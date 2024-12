Kartallar Okusun Projesi ile BESİYAD

Beşiktaşlı Sanayici İş İnsanları ve Yatırımcıları Derneği (BESİYAD); Beşiktaşlı, Atatürk ilkelerinden taviz vermeyen ve derslerinde başarılı olan gençlere destek olmayı amaçlayarak “Kartallar Okusun” projesiyle sosyal sorumluluklarını yerine getiriyor. BESİYAD Başkanı Sinan Aksoy, projeye ilişkin detayları MAG Okurları ile paylaşıyor.

BESİYAD başkanı olarak geçmiş dönemlerde koyduğunuz hedeflerden gerçekleştirmiş olduklarınızı paylaşır mısınız? Derneği daha ileriye götürmek için yaptığınız çalışmalar nelerdir?

Derneğimiz BESİYAD, Beşiktaş Jimnastik Kulübüne akredite olup 2016 yılında, aralarında benim de bulunduğum yedi iş insanı ile kurulmuş ve faaliyetlerine başlamış bir sivil toplum kuruluşudur. Şu anda üye sayımız yaklaşık dört yüzdür.

28 Mart 2021 tarihinde dernek başkanı olmamla birlikte, projelerimden biri olan, kulübe üyelik (kongre üyesi) sayımızı üç yüz elli seviyelerine çıkardık. Stadımızda BESİYAD isimli locamızı aldık. Kulübümüzün “Bırakmam Seni” kampanyasına ciddi maddi kaynak yarattık. Dezavantajlı bölgelere sürekli kışlık kıyafet yardımları yaptık. Her Ramazan ayında ve büyük depremde kulübümüzle dirsek teması halinde olup hep ön saflarda bulunduk, bulunuyoruz… En büyük hayalim; sosyal tesis, lokal tadında bir dernek merkezi projesiydi: Yaşayan, neredeyse tüm sosyal faaliyetlerin ve etkinliklerin de yapılabildiği bir yapı. Ankara’da -hatta Türkiye’de- STK’lar arasında rastlamadığımız kadar güzel bir sosyal tesise sahip olduk, başardık. Ekibimle ve üyelerimizin desteğiyle hayat bulan 1903 Teras Lokal’in açılışını kulüp başkanımız yaptı. Burası bizim kalemiz oldu… Bununla da yetinmedik, Ankara’nın gözde semti İncek kavşakta, yedi dönüme bir BESİYAD hatıra ormanı konumlandırdık. Deprem bölgesinde, kulübümüz ile ortak paydada bir ilkokul yapımına maddi kaynak yarattık. Bu ve buna benzer tüm sosyal sorumluluk projelerimiz şehrimizde ve ülkemizde Beşiktaş marka değerini en üstlere çıkarmak içindir. Yeni proje ve faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir.

Kurulduğumuzda, derneğimizin farklı bir misyon ve görev üstlenmesi gerektiği fikri hep vardı. Sonra fikirler olgunlaşmaya başladı ve birincisi; iş insanlarını bir araya getirmek, onları yaptıkları işlerle tanımak ve dernek üyeleri arasında ticareti desteklemek olarak olgunlaştı. İkinci misyon olarak “İyi insan olmadan, iyi Beşiktaşlı olunmaz.” felsefesinin bize farklı bir sorumluluk yüklediğini anladık. Bu sorumluluk, iş insanlarının ekonomik güçlerinden yararlanarak genç Beşiktaşlılara yardımcı olmak, onlara az da olsa maddi bir destek sağlamak.

