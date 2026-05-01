Platin Grup – İnşaat Geleceği İnşa Etmek Bir Tercihtir

yazan: MAG 342

Geleceği inşa etmenin yalnızca teknik değil, etik ve kültürel bir sorumluluk da olduğunu vurgulayan Platin Grup İnşaat Genel Koordinatörü Deniz Binektar, markanın değer temelli vizyonunu ve sürdürülebilir büyüme anlayışını MAG Okurları için anlattı.

Yalnızca bir inşaat firması yöneticisi değil, yirmi beş yıllık bir eğitim lideri olarak da tanınıyorsunuz. Bu birikim Platin Grup İnşaat’taki rolünüze nasıl yansıyor?

Benim mesleki yolculuğum, insanı anlamakla başladı. Eğitim yöneticiliği; yalnızca kurum yönetmek değil, kültür inşa etmek, vizyon belirlemek ve insanlara yön duygusu kazandırmaktır. Bugün Platin Grup İnşaat’taki görevim de tam olarak bu perspektife dayanıyor. Genel koordinatör olarak şirketin stratejik marka yönetimini üstleniyorum. Bu, yalnızca projelerin nasıl göründüğü değil; Platin Grup’un neye inandığı, neyi temsil ettiği ve nasıl hatırlanacağı ile ilgilidir. Eğitimden gelen refleksimle, markayı yaşayan bir organizma gibi ele alıyorum: Öğrenen, gelişen ve değer üreten bir yapı olarak.

Platin Grup İnşaat bugün nasıl bir zihniyetin ürünü olarak konumlanıyor?

Platin Grup İnşaat’ı anlamak için önce “nasıl düşündüğümüzü” anlamak gerekir. Biz yapı üretmenin, yalnızca teknik bir faaliyet değil; toplumsal, kültürel ve etik bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. 2015 yılında bir aile şirketi olarak çıktığımız bu yolculukta, daha ilk günden itibaren temel bir ilkeyi benimsedik: Güvenle yaşanacak yapılar üretmek. Bugün geride bıraktığımız on yıl ve tamamladığımız bin konut, bu ilkenin somut karşılığıdır. Asıl kıymetli olansa; bu süreçte inşa ettiğimiz kurumsal güven, marka itibarı ve süreklilik duygusudur.

Platin Grup İnşaat’ın kurumsal değerlerini nasıl tanımlarsınız?

Platin Grup İnşaat’ı, “yapı üreten bir firma” tanımının çok ötesinde konumlandırıyoruz. Bizim için marka; yalnızca logo ya da mimari dil değil, etik duruş, toplumsal sorumluluk ve süreklilik demektir. Eğitim kökenli bir yönetici olarak şuna inanıyorum: Bir kurumun gerçek gücü, kriz anlarında değil, değerleriyle sınandığı anlarda ortaya çıkar. Bu nedenle Platin Grup’ta şeffaflık, güven ve sürdürülebilir kalite bir tercih değil, kurumsal refleks hâline gelmiştir.

Platin Grup’un değerlerini tek bir kavram etrafında toplamamız gerekse “sorumluluk bilinci” derim. Müşteriye, şehre, çevreye ve geleceğe karşı sorumluluk…Bu bilinç, projelerimizin mimarisinden sosyal sorumluluk anlayışımıza kadar her alanda kendini gösteriyor. Güvenli konut üretmek kadar, güven duygusu inşa etmeyi de görev biliyoruz.

Sosyal sorumluluk, Platin Grup İnşaat’ın hikâyesinde neden bu kadar önemli bir yer tutuyor?

Bir markanın gerçek değeri, toplumla kurduğu bağda ölçülür. Biz, sosyal sorumluluğu bir PR faaliyeti olarak değil, etik bir duruş olarak ele alıyoruz. Bu anlayışla; gazi ve şehit ailelerine yönelik çalışmalar yürütüyor, gençlerin eğitimine burslarla katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğumuz saygıyı, 16 Eylül 2025’te Anıtkabir’i ziyaret ederek kurumsal bir duruşla ifade ettik. Bu ziyaret bizim için bir protokol değil, değerlerimize verilmiş açık bir sözdü.

Onuncu yıl dönümü Platin Grup İnşaat açısından nasıl bir anlam taşıyor?

14 Ekim 2025’te CerModern’de gerçekleştirdiğimiz 10. yıl gecesi bir kutlamadan çok, kurumsal hafıza anıydı. Geçmişin emeğini, bugünün gücünü ve geleceğin vizyonunu aynı anda konuştuğumuz bir duraktı.

Bu gecede, yönetim kurulu başkanımız Fuat Yılmaz ile birlikte yaptığımız konuşmalar, Platin Grup’un yalnızca nereden geldiğini değil, nereye gittiğini de ortaya koydu. Bu on yıl bize şunu gösterdi: İstikrarlı büyüme, ancak değerlerle uyumlu bir vizyonla mümkündür.

Gelecek projelerde Platin Grup İnşaat’ı nasıl bir üretim ve vizyon bekliyor?

Önümüzdeki dönem, Platin Grup’un ölçek ve vizyon olarak sıçrama yaptığı bir evre olacak. Esenboğa bölgesinde hayata geçecek Platin Prestij, Platin Port ve Platin Concept projeleriyle tek yılda bin konutluk yeni bir üretim başlatıyoruz… Bunun yanı sıra Alacaatlı’da konumlanan Platin Mansion, daha seçkin, daha kişisel ve yaşam kalitesini merkeze alan bir villa projesi olarak portföyümüzde özel bir yere sahip.

Uzun vadeli hedefiniz nedir?

Önümüzdeki on yıl için hedefimiz on bin konut; ama bu sayının arkasında çok daha güçlü bir fikir var: Daha fazla insanın hayatına dokunan, şehirlerle uyumlu, geleceğe karşı sorumluluk taşıyan yapılar üretmek. Benim için başarı; bir projeyi teslim etmek değil, o projeyle yıllar sonra da gurur duyabilmektir.

Son olarak, Platin Grup İnşaat’ı ve kendi liderlik anlayışınızı nasıl özetlersiniz?

Benim için bu yolculuk; eğitimden gelen birikimi, kurumsal aklı ve insana duyulan sorumluluğu aynı potada buluşturma yolculuğudur. Platin Grup İnşaat ise; değerle düşünen, bilinçle büyüyen ve geleceği inşa ederken toplumsal hafızayı unutmayan bir markadır.