Ayşe Kaynarcalı ve Şebnem Eser – Sacred7 Travel 15. Yılında Hayat Bir Yolculuk, Her Yolculuk Bir Deneyim

Ayşe Kaynarcalı ve Şebnem Eser – Sacred7 Travel 15. Yılında Hayat Bir Yolculuk, Her Yolculuk Bir Deneyim
Sacred7 Travel: 15 Yıldır Yolculukları Deneyime Dönüştürüyor
İki kadın girişimci, Ayşe Kaynarcalı ve Şebnem Eser tarafından 2010 yılında kurulan Sacred7 Travel, 15 yıldır Türkiye’de ve dünyanın farklı köşelerinde kişiye ve kuruma özel seyahat programlarıyla misafirlerini eşsiz deneyimlerle buluşturuyor. “Hayat bir yolculuktur” mottosuyla yola çıkan marka, özgün konseptli butik turlarıyla yalnızca bir seyahat değil, unutulmaz bir deneyim sunuyor.
Hermitage Müzesi’nde 15. Yıla Özel Tur
Sacred7 Travel, kutlama programı kapsamında dünyanın en prestijli müzelerinden Hermitage Müzesi’nde iki özel gece turu düzenliyor. Misafirler, bu benzersiz deneyimde müzeyi sessizliğin büyüsünde, kalabalıklardan uzak, adeta kendilerine aitmiş gibi keşfedecekler.
Kurucular Ayşe Kaynarcalı ve Şebnem Eser, 15. yıl vesilesiyle duygularını şöyle ifade ettiler:
“15 yıl önce ortak hayallerimizle çıktığımız bu yol, bugün hem profesyonel hem de kişisel hayatımızın en büyük hikâyesine dönüştü. Her turda misafirlerimizle paylaştığımız anılar bize yalnızca bir iş değil, aynı zamanda büyük bir aile kazandırdı. Öğrendiğimiz en değerli şey; dünyayı keşfetmenin aslında kendimizi ve birbirimizi keşfetmek olduğuydu. Bugün geçmişin emeklerini gururla, geleceğin yeni yolculuklarını ise aynı heyecan ve tutkuyla kucaklıyoruz.”
Sacred7 Travel kültür, tarih, sanat ve gastronomi odaklı programlarının yanı sıra dünya kültür mirası destinasyonları, gurme etkinlikleri ile ailelere özel geziler düzenliyor. Misafirler, alanında uzman kültür danışmanları eşliğinde hem yöresel lezzetleri tadıyor hem de Arabistan’ın görkemli AlUla’sından Japonya’nın sakura mevsimine, Lapland’ın kuzey ışıklarından Peru’nun And Dağları’na, Bhutan’ın renkli festivallerinden Puglia’nın rustik güzelliğine, Fransa’nın Noel pazarlarından İskoçya’nın büyüleyici manzaralarına uzanan geniş destinasyon seçkisinde kültürel dokuyu yakından keşfediyor.
Her yolculuğa, onu unutulmaz kılan özel anlar eşlik ediyor:
- Venedik’te barok kostümlerle karnaval balosu
- Kahire’de Grand Egyptian Museum’un mum ışığında keşfi
- Isparta’da gül hasadı
- Konya’da Şeb-i Aruz töreni
- Mardin’de uçurtma şenliği
- Kuzguncuk Sinagogu’nda geleneksel Sefarad kahvaltısı
15 yıldır yolculukları birer deneyime dönüştüren Sacred7 Travel, hem yurt içi hem yurt dışı butik turları, kültür ve gurme programlarıyla 15.000’den fazla gezgine ulaşırken; yeni projeler ve zengin içerikli turlarla deneyimlerini sürekli çeşitlendirmeye devam ediyor.