Bunun bilinciyle derneğin kuruluşunu takip eden yılda, hemen çalışmalara başladık. Öncelikle Ankara derneği olduğumuz için Ankara’daki üniversiteli, Beşiktaşlı, Atatürk ilkelerinden taviz vermeyen, yardıma ihtiyacı olan ve derslerinde başarılı olan gençlere destek olmaya karar verdik. Sadece maddi destek değil, onlara her türlü manevi destek vermeyi de taahhüt ettik. Beşiktaşlı olmanın verdiği sorumlulukla burs vermeye başladık ve ilk yıl, yirmi dört öğrenciye burs verdik. Bu yıl, yetmiş öğrenciye ulaştık. 2016’dan bugüne kadar, iki yüzün üzerinde öğrenciye burs verdik. Yüz yirminin üzerinde, yüksek derecelerle çok önemli okullardan mezunlarımız var. Burs bedellerini her yıl ekim ayında komisyon tarafından belirleyip, kasım ve şubat aylarında iki taksit şeklinde topluyoruz. Bu bağışlar tamamen dernek aidat gelirleri dışında ve ayrı hesaplarda; burada biriktirdiğimiz paralar sadece burs için kullanılıyor. Başka bir konu için hiçbir şekilde harcama yapmıyoruz.

Burs verilen öğrenciler nasıl belirleniyor? Burs desteği konusunda kız çocukları için de özel bir çalışma yapıyor musunuz?

Bursiyerleri belirlerken pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kız öğrencileri daha çok gözetiyoruz. Sebebi de, “insanı yetiştirenin kadın olması”. Kadınlar ne kadar bilinçli ve özgür olursa, toplumda da o kadar refah artar. Üniversitenin ara sınıflarındaki öğrencilerin not ortalamasının en az 2,5 olması gerekiyor. Bursun devam etmesi için gelecek yıllarda da aynı notun altında olmaması gerekiyor. Yeni başlayan öğrencilerin ise üniversite sınav başarısına bakıyoruz. Genellikle ilk on beş binin önünde olan öğrencilerden seçiyoruz.

Ayrıca “Beşiktaş benim için…” konulu bir niyet mektubu da istiyoruz. Komisyona gelen talepler tek tek titizlikle incelenip burs alacak öğrenciler belirleniyor. Burs verdiğimiz öğrencileri kimse tanımıyor ve bir araya gelmiyoruz. Burslarla ilgili olarak; devlet üniversitelerindeki Beşiktaşlı öğrenci grupları ile ilişki kurup, doğrudan bu öğrencilere ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun en iyi tarafı; öğrencinin Beşiktaşlı olması şüphesi kalmıyor. Ankara’da yeterli başvuru olmazsa Türkiye’nin diğer üniversitelerden öğrencilere burs veriyoruz.

Projenin sürdürülebilirliği için hangi adımları atıyorsunuz?

Her yıl burs bedelleri, burs veren ve alanlar artmaktadır. Yedi yıldır birçok öğrenciyi mezun ettik. Bu yıl rekor düzeyde burs veriyoruz. Topladığımız bursların tamamını dağıtmayıp gelecek yıl için bir miktar rezerv bırakıyoruz. Bütün öğrenciler gelecek yıl başarılı olursa, ki büyük bir kısmı oluyor, bursun bir kısmını garanti ediyoruz. Derneğimizin üye sayısı her geçen gün artıyor. Ankaralı iş insanları yoğun bir ilgi gösteriyorlar derneğimize. Burslar artık derneğimizin misyonu oldu. “Beşiktaşlıyım” demek sorumluluk ister, vatan sevgisi ister, fedakârlık ister, dayanışma ister, Atatürk’ün izinden ayrılmamak ister. Biz de tüm bu bilinçle Beşiktaş’a hizmet etmeye çalışıyoruz.

“İş Kartalları” projenizden de biraz bahseder misiniz?

Derneğimiz iş insanlarının aralarındaki ticari ilişkileri güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla “İş Kartalları” grubunu kurduk. Yaklaşık altı yıldır bu grup her geçen gün büyümektedir. Ticaret hacmi çok yüksektir. Buradaki temel amacımız, Beşiktaşlı iş insanlarının kendi aralarında ticaret yapmaları, hem birbirimize destek olmak, hem de ucuz ve kaliteli ürün ve hizmet almak. Her zaman bir arada olduğumuz için, her üye bu konuda oldukça dikkatli. Kimse mahcup olmak istemez. Bu nedenle herkes mutlu oluyor. Önceki yıllarda Beşiktaşlı derneklerin toplantılarında da söylediğimiz gibi amacımız bu sistemin diğer derneklerin katılımıyla büyümesi. Söz konusu grup sadece üyelerimize açıktır.