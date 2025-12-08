Merve Özcan Aksöz – Yeni Yılı Umutla Karşılamak

yazan: MAG 76

Geçmişin izlerini, bugünün keyfini ve geleceğe dair umutlarını anlatan sosyal medya fenomeni Merve Özcan Aksöz, yeni yıl ritüellerinden kişisel derslerine, taşıdığı yılbaşı ruhunun detaylarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Yılbaşı gecesini en çok nasıl ve nerede kutlamayı seviyorsunuz?

Evimde ve sevdiğim insanlarla birlikte geçirdiğim bir yılbaşını hiçbir şeye değişmem.

Unutamadığınız, sizde en çok iz bırakan yılbaşı kutlamanız hangisiydi?

Vegas’la olan ilk yılbaşımız da benim için çok değerliydi ama evlendikten sonraki ilk yılbaşımız, kendi evimizde, kendi elimizle hazırladığımız o yılbaşının benim için yeri ayrı.

Bu seneki yılbaşı planınız nasıl? Nerede ve kimlerle kutlamayı düşünüyorsunuz?

Evde olacağız. Sevdiğimiz arkadaşlarımızla birlikte güzel bir sofra hazırlayıp, bahçemizde ateşimizi yakıp kutlamayı planlıyoruz.

Yılbaşı gecesi için makyaj tercihiniz nasıl olur?

Benim yılbaşı geceleri vazgeçilmezim kesinlikle kırmızı ruj.

Bu yılbaşı gecesi için nasıl bir kombin düşünüyorsunuz?

Kombinimin odağı dantelli ve biraz farklı bir çorap olacak. Onu da şortla kombinlemeyi düşünüyorum. Sade ama kendi içinde güçlü bir görünüm yaratmak istiyorum.

Yeni yılı karşılamadan önce gerçekleştirdiğiniz bir ritüeliniz var mı?

Kesinlikle var. Mutlaka evde değişiklikler yaparım. Yeni yılı evdeki bütün objelerin, eşyaların yerini değiştirmiş şekilde, yeni bir enerji ile karşılamak isterim. Bir de her sene sonunda kendimce yılı kapatırım. O yıl neler öğrendiysem, neler yaşadıysam hepsini uzun uzun yazarım. Sene içinden aklımda kalanları veya sonunda çıkardıklarımı ve yeni yıl için beklentilerimi yazarım, öyle yılı kapatırım.

Yıl boyunca öğrendiğiniz en büyük kişisel ders neydi ve 2026’ya nasıl bir motivasyonla giriyorsunuz?

Bu yıl en büyük derslerimden biri kendimi fazlasıyla zorlamadan da ilerleyebileceğimi görmek oldu. Her şeyin aynı anda mükemmel olmasına gerek olmadığını, bazen sadece devam etmenin bile güç verdiğini öğrendim. 2026’ya ise daha sakin, daha seçici ve gerçekten bana iyi gelen şeylere alan açma motivasyonuyla giriyorum. Enerjimi korumayı, kendimi yormadan güçlenmeyi hedefliyorum.

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi sizin için nedir?

Benim için yeni yıl sofrası daha çok tadım menüsü gibi olmalı. Yani oturup yemek yemeli değil de sohbet eşlikçisi gibi; ama en önemlisi çokça mum olmalı sofrada da, etrafımızda da.

2026’ya dair bir yeni yıl mesajı alabilir miyiz?

2026’nın hepimize daha adil, daha barışçıl ve daha dayanışmacı bir dünya getirmesini diliyorum. Umudun, nezaketin ve kolektif iyiliğin çoğaldığı; hem kendi hayatımızda hem de çevremizde daha bilinçli, daha duyarlı adımlar attığımız bir yıl olsun. Dünyaya iyi gelen her şey bize de iyi gelsin.