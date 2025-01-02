Ünal Kuruyemiş 1956’dan Bugüne Lezzetle Büyüyen Aile

yazan: MAG 7

Gıda güvenliği ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla üst kalite kuru yemiş sunan, Türkiye’nin köklü markalarından Ünal Kuruyemiş’in CEO’su Ömer Faruk Erbil; yenilikçi çalışmalarına da değinerek misyonlarını anlatıyor.

Ünal Kuruyemiş olarak altmış dokuz yıllık geçmişimizle, Türkiye’nin en köklü ve premium kuru yemiş markalarından biriyiz ve bununla gurur duyuyoruz. Yenilikçi anlayışımız ve üstün kalite odaklı çalışmalarımız sayesinde, kuru yemiş sektöründe standartları belirleyen bir marka haline geldik.

Gıda güvenliği ve müşteri memnuniyeti konusundaki hassasiyetimizle tüm kalite standardı belgelerine sahibiz: HACCP, Helal, Kosher, FDA ve BRX belgelerimiz, ürünlerimizin uluslararası düzeyde güvenilirliğini ve kalitesini tescilliyor. Ankara’da kırk şubemizle yerel olarak güçlü bir varlık göstermenin yanı sıra, online satış kanallarımızla Türkiye’nin dört bir yanına en kaliteli ürünleri ulaştırıyoruz.

Kuru yemişin tazeliği ve doğallığı son derece önemlidir; bu yüzden “Kuru yemiş, kuru yemişçiden alınır.” anlayışıyla hareket ediyoruz. Müşterilerimize, güvenilir markalardan ve kaliteye öncelik veren üreticilerden kuru yemiş satın almalarını tavsiye ediyoruz. Ünal Kuruyemiş olarak, bu konuda sektörde lider bir marka olmanın sorumluluğunu taşıyoruz.

Almanya’da açılan ilk mağazamızla beraber Avrupa’da lüks, gelenek ve modernliği birleştirerek güçlü bir başlangıç yaptık. Buradaki mağaza tasarımı, hem markamızın köklerini yansıtıyor hem de ülkenin premium segmentinde yer edinmek için uygun bir strateji sunuyor. Müşteri deneyimini en üst seviyede tutarak, Ünal Kuruyemiş’in Almanya pazarında hızlı bir şekilde büyüyebileceği biliyoruz.

Ayrıca Türkiye’de bir ilke imza atarak, müşterilerimize “Çerez Puan” adıyla puan sistemi uygulamamızı sunduk. Bu yenilikçi uygulamayla, alışverişlerinizden kazandığınız puanları biriktirerek tekrar harcayabilir, Ünal Kuruyemiş’in ayrıcalıklarla dolu dünyasını daha da keyifli hâle getirebilirsiniz.

Özel günlerde sevdiklerinize ve çalışanlarınıza; kurum, kuruluş ve şirketlere özel hediye kartlarımızla unutulmaz anlar sunuyoruz. Hem bireysel hem de kurumsal hediyelerinizde kalite ve lezzeti bir araya getiriyoruz.

Misyonumuz, doğallık ve tazelikten ödün vermeden, tüm müşterilerimize sağlıklı ve lezzetli ürünler sunmaya devam etmektir. Türkiye’nin her köşesindeki tüketicilerimize bu kaliteyi ulaştırma yolunda büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.