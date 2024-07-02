Tuğba Yılmaz Karakaş

yazan: MAG 6

İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan ünlü influencer Tuğba Yılmaz Karakaş, Madrigal’in gitaristi olan eşi Ceyhun Karakaş ve oğulları Ekin ile çıktıkları tatili, en sevdiği tatil yerlerini ve planlarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Ürettiğiniz içeriklerin yanında gezi paylaşımlarınız da çok beğeniliyor. Bu yaz için tatil planlarınız neler?

Bu yaz, son trimesterdeki bir gebe olarak, olabildiğince sakin ve acelesiz bir tatil planım var. Çocuklu başka bir aile dostumuzla Gümüşlük’te tatlı bir ev tuttuk. Oraya buraya koşturmadan, bir ay boyunca kesintisiz Bodrum’dayız. Mümkün olacak mı bilmiyorum ama bitimine bir tatil daha eklemek istiyorum. Şehirden uzaklaşmak, biraz yavaşlayıp sakinleşmek çok iyi geldi, hiç dönmek istemiyorum. Hatta abartıp buralara taşınabilirim her an! Öyle bir anda hayat değiştirici kararlar vermeyi severim…

Unutamadığınız bir tatil anınızı paylaşır mısınız?

Çok hoş bir anı değil ama Amsterdam’a gittiğimizde saatlerce pasaport sırasında beklemek durumunda kalmıştık. Oğlum da çok acıktı ve ben de ona yanımdaki tek yiyecek olan besin barlarından verdim. İnanılmaz bir alerjik reaksiyon gösterdi, kulaklarından gözlerine, sırtından bacaklarına kadar her yeri şişti ve kabardı. Amsterdam’a iner inmez soluğu hastanede almıştık. O gün yaşadığım stresi asla unutamıyorum ve artık havalimanlarında ekstra hazırlıklıyım!

Tatile dair hayalleriniz neler?

Bir sürü his biriktirerek dönmek. Günlük rutinimin dışına çıktığım için en ufak detayların bile beni heyecanlandırmaya yettiği tatiller benim için hayalini kurmaya değer. Planlı ve koşturmacalı, bol deneyimli tatilleri de seviyorum; oranın lokal halkı gibi yaşadığım tatilleri de. O dönem neye ihtiyacım varsa ona göre hareket edebildiğim ve içimde bir yerleri gıdıklayacak o keşfetme hissiyle dolu tatiller ne güzel!

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri hangileri?

Türkiye’de Fethiye’yi çok sevmiştim. Ölüdeniz kadar güzel denize girmedim henüz ülke sınırları içerisinde. Çeşme, Alaçatı, Urla tarafları bence gastronomik olarak daha çeşitli ve güzel mekânlara sahip. Dünyadaysa Londra ve Edinburgh. Londra hem estetik şehir görüntülerine olan açlığımı çok güzel doyuran hem de asla sıkılmanıza imkân vermeyen bir şehir. Edinburgh’ysa sanki geçmiş bir zamanda dondurulmuş bir rüya şehri. İkisine de defalarca gittim, ömrüm yettiğince de gitmeye devam edeceğim.

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz neler?

Normalde çok elbise giyen biri değilim ama bu yaz karnım burnumda olduğu için bol bol elbiseyle doldurdum bavulumu. Bir de farkında olmadan çok fazla bikini almışım yanıma. Gündüzleri genelde bikini altına rahat, bol keten pantolonlarla geçiriyorum… ve bol bol güneş kremi!

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil partnerleriniz kimler?

Eşim Ceyhun ve her ne kadar şu yaşlarını pek hatırlayacak olmasa da oğlum Ekin. Ailece yaptığımız her şeyden çok keyif alıyorum. Çekirdek ailemiz benim sıcak ve güvenli alanım, çocukların yanında taşıdıkları battaniye gibi, nereye gidersem gideyim onlar yanımdaysa evimdeyim. Onlarla geziyorsam tüm dünya benim evim.

Şimdi ikinci bir bebek bekliyorsunuz. Duygularınızı da paylaşır mısınız?

Heyecanla karışık bir hüzün var. Bu tatil sadece üçümüzün bir aile olarak geçireceği son tatil. Ekin’in tek çocuk olduğu son tatil. Bizi kardeşiyle paylaşmak zorunda kalmadığı son tatil. O yüzden hakkını vermeye çalışıyorum. İkinci çocuğa cesaret etmek kolay olmadı. Herkes “İyi işte deneyimlisin artık, ikincide zorlanmazsın.” diye düşünse de ben ilk çocuğun cahil cesaretiyle yapıldığına inanıyorum. Neyle karşılaşacağını bilmiyorsun, öyle atlayıveriyorsun içine. İkinci çocuktaysa başına neler geleceğini ve ne kadar zor olduğunu tam anlamıyla bildiğin için cesaret etmek çok daha zor; ama günün sonunda, dört kişi olmaya karar verdik ve minik kızımız için çok heyecanlıyız.

Son olarak, “Bunu yapmadan tatilimi bitirmem.” dediğiniz neler var?

Güzel bir yemek yemeden tatilimi asla bitirmem. Bu çok şık bir restoranda tadım menüsü deneyimlemek de olabilir, o kadar lezzetli şeylerin olduğunu hiç tahmin etmediğiniz salaş bir meyhane de. O tatilden, en az bir tane, tüm arkadaşlarıma “Yine gitsem tüm menüyü yerim!” diye tavsiye edeceğim bir yer not almadan dönmem.