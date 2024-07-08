En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd bulten motor-sporlari kitap tiyatro mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala odul-toreni decotrend konser balo video saglik bakim defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel roportajlar davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Savunma ve Siber Güvenlik

Röportaj

Savunma ve Siber Güvenlik

yazan:
7

Gigant Swiss Consulting AG’de EMEA Ülkeleri Direktörü ve Ekonomi Uzmanı Aysun Karaytuğ, Avrupa’da savunma harcamalarının artmasıyla birlikte özellikle siber güvenlik alanında yatırım fırsatlarının önem kazandığına vurgu yapıyor.

Güvenlik ortamlarının hızla geliştiği bir dünyada savunma harcamalarının hükûmet önceliğinden daha fazlası olduğu, yatırımcılar için bir fırsat olduğu giderek daha açık hale geliyor. 2022 sonrasında, Avrupa genelinde askerî bütçelerde bir artış dalgası başladı ve bu, Soğuk Savaş sonrası kesintilerden keskin bir sapmaya işaret ediyor.

 

Jeopolitik Ortam Değişiklikleri

Tarihsel olarak birçok Avrupa ülkesi Soğuk Savaş’tan sonra savunma bütçelerini azalttı ve NATO’nun %2 GSYİH hedefini tutturamadı; ancak, devam eden Ukrayna ihtilafı gibi artan jeopolitik gerilimler, askerî harcamalarda güçlü bir artışı zorunlu kıldı. Almanya ve Polonya gibi ülkeler zaten savunma bütçelerinde önemli artışlar açıkladılar.

 

Yatırım Fırsatları

Savunma harcamalarındaki bu canlanma, geçici bir artıştan ziyade uzun vadeli bir yapısal değişime işaret ediyor. Rheinmetall, Leonardo ve BAE Systems gibi önde gelen savunma firmaları önemli ölçüde faydalanıyor; Rheinmetall geçen yıl siparişlerde %44’lük şaşırtıcı bir artış bildirdi.

 

Siber Savunma Kritik Bir Bileşen

Dijital savaş alanı da fiziksel savaş alanı kadar çekişmeli ve siber savunma, ulusal güvenlik stratejilerinde vazgeçilmez hale geliyor. Çoğunlukla devlet destekli siber tehditler arttıkça, güçlü siber güvenlik çözümlerine olan talep de artıyor. Bu sektörün önümüzdeki on yılda yıllık %13 bileşik oranda büyümesi bekleniyor.

Jeopolitik Korunma

Büyüme beklentilerinin ötesinde, savunma stokları jeopolitik belirsizliklere karşı da stratejik bir korunma görevi görüyor. Altın gibi, geleneksel “güvenliğe kaçış” varlıklarına benzer şekilde, savunma stokları da çalkantılı zamanlarda genellikle “silahlara kaçış” etkisi yaşar.

 

Savunma harcamalarındaki yükseliş eğilimi, siber güvenliğin kritik rolü ve öngörülemeyen küresel aşama göz önüne alındığında, savunma hisseleri belirsiz zamanlarda büyüme veya istikrar arayan yatırımcılar için ilgi çekici bir katılım sunuyor.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Röportaj

Crowne Plaza Ankara Genel Müdürü Uğur Bür, Ankara’nın turizmini canlandırmak için neler yapılabileceğini, gelecek dönem planlarını ve

Röportaj

Dedeman Hotels & Resorts International İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sinan Mısırlı, hayata geçirdikleri yenilikleri aktararak gelecek

Röportaj

EssilorLuxottica’nın perakende markası Sunglass Hut’ın Satış Direktörü Cihan İşcen, marka hakkında  MAG Business Okurlarını bilgilendirerek güneş gözlüğünde