında Beytepe’de Mısıroğlu Exclusive Dental Studio’yu kurdum. Alanında uzman hekimlerimiz ile, yüksek teknolojiyle donatılmış beş ayrı VIP klinikte, ağız ve diş sağlığı hizmetini en üst düzeyde sunmaktayız.

Merak edilen implant konusuna gelecek olursak, dental implantları hangi durumlarda uyguluyorsunuz?

Dental implant, modern diş hekimliğinde diş eksikliklerinin tedavisinde en çok tercih ettiğimiz yöntemdir. Tam ve kısmi dişsizlik tedavisinde sağlık, estetik ve fonksiyonu hastalarımıza geri kazandırmada bizim için vazgeçilmez bir tedavi yöntemi haline gelmiştir.

Dental implantların diğer geleneksel protetik tedavilere göre avantajları nelerdir?

Dental implantlar, geleneksel sabit protezlere (köprü vb.) kıyasla önemli avantajlara sahiptir. Yüksek başarı oranları, komşu dişlerin kesilmemesi, diş eksikliği olan bölgede kemik dokusunu koruması, doğal dişlere benzer estetik ve fonksiyona sahip olması implant tedavisinin en önemli avantajlarıdır.

İmplant cerrahisi hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

İmplant cerrahisi için ilk adım, detaylı bir sağlık öyküsü değerlendirmesi ile radyolojik ve klinik muayenedir. Öncelikle hastalarımıza implant cerrahisi ve protetik tedavi aşamaları ile ilgili bilgilendirme yaparız. Cerrahi tedavi sırasında ise implantın yerleştirileceği bölgeyi lokal anestezi ile uyuşturup küçük bir kesi yapar ve çene kemiğine implant yerleştiririz. İmplant cerrahisi benim uygulamayı en sevdiğim tedavilerden birisi olduğu için ameliyatlarımı zevkli hale getirmeye çalışırım. Hastalarımın sevdiği şarkıları açıp sohbet ederek hatta güldürerek ameliyatlarımı gerçekleştiririm. Geri kalan aşama ise üst yapısı olan protetik tedavi aşaması. İmplantın yerleştirildiği seansta veya bir hafta içinde, estetiğin önemli olduğu durumlarda geçici protezler teslim edebiliriz; ancak, her durumda optimal koşullar sağlanamayabilir ve implantı çene kemiği içinde dinlenmeye bırakabiliriz. İmplantın çene kemiğiyle kaynaşması için yaklaşık üç ay bekleriz ve ardından protetik tedavi ile hastalarımıza estetik ve fonksiyon geri kazandırmayı amaçlarız.

Diş çekiminden ne kadar süre sonra implant tedavisine başlanmalıdır?

Geçmişte diş çekiminden sonra diş implantları yerleştirilmeden önce birkaç ay boyunca iyileşme süresi beklenirdi. Son yıllarda diş implantı donanımındaki gelişmeler ve hastaların hızlı işlemlere olan talepleri, genel süreci hızlandırdı. Günümüzde genel sağlık durumu, dişin pozisyonu ve enfeksiyon varlığı değerlendirilerek çekim seansında da implantların yerleşimi yapılabiliyor.

İmplant tedavisinin başarı oranını etkileyen faktörler nelerdir?

İmplant tedavisinin başarı oranını etkileyen önemli faktörler arasında implantın kalitesi, steril bir cerrahi ortam, doğru cerrahi tekniğin uygulanması, hastanın genel sağlık durumu, çene kemiği hacmi ve düzenli diş hekimi kontrolleri yer almaktadır. Bilimsel araştırmalar, bu kriterlerin sağlandığı durumlarda implant tedavisinin başarı oranının yüzde doksan beş ila yüzde doksan sekiz arasında olduğunu göstermektedir.

İmplant sonrası ağız bakımı nasıl olmalıdır?

İmplant sonrası bakımda en önemli nokta, doğru ağız hijyenidir. Doğru bir ağız hijyeni, sadece doğal dişlerinizi ve diş etlerinizi korumak için değil, aynı zamanda implantlarınızın çevresinde bakteri birikimini engellemek ve potansiyel enfeksiyonların önüne geçmek için de önemlidir. İmplant çevresi için özel arayüz fırçaları ve diş ipi gibi ağız hijyeni ürünleri kullanarak implant bölgesini temizlemek gerekir. Ayrıca, düzenli diş hekimi kontrolleri de uzun vadeli başarının sağlanması açısından önemlidir.