Sara Yılmaz

yazan: MAG 67

Son dönemin dikkat çeken çocuk oyuncularından, “Yalı Çapkını”nın sevimli yüzü Sara Yılmaz, “Afra ablası” ile olan özel bağından hayallerindeki sihirli rollere ve dünya çocuklarına verdiği anlamlı mesajlara kadar merak edilen her şeyi MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Hepimiz seni ekranlardaki başarılı oyunculuğun ile tanıyoruz ama biraz daha yakından tanımak isteriz. Bize kendinden bahsedebilir misin? Gelecek hayallerin neler?

Küçük yaşlarımdan beri oyunculuk yapıyorum. Reklamlarda, kataloglarda ve dizilerde yer aldım. Oyunculuk yapmayı çok seviyorum; ama daha küçüğüm, büyüyünce ne olacağımı tam bilmiyorum. Belki oyuncu olurum, belki dans ederim, belki de doktor olurum. Şimdilik hayallerimin peşinden gitmeyi seviyorum.

Sence oyunculuk nasıl bir duygu? Neler hissediyorsun?

Oyunculuk yapmak çok güzel bir duygu. Bazen başka bir karakter oluyorum ve onun gibi davranıyorum. Bu bana oyun oynuyormuşum gibi geliyor ama aynı zamanda çok heyecanlı. Setlerde olmak beni çok mutlu ediyor.

Oynamayı çok istediğin bir rol ya da karakter var mı?

Çok akıllı veya sihir gücü olan bir karakterde oynamak çok isterdim. Zekâsı ve aklını kullanarak iyi şeyler başaran ve heyecanlı, korkusuz bir karakteri canlandırmak çok isterim. Bir de, ülkemizi temsil edecek bir rol almayı çok isterdim bir Türk kızı olarak.

Sektörde en çok kiminle çalışırken keyif aldın?

Afra ablamla çalışmak beni çok mutlu etti. Bana hep çok sevgiyle davrandı ve destek oldu. Diğer oyuncu ağabey ve ablalarım da çok iyiydi ama Afra ablamla aramızda özel bir bağ olduğunu hissediyorum. Onu çok seviyorum.

Biraz da hobilerinden bahseder misin?

Resim yapmayı çok seviyorum. Dans etmeyi ve müzik dinlemeyi de çok seviyorum. Buz pateni yapıyorum. Tiyatroya gitmek de çok hoşuma gidiyor. Şimdilik bir enstrüman çalmıyorum ama belki ileride öğrenebilirim.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı senin için ne ifade ediyor?

Atatürk’ün çocukları çok sevdiğini öğrendim. 23 Nisan’ı çocuklara armağan etmesi bence çok güzel bir şey. O gün okulda etkinlikler yapıyoruz, şarkılar söylüyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Kendimi çok özel hissediyorum.

23 Nisan’ı nasıl kutlamak istersin?

Ben 23 Nisan’ı dünyada hiçbir çocuğun üzülmediği bir yerde kutlamak isterdim. Savaşların olmadığı, çocukların ve hayvanların mutlu olduğu bir dünyada kutlamak isterdim. Herkesin gülmesini isterim.

Tüm dünya çocuklarına vermek istediğin bir mesaj var mı?

Bütün çocuklara şunu söylemek isterim: Ailenizi dinleyin, okula gidin ve hayallerinizden vazgeçmeyin. Hep mutlu olun ve çok gülün. Keşke dünyayı biz çocuklar yönetse…