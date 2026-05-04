“İlk İlhamım, En Büyük Gücüm Annem” – Burcu Yeşilova

yazan: MAG 34

Detaylarla konuşan, sadeliği iddiayla harmanlayan ve estetiği duyguyla birleştiren hem moda hem takı tasarımcısı Burcu Yeşilova tasarım yolculuğunun kırılma noktalarını, “ilk göz ağrısı” eserlerini ve yeni koleksiyonlarındaki detayları MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Kendinizden kısaca bahsederek başlar mısınız? Tasarım dünyasına ilk adımınızı ne zaman ve hangi tutkuyla attınız? Bu işe başlamanıza ilham veren kırılma noktası neydi?

Kendimi kısaca; detaylarla konuşmayı seven, estetikle duyguyu birleştirmeye çalışan bir tasarımcı olarak tanımlayabilirim. Tasarım dünyasına ilk adımım aslında çok erken yaşlarda, içimde hep var olan “güzeli oluşturma” isteğiyle başladı. Küçük dokunuşların bir şeyi tamamen değiştirebilme gücü beni her zaman etkiledi. Bu yolculukta en büyük motivasyonum, hayal ettiğim şeyi somut bir forma dönüştürebilmek oldu. Kırılma noktası ise, yaptığım bir tasarımın bir başkasında yarattığı etkiyi fark ettiğim andı. O an, bunun sadece bir hobi değil, benim ifade biçimim olduğunu anladım. O günden sonra tasarım benim için sadece üretmek değil, aynı zamanda bir duygu aktarma biçimine dönüştü. İlk ilhamım ve en büyük gücüm ise annemdir…

Takı ve giyimde ilk tasarladığınız parçayı bugün geriye dönüp baktığınızda nasıl hatırlıyorsunuz?

İlk tasarladığım parçayı; bugün geriye dönüp baktığımda biraz naif ama bir o kadar da cesur buluyorum. Teknik olarak bugünkü bakışımla eksikleri olduğunu görebiliyorum; ancak, o tasarımın en kıymetli yanı, tamamen içgüdüsel ve filtresiz bir yaratıcılıkla ortaya çıkmış olmasıydı. O parça, aslında bugün geldiğim noktanın ilk adımıydı. İçimdeki estetik algının ve anlatmak istediğim dilin ilk somut hâliydi diyebilirim. Şimdi baktığımda belki daha rafine, daha dengeli tasarımlar yapıyorum ama o ilk işin samimiyeti ve heyecanı benim için hâlâ çok özel.

Tasarımlarınızı ilk kez görecek biri için stilinizi nasıl tanımlarsınız?

Stilimi, ilk kez görecek biri için zamansız, güçlü ve detay odaklı olarak tanımlayabilirim. Tasarımlarımda sadelikle gösterişi dengede tutmayı seviyorum. İlk bakışta sade görünen ama yaklaştıkça detaylarıyla kendini açan bir dilim var. Form, doku ve işçilik benim için çok belirleyici. Özellikle geometrik dokunuşlar ve ince işlenmiş detaylarla tasarımlarıma karakter katmayı tercih ediyorum. Her parçada, abartıya kaçmadan kendini hissettiren bir iddia olmasını önemsiyorum. Genel olarak stilim; feminen, modern ve kendine güvenen bir duruşu yansıtıyor. Tasarımlarımı taşıyan kişinin içinde güçlü ve özel hissetmesi, benim için en önemli tamamlayıcı unsur.

İstek üzerine özel tasarımlar da yapıyor musunuz? Bu süreçte müşterinizin enerjisini bir tasarıma dönüştürme süreci nasıl işliyor?

Evet, isteğe özel tasarımlar da yapıyorum. Bu süreçte en çok önemsediğim şey, müşterimin enerjisini, tarzını ve kendini ifade etme biçimini doğru analiz edebilmek. Her tasarımın sadece estetik bir parça değil, aynı zamanda kişisel bir hikâye taşıdığına inanıyorum. Bu yüzden süreç; karşılıklı iletişim, ilham paylaşımı ve detaylı bir tasarım kurgusuyla ilerliyor.

