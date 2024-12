Serhat Şen Yılbaşında Ne Tür Makyaj Yapılabilir?

Renkli Detaylar: Mor, mavi, zümrüt yeşili gibi canlı far tonları yılbaşı gecesi için cesur birer seçimdir. Alt kirpik çizgisine renkli bir eyeliner eklemek de dikkat çekici bir detay yaratır.

ï Simli krem far + maskara

Unutulmaz bir yılbaşı kutlaması deyince aklıma ilk olarak, arkadaşlarımla birlikte Paris’te geçirdiğim bir yılbaşı geliyor. Eiffel Kulesi’nin önünde, binlerce insanın coşkuyla yeni yıla geri sayım yaptığı o an, şehrin ışıklarıyla birleşerek tam bir büyü yaratmıştı. Havai fişekler gökyüzünü aydınlatırken, elimize aldığımız sıcak çikolatalarla soğuğa aldırmadan dans ediyor, kahkahalar atıyorduk. Bu anı özel kılan sadece atmosfer değil, birlikte olduğum insanların enerjisi ve içtenliği olmuştu. Yeni yıl için herkes sırayla dileklerini paylaşmış, birbirimize sarılarak o anda yepyeni bir yılın heyecanını hissetmiştik. O an, her şeyin mümkün olduğunu ve küçük mutlulukların aslında en değerlisi olduğunu anlamıştım. Paris’in büyüsü mü, dostluğun sıcaklığı mı bilinmez ama o yılbaşı benim için eşsizdi!