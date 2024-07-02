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Ümit Aktaş Light Ürünler Kilo Aldırır  

Röportaj

Ümit Aktaş Light Ürünler Kilo Aldırır  

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Yaz mevsiminde kendileri için en doğru diyeti arayan kişilerin önemli bir kısmı, bu dönemde hızlı ve kesin bir çözüm olarak gördüğü “light” ürünleri tüketmeye odaklanıyor. Bunun doğru bir yöntem olmadığını söyleyen Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş ise, light ürünlerin zayıflatmadığı, aksine kilo aldırdığı uyarısında bulunuyor.

 

Tatil sezonunun açılması ile beraber, zayıflama hazırlıkları hızlandı. Birçok kişi, plajda öz güvenli bir şekilde vakit geçirmek için diyet listeleri oluşturmaya ve diyet ürünleri satın alarak tatile formda bir şekilde çıkabilmek için çalışmaya başladı bile.

 

Sağlıklı beslenme ve zayıflama konusundaki bilinçlenmenin büyük önem taşıdığını her fırsatta vurguluyorum. Bu süreçte sağlıklı beslenme programı ve düzenli fiziksel aktivite ile desteklenen bilinçli ürün seçimleri yapmak, uzun vadeli başarıya ulaşmanın anahtarıdır. İşe yaramayan diyetlerden ve light ürün aldatmacalarından uzak durun.

 

Light ibaresi her zaman sağlıklı ürün anlamına gelmiyor. Bu tarz ürünler, tüketicilerde sağlıklı olduğu algısı yaratabiliyor ve bu da daha fazla tüketilmesine yol açabiliyor. Light ürünlerin içeriğindeki gizli şeker, kimyasal katkı maddeleri ve düşük doyuruculuk gibi faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bir maddeye light ibaresinin eklenmesi, yağını azaltma kavramıdır, içindekiler kısmını çok dikkatli okumalısınız.

 

Zayıflamak İçin Karbonhidratı Kesin

Light ürünler, genel kanının aksine kilo aldırır. Zayıflamak için karbonhidratın kesilmesi ve sağlıklı yağların bol olarak tüketilmesi gerekir. Light ürünler, lezzet ve doku kaybını telafi etmek amacıyla çeşitli kimyasal katkı maddeleri de içerir. Bu katkı maddeleri, uzun vadede sağlık sorunlarına neden olabilir.

 

Sağlıklı Yağ Tüketerek Zayıflayabilirsiniz

Diyet söz konusu olduğunda, sanılanın aksine yağdan uzak kalarak değil, sağlıklı yağları tüketerek zayıflayabilirsiniz. Yağın glisemik indeksi sıfırdır. Zeytinyağı, kuyruk yağı, tereyağı gibi sağlıklı yağlar zayıflamaya yardımcı olur. Yağ tok tutar, kaliteli ve yüksek enerji verir. Diyetinizden yağı çıkardıkça, onun yerine daha çok karbonhidrat tüketmeye başlarsınız. Yağı kısıtladıkça, bırakın kilo vermeyi, daha çok kilo alırsınız. Sağlıklı yağlar, birlikte yendikleri yiyeceklerin glisemik indeksini de düşürür.

 

Sağlıklı Zayıflama Rehberi

Sağlıklı bir şekilde zayıflamak için doğal beslenin, doğal ürünler tüketin. Her şeyi mevsiminde yemeniz çok önemli. Ekmek ve tüm buğday ürünlerini hayatınızdan çıkarın. Yulaf, arpa ve çavdardan uzak durun. Süt (laktoz intoleransı), pirinç pilavı, karabuğday, patates, mısır, kinoa, havuç, bezelye, meyve tüketmeyin. Hazır mayalı gıdaları hayatınızdan çıkarın. Bakliyatı haftada birden daha sık tüketmeyin. Protein kaynaklarınızı özenle seçin. Bol bol sağlıklı yağ yiyin. Probiyotik zengini gıdalar tüketin. Egzersiz yapın.

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Yazar Hakkında /

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