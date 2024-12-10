Serhat Şen Yılbaşında Ne Tür Makyaj Yapılabilir?

yazan: MAG 18

Ünlü isimlerin vazgeçilmezi, profesyonel makyaj sanatçısı Serhat Şen, yılbaşı gecesi için makyaj ipuçları veriyor. Yılbaşı gecesi için en çok tercih edilen makyaj stilleri genellikle neler oluyor?

Yılbaşı gecesi, makyajda ışıltı ve dikkat çekici detayların ön planda olduğu, yaratıcılığın sınır tanımadığı bir zaman dilimi. İşte yılbaşı gecesi için en çok tercih edilen makyaj stilleri:

Işıltılı ve Metalik Göz Makyajı: Altın, gümüş ve bakır tonları, yeni yılın parıltısını yansıtmak için en popüler seçeneklerden. Siyah veya renkli eyeliner üzerine ince simli bir çizgi eklemek gözlere ekstra vurgu katar. Glitter farlar, göz kapaklarında yoğun bir parlaklık yaratır.

Klasik Kırmızı Dudaklar: Yılbaşı denince kırmızı ruj bir klasik haline geldi. Mat veya parlak bitişli kırmızı rujlar genellikle sade göz makyajıyla tamamlanır. Daha modern bir görünüm için kırmızı dudakları hafifçe ıslak görünümlü bırakabilirsiniz.

Dumanlı Gözler (Smokey Eyes): Siyah, koyu gri veya bordo tonlarıyla yapılan dumanlı göz makyajı, yılbaşı gecesinin dramatik havasına çok yakışır. Hafif bir sim ile klasik dumanlı gözlere modern bir dokunuş katabilirsiniz.

Parlak ve Aydınlık Ten: Sağlıklı bir ışıltı için likit aydınlatıcılar, parlak bitişli fondötenler ve ışıltılı allıklar kullanılır. Strobing teknikleriyle yüzün yüksek bölgelerine ışık verilir.

Cesur Eyeliner: Grafik eyeliner; daha modern ve yaratıcı bir görünüm için cesur eyeliner tasarımları. Çift eyeliner; siyah üzerine altın, gümüş veya renkli bir eyeliner çizgisi eklemek çok popüler.

Renkli Detaylar: Mor, mavi, zümrüt yeşili gibi canlı far tonları yılbaşı gecesi için cesur birer seçimdir. Alt kirpik çizgisine renkli bir eyeliner eklemek de dikkat çekici bir detay yaratır.

Nude Makyaj ile Işıltılı Dokunuşlar: Daha sade ve doğal bir görünüm isteyenler için nude tonlarda dudaklar ve hafifçe aydınlatılmış göz makyajı idealdir. Cilde doğal bir parlaklık eklemek için krem allık ve hafif simli bronzer kullanılabilir.

Yılbaşı makyajında; kişinin kıyafeti, saç stili ve ortamın şıklığına uygun bir stil seçmek çok önemlidir. Ayrıca, kullanılan ürünlerin gece boyu dayanıklı olmasına dikkat etmek gerekir.

Yılbaşı gecesi için hızla yapılabilecek, kolay ama aynı zamanda da etkileyici makyaj ipuçları verir misiniz?

Yılbaşı gecesi için hızlı, kolay ama etkileyici bir makyaj yapmak istiyorsanız, zaman kazandıran ve çarpıcı bir sonuç veren şu ipuçlarını deneyebilirsiniz.

Cildi Hızla Hazırla: Makyajınızın daha pürüzsüz ve ışıltılı görünmesi için bir nemlendirici veya aydınlatıcı makyaj bazı uygulayın. Tam kapatıcılıkla uğraşmak yerine, cilt tonunu eşitleyen hafif bir ürün (BB krem veya hafif fondöten) tercih edin. Böylece doğal ama etkili bir görünüm elde edersiniz.

Gözlere Odaklan: Parmaklarınızla simli bir krem farı göz kapaklarınıza sürün. Altın, gümüş veya bronz tonları anında etkileyici bir görünüm sağlar. Sadece üst kirpik çizgisine ince bir eyeliner çekin; kedi gözü efekti için uçları hafifçe uzatabilirsiniz. Yoğun hacim ve uzunluk veren bir maskarayla kirpiklerinizi belirginleştirin.

