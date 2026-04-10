Tek Listeyle Tekrar Genel Başkan
Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Olağan Genel Kurulu, Ankara’da Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç iş insanlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
H. Arda Yurtsever, tek listeyle tekrar TÜGİK genel başkanlığı görevine seçildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Yurtsever, konfederasyonu üyelerin birbirine yollar açtığı ve ortak projeler ürettiği güçlü bir iş dünyası platformu hâline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Olağan Genel Kurul Toplantısı kapsamında düzenlenen B2B ve networking organizasyonu ile farklı şehirlerden gelen iş insanları, kurulan stantlarda firmalarını tanıtma ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu. Gün boyu süren ticari temasların ardından düzenlenen gala gecesinde, TÜGİK’in iş dünyasındaki etkinliğinin arttırılmasına yönelik kararlılık mesajı verildi.