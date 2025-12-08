En Son Davetler
Melisa Berberoğlu

Röportaj

Melisa Berberoğlu

yazan:
53

 

Yer aldığı projelerle geniş kitlelere ulaşan Melisa Berberoğlu, şimdi usta yönetmen Çağan Irmak imzasını taşıyan “Palamut Zamanı” ile tiyatro sahnesine dönüyor. Oyunculuğu bir dönüşüm ve öğrenme süreci olarak gören Berberoğlu; kariyerini, sahneye dönüş heyecanını, sağlıklı yaşam rutinlerini ve 2026’ya dair umutlarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

 

Yer aldığı projelerle geniş kitlelere ulaşan Melisa Berberoğlu, şimdi usta yönetmen Çağan Irmak imzasını taşıyan “Palamut Zamanı” ile tiyatro sahnesine dönüyor. Oyunculuğu bir dönüşüm

ve öğrenme süreci olarak gören Berberoğlu; kariyerini, sahneye dönüş heyecanını, sağlıklı yaşam

rutinlerini ve 2026’ya dair umutlarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Kariyerinizde “Üç Kız Kardeş”, “Kırmızı Oda”, “Barda”,

“39 Basamak”, “Devinim” gibi güçlü yapımlarda yer aldınız. Şimdilerde ise Çağan Irmak yönetmenliğindeki “Palamut Zamanı” oyunuyla tiyatrolardasınız. Bu projeler size oyunculuk anlamında neler kattı ve katmaya devam ediyor?

Her proje benim için yepyeni bir öğrenme süreci oldu.

Bir hikâyenin içine dâhil olmak ve bir karakteri sıfırdan inşa etmeye çalışmak oyunculuk tutkumu her gün daha da büyüttü. “Kırmızı Oda” ve “Üç Kız Kardeş” gibi yapımlarda yer almak, geniş bir seyirci kitlesiyle buluşma fırsatı sundu. “Barda” hem cesaretimi hem de sınırlarımı zorladığım bir çalışmaydı. “Devinim” ve “39 Basamak” ise Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde okurken sahnelediğimiz oyunlardı. Özellikle “Devinim”in çevirisini benim yapmam, süreci daha da özel kıldı.

 

“Palamut Zamanı” ile uzun bir aradan sonra yeniden sahneye dönmek benim için büyük bir heyecan oldu. Çok değerli

bir yönetmenle, çok değerli oyuncularla ve inanılmaz güzel

bir ekiple çalışıyoruz; bu da süreci daha anlamlı kılıyor.

 

“Palamut Zamanı” oyununu ve canlandırdığınız karakteri biraz anlatır mısınız? 

“Palamut Zamanı”, iki kadının ve bir grup insanın tesadüf gibi görünen ama kader kadar derin bir karşılaşma hikâyesi. Ben oyunda Ayda Aksel’in canlandırdığı Nermin karakterinin gençliğini oynuyorum. Çok fazla detay veremem, çünkü oyunun sürprizini bozmak istemem!

 

Çağan Irmak gibi bir isimle çalışmak hakkında neler söylemek istersiniz?

Çağan Irmak’la bu ikinci çalışmam; daha önce “Yeşilçam” dizisinde birlikte çalışmıştık. Tekrar onunla çalışma fırsatı doğunca çok heyecanlandım. Oyuncuya çok güzel bir alan tanıyan, sizin sunduğunuz malzemeleri birlikte yontan müthiş bir heykeltıraş gibi. Onunla çalışmak benim için çok özel.

 

Oyunculuk fiziksel ve zihinsel olarak yoğun bir meslek. Spor ve sağlıklı beslenme sizin hayatınızda nasıl bir yer tutuyor?

Dönem dönem sporla çok yoğun vakit geçiriyorum ama yoğunluk arttığında maalesef aksatabiliyorum. Beslenmeme

de mümkün olduğunca dikkat ediyorum.

 

Bu seneki yılbaşı planınız nasıl? Nerede ve kimlerle kutlamayı düşünüyorsunuz?

Bu yılbaşını sevdiklerimle yurt dışında kutlamayı planlıyorum.

 

Yeni yılı karşılamadan önce gerçekleştirdiğiniz bir ritüeliniz var mı?

Yeni yıl yaklaşınca evimi süslemeyi seviyorum. Bu hazırlık benim için küçük bir ritüele dönüştü.

 

2026’ya dair bir yeni yıl mesajı alabilir miyiz?

Daha az üzüldüğümüz, insanların, çocukların ve hayvanların daha mutlu, huzurla ve özgür yaşayabildiği bir yıl olmasını diliyorum.

 

Son olarak; paylaşmak istediğiniz müjdeleriniz neler?

Yakında yeni projelerim olacak. Şimdilik detay veremiyorum ama süreçler devam ediyor. “Palamut Zamanı” ile de seyirciyle buluşmaya devam edeceğiz; hepinizi bekliyoruz!