Aydınlatıcı ile Yüzü Canlandır: Likit veya pudra aydınlatıcıyı elmacık kemiklerine, burun kemiğine ve dudak üstüne hafifçe uygulayın. Bu adım, yüzünüzün anında canlı ve dinlenmiş görünmesini sağlar.

Çarpıcı Dudaklar: Göz makyajınızı sade tuttuysanız, kırmızı, bordo ya da koyu pembe tonlarında bir rujla görünümünüzü tamamlayın. Gözlerinizde simli veya yoğun bir makyaj yaptıysanız, dudaklarda doğal tonlar tercih edin.

Yanaklara Hızlı Renk: Krem allığı, parmak uçlarınızla hafifçe elmacık kemiklerinize uygulayarak yüzünüze sıcaklık katabilirsiniz. Bu ürünler aynı zamanda dudaklar için de kullanılabilir, bu da zaman kazandırır.

Sabitleyici Sprey ile Makyajı Uzun Süre Koruyun: Tüm makyajınızı hızlıca sabitlemek ve doğal bir ışıltı katmak için bir makyaj sabitleme spreyi sıkın.

Öne Çıkan Kombinasyon (5 Dakika):

ï Nemlendirici + BB krem

ï Simli krem far + maskara

ï Krem allık + aydınlatıcı

ï Çarpıcı bir ruj

Bu yöntemlerle hem zamandan tasarruf edebilir hem de yılbaşı gecesi için etkileyici bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Yılın son günü için pek çok kişi ülke ve dolayısıyla iklim değiştirecek. Farklı iklim koşullarında makyajın kalıcılığını nasıl sağlayabiliriz?

Genel olarak ipuçları vermek gerekirse, nemlendirici ve makyaj bazı kullanın; suya dayanıklı maskara, eyeliner ve transfer olmayan ruj tercih edin; transparan pudra ve sabitleme spreyiyle tamamlayın. Sabitleyici spreyle son dokunuşu yaparak makyajınızı koruyabilirsiniz!

Sıcak ve Nemli İklimler: Mat makyaj bazı ve hafif ürünler (BB krem, toz allık) kullanın. Suya dayanıklı ürünler seçin, yağ emici mendil taşıyın.

Soğuk ve Kuru İklimler: Yoğun nemlendirici ve krem formülleri tercih edin. Çatlamayı önlemek için dudak balmı sürün, kat kat uygulama yapın.

Yağışlı veya Rüzgârlı İklimler: Suya dayanıklı tüm ürünleri kullanın. Kaşları sabitleyin, stick rujlarla dudakları belirginleştirin.

Peki, siz yılbaşını nasıl ve nerede geçirmeyi planlıyorsunuz? Yeni yıla girmeden önce gerçekleştirdiğiniz bir ritüeliniz var mı?

Benim için yılbaşı genelde sakin geçer ama yıl bitmeden küçük bir yansıma yapmayı severim: Geride kalan yılın en özel anlarını düşünmek ve yeni yıla dair hedefler belirlemek gibi. Ayrıca, hafif mum ışığında bir ortam hazırlayıp sıcak bir içecekle rahatlamayı bir ritüel haline getirdim diyebilirim.

En unutulmaz yılbaşı kutlamanızı anlatır mısınız?

Unutulmaz bir yılbaşı kutlaması deyince aklıma ilk olarak, arkadaşlarımla birlikte Paris’te geçirdiğim bir yılbaşı geliyor. Eiffel Kulesi’nin önünde, binlerce insanın coşkuyla yeni yıla geri sayım yaptığı o an, şehrin ışıklarıyla birleşerek tam bir büyü yaratmıştı. Havai fişekler gökyüzünü aydınlatırken, elimize aldığımız sıcak çikolatalarla soğuğa aldırmadan dans ediyor, kahkahalar atıyorduk. Bu anı özel kılan sadece atmosfer değil, birlikte olduğum insanların enerjisi ve içtenliği olmuştu. Yeni yıl için herkes sırayla dileklerini paylaşmış, birbirimize sarılarak o anda yepyeni bir yılın heyecanını hissetmiştik. O an, her şeyin mümkün olduğunu ve küçük mutlulukların aslında en değerlisi olduğunu anlamıştım. Paris’in büyüsü mü, dostluğun sıcaklığı mı bilinmez ama o yılbaşı benim için eşsizdi!

2025’e dair bir yeni yıl mesajı paylaşır mısınız?