Kendi tasarım dilimi yansıttığım takı markam Burcu Yeşilova Jewelry ile hem özgün, el işçiliği odaklı parçalar hem de hazır gümüş ve altın koleksiyonlar sunuyorum. Aynı zamanda byburcuyesilova markam altında kendi kıyafet tasarımlarımı hayata geçiriyorum ve koleksiyonlarımı byburcuyesilova.com üzerinden satışa sunuyorum. Bunun yanı sıra, hazır giyim markalarına danışmanlık vererek koleksiyon geliştirme, tasarım dili oluşturma ve marka kimliği üzerine de çalışmalar yapıyorum. Farklı alanlarda üretmek ve dokunmak, tasarım yaklaşımımı besleyen en önemli unsurlardan…Özetle, ister kişiye özel bir parça olsun ister bir koleksiyon çalışması; her projede amacım, estetikle birlikte güçlü bir kimlik ve duygu ortaya koymak.

Takılarınızda kullanılan taşların ve metallerin seçiminde en çok neye dikkat edersiniz? Sizin için “vazgeçilmez” olan bir malzeme var mı?

Takılarımda kullandığım taş ve metallerin seçiminde en çok dikkat ettiğim şey; kalite, dayanıklılık ve estetik uyum. Her malzemenin tasarımla bütünleşmesi ve uzun ömürlü olması benim için çok önemli. Gümüş tasarımlarımda özellikle 925 ayar gümüş kullanıyorum ve bu koleksiyonlarda ağırlıklı olarak sentetik mozanit tercih ediyorum. Altın koleksiyonlarımda ise zirkon, mozanit ve pırlanta kullanıyorum. Bu taşların her biri, ışığı yansıtma gücü ve tasarıma kattığı etki açısından benim için vazgeçilmez.

Yaklaşık on beş yıldır Burcu Yeşilova Jewelry markamla aktif olarak üretim yapıyor ve Instagram’da aynı isimle tasarımlarımı paylaşıyorum. Aynı zamanda ürünlerimi dünya genelinde hem toptan hem perakende olarak sunuyor, yurt dışı ticaret kapsamında ithal ürünler de getiriyorum. Ayrıca mesleki eğitimimin moda tasarımı üzerine olması, tasarımlarıma sadece bir takı olarak değil; stilin tamamlayıcı ve güçlü bir parçası olarak yaklaşmamı sağlıyor. Bu bakış açısı, kullandığım her malzemede ve ortaya çıkan her tasarımda kendini hissettiriyor.

Yeni koleksiyon veya tasarımlarınızda müjdelemek istedikleriniz neler?

Yeni koleksiyonlarımda, zamansız şıklığı modern dokunuşlarla yeniden yorumladığım bir çizgi sunmayı hedefliyorum. Özellikle geometrik formlar, güçlü silüetler ve ince işçilik detaylarının ön planda olduğu tasarımlar üzerinde çalışıyorum. Takı tarafında; 925 ayar gümüş ve altın koleksiyonlarımı daha da zenginleştirerek, hem günlük kullanıma uygun hem de daha iddialı ve özel parçalardan oluşan geniş bir seçki sunmayı planlıyorum. Işıltıyı ön plana çıkaran taş kullanımlarıyla, her tasarımın kendine özgü bir karakteri olmasını önemsiyorum. Giyim tarafında ise byburcuyesilova markam altında, feminen ve güçlü duruşu yansıtan, detaylarıyla fark yaratan koleksiyonlar hazırlıyorum. Her parçada, hem konforu hem de estetik gücü bir arada sunmayı hedefliyorum.

Önümüzdeki süreçte markalarımı hem Türkiye’de hem de globalde daha görünür kılmak, yeni iş birlikleri ve projelerle tasarım dilimi daha geniş kitlelere ulaştırmak en büyük hedeflerim arasında.