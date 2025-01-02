Şule Yazıcı Pilatesin Faydaları

yazan: MAG 10

Kişisel antrenör Şule Yazıcı, pilatesin vücut ve sağlık üzerindeki etkisini anlatarak diğer egzersizlerden farkını açıklıyor ve hamile pilatesinin faydalarına değiniyor.

Pilates nedir ve diğer egzersiz yöntemlerinden farkı nelerdir?

Pilates ruh, beden ve zihin bütünlüğünü barındıran ve aynı anda tüm kas gruplarını çalıştıran bir egzersiz sistemidir. Günlük hayat rutinimiz içerisinde insan bedeninin hem fiziksel hem de zihinsel kapasitesini geliştirmeye yönelik olan bu sistemin diğer egzersiz yöntemlerinden farkı, merkezlemeyi ve tüm vücut hareketliliğini hedef almasıdır. Pilates, gün içindeki kas gerginliklerini en aza indirmeyi amaçlayıp hayat konforumuzu arttırmanın yanında bize daha sakin ve temiz bir zihin sunmayı hedefler.

Pilates özellikle hangi kas gruplarını güçlendirir ve bu kas grupları vücutta hangi rolleri üstlenir?

Bedenimiz domino etkisine sahiptir. Eğer bedenimizdeki hat üzerinde bir hareket kısıtlılığı veyahut bir gerginlik var ise, bu tüm bedenimizi etkileyecektir. Hem reformer hem mat pilates egzersizleri tüm kas gruplarını aynı anda çalıştırmayı hedefler ve bedenimiz üzerindeki her bir hattın daha güçlü ve esnek olmasını sağlar. Bu sebeple pilates egzersizleri tek bir hatta yoğunlaşmaz ve bedeni tüm hatlarıyla konu alır. Bedenimizdeki hatların başında postür yer alır. Bir omurga ne kadar sağlıklı ise hayat kalitesi de o denli yüksektir. İşte pilates tam da bu noktada duruş bozukluklarının önüne geçerek omurgayı iyileştirir ve gün içindeki hayat konforunu arttırmayı hedefler.

Pilatesin genel sağlık üzerindeki faydaları nelerdir?

Joseph Pilates tarafından geliştirilen, hem fiziksel hem zihinsel gelişimi destekleyen pilatesin beden ve zihin üzerinde birçok faydası bulunuyor. Pilates, temelde kas gücünü ve vücut esnekliğini arttırmaya yönelik bir sistem olması sebebiyle kas güçsüzlüğü ve gerginliği kaynaklı kas ağrılarını azaltır. Postürümüzü düzeltmeye yardımcı olur. Nefes kontrolünü sağlayarak denge ve koordinasyonu geliştirir. Bununla birlikte ruh sağlığını iyileştirir ve sinir sistemi sağlığını korur.

Hamilelik sürecinde pilates yapmanın avantajları nelerdir?

Hamilelik süreci anne adayı için çok özel ve bir o kadar da anlamlı bir süreçtir. Bu süreçte pilatesin, anne adayı için en önemli avantajlarından biri ruh sağlığını iyileştirmesi ve anne ile bebek arasındaki bağı güçlendirici bir etkiye sahip olmasıdır.

Hamile pilatesi, anne adayımızın kaslarını güçlendirip esneterek hamilelik sürecini daha konforlu geçirmesine olanak sağlar. Hamilelik sürecinde pilates yapan anne adayını rahat bir doğum ve en önemlisi de doğum sonrası rahat bir toparlanma bekler.

Hamile pilatesine ne zaman başlanmalı?

Hamile pilatesi, öğrencimizin doktoruyla iletişimde kalarak sürdürdüğümüz bir süreçtir. Kişiden kişiye değişmekle beraber, ortalama on ikinci hafta itibarıyla derslerimize doktor onayıyla başlarız.