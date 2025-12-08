Arzu Demirer – 2026’ya Zarif Başlangıç

yazan: MAG 68

Markalara yaratıcı ve stratejik çözümler sunan Privée PR Istanbul’un kurucusu Arzu Demirer, yılbaşı ruhunu zarafet, dinginlik ve estetikle harmanlayan destinasyon tercihlerini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Yeni yıla girerken “Bu yıl kesin orada olmalıyım!” dediğiniz bir yılbaşı rotası var mı?

Bu yıl 2026’ya girerken Gstaad ya da St. Moritz hayalim. Alpler’de yılbaşı yalnızca bir gece değil, bence bir ritüeldir.

Karın beyazlığı, şömine başında paylaşılan derin sohbetler, yüksek modanın dinginlikle birleştiği o atmosfer… Gürültüden uzak ama enerjisi güçlü bir çevrede yeni yılı karşılamak, benim için gerçek lüksün tanımıdır.

Avrupa’nın Christmas marketleri arasında sizin favoriniz hangisi?

Viyana. Rathausplatz ya da Schönbrunn fark etmiyor; Viyana’nın Christmas marketleri bir gelenekten öte, kültür ve estetiğin iç içe geçtiği zarif bir deneyimdir.

El işi ürünler, klasik müziğin şehrin dokusuna sinmiş hâli, mimarinin zamansızlığı… Bence burada yalnızca alışveriş yapmazsınız; bir ruh hâline girersiniz.

Yılbaşı alışverişi için size göre dünyanın en iddialı caddesi neresi?

Bu soruda New York ile Milano arasında kalırım ama cevabım çok net: Milano, Via Montenapoleone.

Milano’da moda; vitrinlerle sınırlı değildir, kaldırımlarda yürüyen insanların stilinde, binaların ölçüsünde ve şehrin ritminde yaşar. O sokaklarda yılbaşı zamanı bir ışık şöleni vardır: Parıldayan vitrinler, şık insanların telaşsız ama heyecanlı adımları, pencerelerden yansıyan altın tonlu sıcaklık…

Henüz çok konuşulmamış ama yüksek potansiyelli bir yılbaşı destinasyonu önerebilir misiniz?

Bodrum’un kışı… Türkiye’de yılbaşı denince herkesin aklı genelde kalabalık şehir merkezlerine gider; fakat Bodrum kışın bambaşka bir karaktere bürünür.

Denizin sesi daha yakındır, insanlar daha seçilidir, sohbetler daha derindir. Butik programlarla son derece sofistike bir yılbaşı geçirilebilir. Bence çok yakında Bodrum’un kışı, yılbaşının en özel sırlarından biri hâline gelecek.

Bu yılbaşı gecesi için planınız nedir?

Yeni yılı büyük kalabalıklarla değil, seçili dostlarla, güçlü bir sofrada ve yüksek enerjili sohbetlerle karşılamayı seviyorum. Benim için yılbaşı; “başarı dilemekten” çok, niyetlerin berraklığı ve geleceğe dair vizyonu paylaşmaktır.

Bu yıl ise The Peninsula Istanbul’da olmayı planlıyorum. Yurt dışından misafirlerim gelecek ve hep birlikte orada kalmayı düşünüyoruz… Son olarak; zarafetle, ilhamla ve iyi niyetle şekillenmiş bir 2026 diliyorum.