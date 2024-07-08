Dünya ve Doğa İçin Anlamlı Turizm

yazan: MAG 8

Uzun yıllardır sürdürülebilir turizmi benimseyerek çalışmalarına devam ettiklerini belirten Mövenpick Hotel Ankara Genel Müdürü Alp Mahir Akyüz, bu yönde yenilenen hizmetlerini ve sürdürülebilirliğin önemini MAG Business Okurları için anlatıyor.

Teknoloji bilgilerinin hızla yayıldığı günümüzde, insanlar aslında dünya ve doğa için anlamlı adımlar atan işletmeleri tercih etmeye başladı. Bu konuda Mövenpick Hotel Ankara’nın yeri nedir, neler yapıyorsunuz?

Mövenpick Hotel Ankara uzun yıllardır sürdürülebilir turizmi benimsemiş ve günlük işleyişinin doğal bir parçası haline getirmiştir. 2015 yılında uluslararası Green Globe Gold Sürdürülebilir Turizm sertifikasını alarak, çevresel, toplumsal ve sosyokültürel anlamda en kapsamlı sürdürülebilirlik uygulamalarını gerçekleştirdiğini kanıtlamıştır. Bu sertifika her yıl yapılan denetimler sonucu yenilenmektedir. Ayrıca, ülkemizde yakın zamanda başlayan ve yine global geçerliliğe sahip GSTC Sürdürülebilir Turizm sertifikasını en üst düzey olan üçüncü kademeden almaya hak kazanmıştır.

Mövenpick Hotel Ankara’nın sürdürülebilirlik uygulamalarının odak noktası; verimliliği ve çevreye faydayı destekleyen tüm faaliyetlerin aynı zamanda misafir konforunu ve memnuniyetini de artırmasıdır. Doğayı koruyan uygulamalarımız aynı anda misafirlerimize daha kaliteli ürünler ve sunumlar olarak dönmektedir. Örneğin; vegan ve organik saç bakım sunumlarımız aynı zamanda misafirlerimizin, kalitesi ve sağlığa uygunluğu belgelenmiş en üst düzey ürünlere erişimini sağlamaktadır. Tedarikçilerimizde sorguladığımız “Adil Ticaret” ve “Çevre Dostu Sürdürülebilir Üretim” gibi global sertifikalar, yine misafirlerimize ulaştırdığımız her şeyin kalitesini ve güvenirliğini artırmaktadır.

Doğal yaşamı koruma kapsamında, aldığımız önlemlerin başında Accor’un önemli bir taahhüdü olan, tüm misafir alanlarından tek kullanımlık plastik materyallerin tamamen kaldırılması gelmiştir. Bu amaçla misafir odalarımızdaki ürünlerden, kahvaltı büfemizdeki sunumlara kadar tüm detaylar yeniden düzenlenmiştir. Misafirlerimize verdiğimiz diş ve tıraş setleri, şampuan benzeri kozmetik ürünler başta olmak üzere tüm ürünler “tek kullanımlık plastik” içermeyecek şekilde sunulmaktadır. Misafir odalarımızda cam şişe sular kullanılmakta, toplantı odalarımızda ise son teknoloji arıtma sistemleri ile hijyenik koşullarda hazırlanan cam sürahilerde su ikramları yapılmaktadır. Yiyecek içecek sunumlarımızda da en ince ayrıntısına kadar planlamalar yapılmış, örneğin plastik kaplardaki süt ürünleri kaldırılmış ve hem daha şık hem de daha çevreci sunumlar geliştirilmiştir.

Bu yıl tamamen yenilenen bina soğutma sistemlerimiz sayesinde otelimizde enerji verimliliği çok yüksek yeni bir dönem başlamıştır. Ayrıca misafir odalarında yer alan akıllı otomasyon sistemi ile verimlilik her an optimize edilirken, misafirlerimizin de en yüksek konforu yaşamaları sağlanmaktadır. Su tüketimlerimiz ise perlatör sistemleri ile kontrol altında tutulmaktadır.

Gurur duyduğumuz bir diğer uygulama ise “Gıda Atıkları Dijital Takip Sistemi” olmuştur. Son derece üzücü olan gıda ziyanının azaltılması amacıyla, bir yandan misafirlerimizi bilinçlendirme süreçleri başlatılmış, diğer taraftan yiyecek ve içecek sunumlarımız atık miktarlarını minimize edecek şekilde güncellenmiştir. Bu uygulama ile hem gıda atıklarının azaltılması hem de misafirlerimize daha taze ürünlerin sunulması hedeflenmiştir. Ayrıca gerekli alanlara dijital gıda atık tartısı sistemi kurulmuş, her bir gıda artığı ölçümlenerek misafir başına düşen gıda atıklarımız hedefler dahilinde takip edilmeye başlanmıştır.

Elbette uygulamalarımız bunlarla sınırlı değildir. Sosyal ve toplumsal kurumlara destek kapsamında iş birlikleri, uzun vadeli karbon emisyonunun sıfırlanması projeleri gibi çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

Çevreci ve sürdürülebilir turizmin önemine değinir misiniz? Bu konudaki gelecek hedefleriniz neler?

