Önder Tepe – Evdeki Sıcaklık, Sofradaki Lezzet

yazan: MAG 71

Dizaynoloji hesabıyla bilinen, sevilen içerik üreticisi Önder Tepe, yılbaşı gecelerinin nasıl geçtiğini Ve bu yılki planlarını da anlatarak MAG Okurları için yılbaşı akşamına özel bir yemek tarifi veriyor.

Yılbaşı gecesini en çok nasıl ve nerede kutlamayı seviyorsunuz?

Dışarıda olmak, farklı bir şehirde ya da ülkede yeni yıla girmek kulağa her zaman çok cazip gelse de, benim için en özel kutlamalar kendi evimde yaptıklarım oluyor. Özenle hazırladığım sofralar, ince ince düşündüğüm detaylar ve sevdiklerimi ağırladığım o sıcak, samimi atmosfer… Tüm bunlar bana dışarıdaki hiçbir eğlencenin veremediği bir huzur ve mutluluk veriyor. Evde, sevdiklerimle beraber, içten bir ortamda kutlamak hep ilk tercihim oluyor.

Unutamadığınız, sizde en çok iz bırakan yılbaşı kutlamanız hangisiydi?

Yaklaşık beş yıl önce yaşadığım o gece hâlâ hafızamda çok canlı. Soğuk ve rüzgârlı bir İstanbul günüydü; hava şartları yüzünden yolculuk oldukça zorluydu. Buna rağmen Mersin’den Heybeliada’ya ulaşmayı başardık. Tarihî bir köşkte, ailem ve arkadaşlarımla birlikte geçirdiğimiz o yılbaşı gecesi gerçekten büyüleyiciydi. Hem yolculuğun zorluğu hem ortamın atmosferi derken, o gece benim için unutulmazlar arasına girdi.

Bu seneki yılbaşı planınız nasıl? Nerede ve kimlerle kutlamayı düşünüyorsunuz?

Bu yıl yeni yılı daha da özel bir yerde karşılamak istedik. Karlarla kaplı, sakin ve huzurlu bir şehirde müstakil bir ev kiraladık. Yaklaşık on kişilik çok yakın bir arkadaş grubumuzla birlikte olacağız. Hepimizin temposu yoğun olduğu için, böyle birlikte vakit geçirebildiğimiz zamanlar bizim için çok kıymetli. Sıcacık bir evde, şöminenin başında, bol kahkahalı bir yılbaşı planı yaptık.

Yeni yılı karşılamadan önce gerçekleştirdiğiniz bir ritüeliniz var mı?

Bir içerik üreticisi olarak her yıl kendime küçük bir gelenek yarattım. Yeni yıla girmeden önce mutlaka farklı bir büyük şehirde ya da ülkede, profesyonel bir çekim yapıyorum. Hem o yılın ruhunu yansıtan görüntüler elde etmek hem de kendi heyecanımı takipçilerimle paylaşmak beni çok motive ediyor. Bu ritüel hem işime hem enerjime iyi geliyor.

Yıl boyunca öğrendiğiniz en büyük kişisel ders neydi ve 2026’ya nasıl bir motivasyonla giriyorsunuz?

Bu yılın bana öğrettiği en büyük şey; fazla fedakârlık yaptığımda aslında kendimi en çok yoran ve yıpratanın yine ben olduğum oldu. Bencilce duyulmasın ama insanın önce kendisine iyi davranması gerektiğini, kendi sınırlarını ve değerini koruması gerektiğini öğrendim. 2026’da ise, hem işlerimi bir üst seviyeye taşımayı hem de kendi yeteneklerimi daha cesur adımlarla zorlamayı hedefliyorum. Hem üretim anlamında hem de kişisel gelişim anlamında daha güçlü, daha motive bir başlangıç yapıyorum.

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi sizin için nedir? En sevdiğiniz yılbaşı lezzeti hangisi?

Yılbaşı sofralarımın yıldızı kesinlikle benim özel, fırında hindi tarifimdir. Balsamik soslu, biberiyeli, içinin dokusu tam kararında olan bir hindi hazırlıyorum. Yanına da mutlaka kestaneli bir yaş pasta olur; benim için yılbaşı o tatlarla tamamlanmış oluyor.

Bir tane de yılbaşı sofrasına yakışır bir yemek tarifi rica edebilir miyiz?

Mandalinalı pavlova tarifi yeni yıl sofrasının vazgeçilmezidir benim için.

Malzemeler:

Pavlova için:

4 adet büyük yumurta beyazı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 tatlı kaşığı limon suyu (ya da sirke)

1 çay kaşığı vanilya özü (opsiyonel)

Krema için:

200 ml krema (soğuk)

200 g labne veya mascarpone

2–3 yemek kaşığı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı vanilya

Mandalinalı sos için:

4–5 adet mandalina

2 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

Yarım çay bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı:

Pavlova tabanı: Fırını 110°C (fan kapalı) ısıt. Yumurta beyazlarını cam bir kapta düşük devirde çırpmaya başla. Kabarmaya başlayınca şekeri yağmur yağdırır gibi yavaş yavaş ekle. Mikser yüksek devirde “parlak, tok, ters çevirince akmayan” bir kıvama gelene kadar çırpmaya devam et (7–8 dakika). Nişasta ve limon suyunu ekleyip spatulayla yavaşça karıştır. Yağlı kâğıt serili tepsiye 18–20 cm çapında bir yuvarlak olacak şekilde yayıp ortasını hafif çukur bırak. 110°C’de 1 saat 30 dakika pişir. Fırını kapatıp kapağı aralık şekilde pavlovayı tamamen soğuyana kadar içinde bırak (çatlamayı azaltır).

Krema: Soğuk kremayı köpürene kadar çırp. Labne, pudra şekeri ve vanilyayı ekleyip pürüzsüz karıştır. Buzdolabında dinlendir.

Mandalinalı sos: Mandalinaların suyunu sık veya tanelerini ayır. Tencereye mandalina suyu, şeker, nişasta ve suyu ekle. Koyulaşana kadar karıştırarak pişir. Ocaktan alınca limon suyunu ekle. Soğuyunca taneleri ekleyebilirsin (hem daha şık duruyor).

Birleştirme: Pavlova tamamen soğuyunca üzerine kremayı yay. En üste mandalinalı sosu dök. İstersen taze mandalina dilimleri, zest veya nane ekleyebilirsin.

Son olarak, yılbaşında evini dekore etmek isteyenlere neler önerirsiniz?

Dekorasyonda renk dengesini yakalamak bence çok önemli. Kırmızı ve yeşilin klasik yılbaşı birlikteliğini seviyorum ama daha yumuşak, pastel tonlarda kullanıldığında çok daha zarif durduğunu düşünüyorum. Eskiden çok karmaşık ve renkli süslemeler tercih edilirdi; artık ben daha sade ama kendi içinde gösterişli parçaların kullanıldığı dekorasyonları daha şık buluyorum. Minimal ama etkili dokunuşlar, evin atmosferini tamamen değiştiriyor.