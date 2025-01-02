Zamansız ve Sürdürülebilir Maze The Official

yazan: MAG 15

Tasarımlarıyla kullanıcılarına zamansız ve sürdürülebilir bir şıklık vadeden Maze The Official’ın kurucusu Melike Bosnalı, marka felsefelerini MAG Okurlarıyla paylaştı.

Maze The Official’ı tanıtarak kendinizden bahseder misiniz?

Endüstri Mühendisliği mezunuyum ancak, modaya olan ilgim çocukluğumun en keyifli anlarıyla şekillendi ve hayatımın ayrılmaz bir parçası oldu. Anneannemin ellerinde hayat bulan kumaşlar ve dikiş makinelerinin ritmi, bana modanın yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu öğretti. Ailemden aldığım bu ilham, tasarıma olan sevgimi şekillendiren en önemli güç oldu.

Maze The Official’i kurarken, yalnızca bir moda markası yaratmayı değil, insanların kendilerini özgürce ifade edebileceği zamansız ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı oluşturmayı hedefledim. Maze, tasarımlarıyla bireylerin hikâyelerine eşlik eden, modayı yalnızca bir dış görünüm değil, aynı zamanda anlamlı bir ifade biçimi olarak yeniden tanımlayan bir marka.

Tasarımlarınız arasında ne tür parçalar yer alıyor? Hangi tür kumaşları kullanmayı tercih ediyorsunuz?

Maze olarak, zamansızlık ve fonksiyonelliği tasarımlarımızın merkezine yerleştiriyoruz. Koleksiyon bazlı üretimler yerine, kullanıcılarımızın dolaplarında yıllarca yer alabilecek, her mevsime ve her duruma uygun ürünler tasarlıyoruz. Minimalist dokunuşlarla tamamlanan tasarımlarımız, şıklık ve kullanışlılığı bir araya getirerek modern bir stil sunuyor.

Kumaş seçiminde kalite ve sürdürülebilirlik önceliğimizdir. Doğal pamuk ve çevre dostu malzemeler kullanarak yalnızca uzun ömürlü ürünler sunmayı değil; aynı zamanda bilinçli tüketimi teşvik ederek çevreye duyarlı bir yaşam tarzını desteklemeyi amaçlıyoruz. Maze’in her bir tasarımı, sadece bir moda unsuru değil; kullanıcılarımızın sürdürülebilir bir dünya için atacağı adımların temsilidir.

Tasarımlarınızı kimlere yönelik oluşturuyorsunuz?

Maze koleksiyonları, sade ama etkili bir stil anlayışını benimseyen; sürdürülebilirliğe ve çevre bilincine önem veren bireyler için tasarlanıyor. Zamansız tasarımlarımız, şıklığın yanı sıra bilinçli bir yaşam tarzını destekleyenlere hitap ediyor. Maze’i tercih edenler, bir parçanın ardındaki hikâyeyi ve işlevselliği takdir eden, modern ve stil sahibi bireylerdir.

Markamızı, “zamansız şıklığın ve sürdürülebilirliğin buluşma noktası” olarak tanımlıyoruz. Maze, kullanıcılarına yalnızca bir kıyafet değil; aynı zamanda kendi hikâyelerini yansıtabilecekleri bir yaşam tarzı sunar. Bu yaşam tarzı, bireylerin sadece estetik kaygılarla değil, aynı zamanda çevresel ve kişisel değerleriyle uyumlu bir tercih yapmalarına olanak tanır.

Maze’in felsefesi “herkesin kendini bulabileceği bir marka” olarak tanımlanıyor. Bunu biraz açabilir misiniz?

Maze’in ismi, hayatın karmaşıklığını ve bireylerin bu karmaşıklık içinde kendilerini keşfetme yolculuğunu simgeler. Tıpkı bir labirentte olduğu gibi, bu yolculuk bazen doğru yolu bulmayı, bazen ise kaybolarak kendini yeniden keşfetmeyi ifade eder. Maze’in felsefesi, bireylerin bu yolculukta hem yollarını hem de kendilerini bulmalarına eşlik eden bir yaşam tarzı sunmaktır. Bu felsefe; ürünlerimize ve müşteri deneyimimize güçlü bir şekilde yansır. Maze ürünleri, bireylerin kendi hikâyelerini yazmalarına olanak tanıyan, zamansız ve anlamlı parçalar olarak tasarlanır. Sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımız, yalnızca estetik bir şıklık değil, aynı zamanda bilinçli tüketimi destekleyen bir yaşam tarzı sunar. Maze’in amacı, müşterilerimizin sadece bir kıyafetle değil, değerleriyle uyumlu bir yaşam tarzıyla kendilerini ifade etmelerine olanak tanımaktır.