Savunma ve Siber Güvenlik

yazan: MAG 7

Gigant Swiss Consulting AG’de EMEA Ülkeleri Direktörü ve Ekonomi Uzmanı Aysun Karaytuğ, Avrupa’da savunma harcamalarının artmasıyla birlikte özellikle siber güvenlik alanında yatırım fırsatlarının önem kazandığına vurgu yapıyor.

Güvenlik ortamlarının hızla geliştiği bir dünyada savunma harcamalarının hükûmet önceliğinden daha fazlası olduğu, yatırımcılar için bir fırsat olduğu giderek daha açık hale geliyor. 2022 sonrasında, Avrupa genelinde askerî bütçelerde bir artış dalgası başladı ve bu, Soğuk Savaş sonrası kesintilerden keskin bir sapmaya işaret ediyor.

Jeopolitik Ortam Değişiklikleri

Tarihsel olarak birçok Avrupa ülkesi Soğuk Savaş’tan sonra savunma bütçelerini azalttı ve NATO’nun %2 GSYİH hedefini tutturamadı; ancak, devam eden Ukrayna ihtilafı gibi artan jeopolitik gerilimler, askerî harcamalarda güçlü bir artışı zorunlu kıldı. Almanya ve Polonya gibi ülkeler zaten savunma bütçelerinde önemli artışlar açıkladılar.

Yatırım Fırsatları

Savunma harcamalarındaki bu canlanma, geçici bir artıştan ziyade uzun vadeli bir yapısal değişime işaret ediyor. Rheinmetall, Leonardo ve BAE Systems gibi önde gelen savunma firmaları önemli ölçüde faydalanıyor; Rheinmetall geçen yıl siparişlerde %44’lük şaşırtıcı bir artış bildirdi.

Siber Savunma Kritik Bir Bileşen

Dijital savaş alanı da fiziksel savaş alanı kadar çekişmeli ve siber savunma, ulusal güvenlik stratejilerinde vazgeçilmez hale geliyor. Çoğunlukla devlet destekli siber tehditler arttıkça, güçlü siber güvenlik çözümlerine olan talep de artıyor. Bu sektörün önümüzdeki on yılda yıllık %13 bileşik oranda büyümesi bekleniyor.

Jeopolitik Korunma

Büyüme beklentilerinin ötesinde, savunma stokları jeopolitik belirsizliklere karşı da stratejik bir korunma görevi görüyor. Altın gibi, geleneksel “güvenliğe kaçış” varlıklarına benzer şekilde, savunma stokları da çalkantılı zamanlarda genellikle “silahlara kaçış” etkisi yaşar.

Savunma harcamalarındaki yükseliş eğilimi, siber güvenliğin kritik rolü ve öngörülemeyen küresel aşama göz önüne alındığında, savunma hisseleri belirsiz zamanlarda büyüme veya istikrar arayan yatırımcılar için ilgi çekici bir katılım sunuyor.