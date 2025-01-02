Hem Otel Hem Fizik Tedavi Merkezi Romatem Move

yazan: MAG 9

Türkiye’nin ilk otel ve fizik tedavi, rehabilitasyon merkezi Romatem Move’un açıldığını belirten Romatem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Köksal Holoğlu, sağlık turizminin geleceğine de değinerek hedeflerini ve tesisin özelliklerini paylaşıyor.

Romatem Sağlık Grubu olarak, sağlık turizmi alanında çığır açacak yeni projemiz Romatem Move ile Türkiye’de bir ilke imza attık. Fizik tedavi ve rehabilitasyonun, konforlu bir otel ortamında sunulduğu bu yenilikçi model, hem yerli hem de yabancı hastalar için benzersiz bir deneyim sunuyor.

Romatem Move, modern sağlık altyapısı ve ileri teknoloji kullanımıyla, fiziksel iyileşmenin yanı sıra kişiye özel tedavi süreçleri de sunuyor. Robotik rehabilitasyon cihazları, sanal gerçeklik (VR) terapileri ve dijital sağlık çözümleri gibi yenilikçi tedavi yöntemleriyle dikkat çeken tesisimiz, Türkiye’nin sağlık turizminde global bir lider olma hedefini güçlendiriyor. Ayrıca, dünya mutfağının seçkin lezzetlerinden oluşan zengin bir menüye sahip olup, à la carte hizmet vererek, misafirlerinin damak zevkine hitap ediyor.

Romatem Move’un Fark Yaratan Özellikleri

Romatem Move, sadece fiziksel iyileşme sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir sağlık hizmetleri sunan bir model olarak da dikkat çekiyor. Tesisimiz; yenilenebilir enerji kullanımı, su tasarrufu sağlayan sistemler ve geri dönüşüm uygulamalarıyla çevre dostu bir sağlık merkezi olarak tasarlandı.

Uzmanlaştığımız alanlarda verdiğimiz hizmetle, fizik tedavi ve rehabilitasyon ihtiyacı olan bireyler için kapsamlı bir tedavi süreci sunuyoruz. Robotik rehabilitasyon cihazları, hastalarımızın iyileşme süreçlerinde önemli bir rol oynuyor. Lokomat, Armeo ve Exoskeleton gibi cihazlar, hastaların fiziksel iyileşmesini hızlandırırken, bilişsel becerilerini de destekliyor. Bu tür teknolojiler, sağlık sektöründeki yenilikçi yaklaşımımızın temel taşlarıdır.

Sağlık Turizminin Geleceği

Romatem Move, sadece Türkiye’deki sağlık turizmi için değil, dünya genelinde de sağlık hizmeti sunan bir cazibe merkezi olma yolunda önemli bir adım atmaktadır. Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki başarısının global ölçekte artmasına katkı sağlayacak olan bu proje, aynı zamanda dijital sağlık çözümleri ve tele-rehabilitasyon gibi modern hizmet anlayışlarıyla hasta güvenliğini ve erişilebilirliğini artırmaktadır.

Romatem Sağlık Grubu olarak gelecekteki hedeflerimiz arasında, dijital sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, robotik rehabilitasyon alanındaki yatırımlar ve uluslararası genişleme yer alıyor.