Çevreci ve sürdürülebilir yaklaşımların odağında insan vardır. İnsanlığın sürdürülebilir gelişiminin sağlanması, yine insanların hem fiziksel hem de ruhsal açıdan korunabilmesi için önemlidir. Sürdürülebilir turizm kapsamında çevre olgusunu elbette en geniş haliyle düşünmek gerekir. Bu kapsamdaki faaliyetler; doğal çevrenin korunmasının yanı sıra, toplumsal gelişimi de desteklemelidir. Çalışanlarımızın yaşam kalitesinden yardım kuruluşlarının desteklenmesine, tedarik zincirinin bilinçlendirilmesinden bireysel eğitimlere kadar her türlü aktivite, bir süreç planı içerisinde ve sürekli gelişim prensibinde yürütülmelidir. Mövenpick Hotel Ankara’nın da bu yoldaki hedefi sürekli gelişimi sağlamak ve öncü olarak yeni uygulamalar geliştirmektir.

Peki, başarının sürdürülebilir olması için nelere dikkat etmek gerekir?

Sürdürülebilirlik, mevcut kaynakları gelecek nesiller için koruyarak ve kullanarak; çevresel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçları dengeleyen bir yaklaşımı ifade eder. Dolayısı ile başarı amaçlanırken ana kriter mutlaka, gelecekte de başarıyı devam ettirmek için gerekecek tüm kaynakları korumak olmalıdır. Başarının sürdürülebilir olmasında, hedeflerin ve yapılan planların çok uzun vadeli olması önemlidir. Böylece atacağımız her adımı daha uzun vadeli değerlendirip, uygulanabilirliğini sürdürülebilirlik çerçevesinde değerlendirebiliriz. Bir işletmenin başarı ölçüsü, değer yaratmak ve ortaya çıkan bu değerden paydaşlarını faydalandırmaktır. Elbette ki bu değer kalıcı olmalıdır. Bu yolda tüm faaliyetlerimiz; tanımladığımız vizyon, misyon, amaç, değerler ve etik kurallar çerçevesinde tabana yayılmış bir kurum felsefesi ile yönetilmektedir.

Heartist olgusu ve otelin sadakat programının size kattıklarından bahseder misiniz?

Mövenpick Hotel Ankara, Accor çatısı altında hizmet vermektedir. Aynı çatı altında faaliyet gösteren Swissôtel, Fairmont, Raffles ve daha birçok markamız gibi biz de çalışanlarımıza “Heartist” adını veriyoruz. Kalp anlamına gelen “heart” ve sanatçı anlamına gelen “artist” kelimelerinin birleşimi olan “Heartist”, bir sanatçı heyecanı ile kalpten hizmet verme prensibimizi temsil etmektedir. Accor’un yaşam tarzı sadakat programı ALL – Accor Live Limitless konuklarımıza ödüller, benzersiz avantajlar ve sıra dışı deneyimlerle dolu bir dünya sunmaktadır. Sınırsız ve olağan üstü yaşamın kapılarını açmaktadır. Konuklarımızın ücretsiz olarak katılabildiği bu program sayesinde üyelerimiz sadece konaklamalarda değil, bar ve restoran harcamalarında, toplantı organizasyonlarında, anlaşmalı havayollarında ve araç kiralama benzeri birçok aktivitede ödül puan kazanabilmekte ve yine bunları sadece otellerimizde değil, alışveriş, spor ve konser etkinlikleri gibi çok çeşitli alanlarda kullanabilmektedirler. Yaşam tarzı sadakat programımız ALL sayesinde, üye olan misafirlerimizin ihtiyaçlarını çok daha iyi anlayarak tüm dünyadaki otellerimizde onlara beklentilerinin üzerinde deneyimler sunma fırsatı yakalamaktayız.

Gelecek sezon için Accor ve Mövenpick Hotel Ankara’nın gündeminde neler bulunuyor?

Önümüzdeki sezonda Mövenpick Hotel Ankara’da başkentimizin heyecan verici etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Kuruluşundan bu yana tüm dünyada ün yapmış Mövenpick mutfağımızın seçkin tatlarını, yenilenen menümüz ve yaratıcı tasarımlarımız ile bir kez daha konuklarımıza sunacağız. Mövenpick dondurmamızı ve Mövenpick kahvemizi deneyimlemeyen kimse kalmasın arzusundayız. Ayrıca dışarıya hizmet kapsamında uzman ekibimiz ile birlikte elçilikler, şirketler ve kurumlara, yerinde üst düzey yiyecek içecek hizmetleri sağlamaya önem vereceğiz. Başkent Ankara’nın kalbindeki konumumuz ile misafirlerimize ev konforunda sıcak bir konaklama deneyimi sunarken, Mövenpick kültüründe yer alan ve lobimizde sunulan “Çikolata Saati” gibi birçok tatlı sürpriz ile unutulmayacak anılar yaratmaya devam edeceğiz.