Uzm. Dr. Özge Banu Öztürk Cihazlar ve Biostimülan Dolguların Kombine Kullanımı

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Cilt gençleştirmede kullanılan cihaz ve dolguları açıklayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Özge Banu Öztürk, bu uygulamaların birlikte kullanılması sonucunda daha hızlı bir şekilde yol alınabileceğini belirtiyor.

Pandemi sonrasında uzun ömür ve ruh ile bedenin bütünsel sağlığı konusuna ilgi arttı ve sadece yüzümüzün değil, beden cildimizin de genç görünümüne odaklanmaya başladık. Özellikle yüz ve vücut cilt gençleştirme tedavilerinde kombine protokoller, daha kapsamlı ve uzun süreli sonuçlar sağladıkları için tercih ediliyor.

Cilt Gençleştirmede Kullanılan Cihazlar

Enerji bazlı cihazlar, ciltte kolajen üretimini artırmak, elastikiyeti geliştirmek ve sıkılaşma sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. En sık tercih edilen cihaz türleri şunlardır:

ï Radyofrekans (RF): Radyofrekans cihazları, cildin dermal tabakasında kontrollü ısı oluşturur. Bu ısı, fibroblast aktivitesini artırarak kolajen ve elastin üretimini sağlar.

ï Fraksiyonel Lazer: Fraksiyonel lazerler, cilt yüzeyinde mikro yaralar oluşturarak doğal iyileşme sürecini başlatır. Bu süreçte hem epidermis hem de dermis yenilenir; günlerce, yaşa bağlı cilt hasarını onarır.

ï Yüksek Yoğunluklu Odaklı Liberal Ultrason (LİFU): HIFU, ultrason enerjisini belirli bir derinlikte odaklayarak cilt ve cilt altı dokuları sıkılaştırır. Son iki yıldır, lineer atış yaparak, cilt ve cilt altı dokularda 2, 3, 4.5 ve 6 mm derinliklere ulaşmamızı sağlayan LİFU tek seansta yüz ve boyun gençleştirmede, sarkmaların toparlanmasında etkilidir.

ï IPL (Yoğun Atımlı Işık): IPL cihazları, ciltteki pigmentasyon, kırışıklıklar ve yüzeysel damar problemlerini hedef alır, fotoyaşlanmaya bağlı cilt hasarını giderir.

Biostimülan Dolgular ve Etki Mekanizmaları

Biostimülan dolgular, yalnızca hacim kazandırmakla kalmayıp, fibroblastları uyararak ciltte kolajen ve elastin sentezini artıran özel formüllerdir. Cilt gençleştirme protokollerinde sıklıkla kullandıklarımız:

ï Akıllı Dolgu Polikaprolakton (PCL): Yavaş biyodegradasyon özelliği ile uzun süreli kolajen stimülasyonu sağlar. Özellikle yüz ve boyun bölgesinde sıkılaşma etkisi gözlenir. Etkisi iki ila üç yıla kadar devam eder.

ï Mineral Aşı Kalsiyum Hidroksilapatit (CaHA): Cilt altına enjekte edildiğinde, hem hacim kazandırır hem de kolajen üretimini destekler. Sarkmaları giderir, cilt kalitesini arttırır. Yüz, şakak, boyun, dekolte ve el gençleştirme tedavilerinde tercih edilir.

ï Vegan Dolgu Agaroz Jel: Kırmızı deniz yosunundan elde edilen bir polisakkarit, yani şeker olan agaroz jel, yüzde yüz vücuttan atılan ve kalıntı bırakmayan bir malzemedir. Doğal yapısı sayesinde hem biostimülasyon hem de hidrasyon etkisi sunar. Yüz ve vücut genelinde güvenle kullanılabilir. En güçlü lifting etkisine sahiptir. Etkisi bir buçuk yıl sürer.

Aynı seansta kombine tedavi yaklaşımı ile hızla gençleşmek mümkündür. Tek seansta hem cihazlar hem de biostimülan dolgular kullanılarak daha etkili ve uzun süreli sonuçlar elde edilebilir. Bu yaklaşım şu şekilde uygulanır:

Tedavi Planlaması: Hasta değerlendirilir ve cilt tipi, yaşlanma derecesi ve tedavi hedeflerine göre cihaz ve dolgu seçimi yapılır. Cihaz uygulaması öncesinde, cilt hazırlığı yapılır.

Enerji Bazlı Cihaz Uygulaması: İlk aşamada radyofrekans, LİFU veya lazer gibi cihazlarla cilt sıkılaştırma ve kolajen uyarımı sağlanır. Bu adım, cildin biostimülan dolgu enjeksiyonlarına daha iyi yanıt vermesini sağlar.

Biostimülan Dolgu Enjeksiyonu: Cihaz tedavisinin hemen ardından, yüz ve vücutta belirlenen alanlara biostimülan dolgular enjekte edilir. Dolgu uygulaması, cihaz tedavisinin etkisini artırır ve uzun vadeli cilt yenilenmesi sağlar.

Avantajlar

ï Etkili Sonuçlar: Kombine tedavi, ciltte hem anlık hem de uzun vadeli iyileşme sağlar.

ï Zaman Verimliliği: Tek seansta çok yönlü bir yaklaşım sunar.

ï Minimal İnvazivlik: Cerrahi müdahaleye gerek kalmadan, doğal ve genç bir görünüm elde edilir.

Dezavantajlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

ï Teknik Uzmanlık: Hem cihazların hem de enjeksiyonların uygulanması uzmanlık gerektirir.

ï Yan Etkiler: Geçici kızarıklık, şişlik veya hassasiyet görülebilir.

Tek seansta cihazlar ve biostimülan dolguların kombine kullanımı, yüz ve vücut cilt gençleştirme tedavilerinde yeni bir standart oluşturmuştur. Bu protokol, hasta memnuniyetini artırırken uzun vadeli güzel estetik sonuçlar sunmaktadır.