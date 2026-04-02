Hayallerin Pastalara Dönüşümü – Limp Patisserie İstanbul

yazan: MAG 65

Şef Sare Güney’in tutkularının markaya dönüşmüş hâli olan Limp Cake İstanbul ve Limp Patisserie İstanbul; lezzet ve tasarımı bir araya getirerek özel anlara unutulmaz dokunuşlar yapıyor. Şef Güney, marka felsefelerini ve yaratım süreçlerini MAG Okurları için anlatıyor.

Limp Cake İstanbul ve Limp Patisserie İstanbul markalarının serüveni nasıl başladı?

Aslında 2020 yılında pandemi sayesinde ortaya çıkmış bir markayız. O yıllar dışarıdan sipariş vermeye korktuğumuz bir dönemdi biliyorsunuz. Benim de doğum günü pastamı yapmak istememle bugünlere gelmiş bir yolculuk bu. Amacımız en başından beri sadece pasta ve tatlı üretmek değil, lezzet ve tasarımı bir araya getirerek insanların özel anlarına değer katmak. Butik üretim anlayışımız, detaylara verdiğimiz önem ve premium kalite yaklaşımımız markamızın temelini oluşturdu. Bugün Limp Cake İstanbul ve Limp Patisserie İstanbul; kişiye özel tasarım pastaları ve rafine lezzet anlayışıyla kendi müşteri kitlesini oluşturmuş bir marka hâline geldi. Şu anda da İstanbul Bostancı sahilde misafirlerine hizmet veremeye devam etmektedir. Yakın zamanda da yoğun talep üzerine marka franchise vermeye başlayacaktır.

Tasarladığınız pastalarla doğum günleri, düğün, nişan ama özellikle de çocukların hayal dünyasına hitap ediyorsunuz. Bu yaratım süreci nasıl ilerliyor?

Biz her pastayı bir kutlamanın en özel detayı olarak görüyoruz. Doğum günü, düğün veya nişan fark etmeksizin önce o günün ruhunu ve müşterimizin hayalini anlamaya odaklanıyoruz, çünkü bizim için pasta sadece bir tatlı değil, o özel günün konseptini tamamlayan önemli bir tasarım unsuru.

Süreç genellikle müşterimizin hayal ettiği tema, renkler ve detayları dinlemekle başlıyor. Çocuk pastalarında ise biraz daha hayal gücü devreye giriyor. Sevdikleri karakterler, hobileri veya hayal ettikleri dünyalar üzerinden tamamen kişiye özel tasarımlar oluşturuyoruz. Ardından ekibimiz bu fikri estetik, renk dengesi ve teknik uygulanabilirlik açısından değerlendirerek en doğru tasarımı ortaya çıkarıyor. Son aşamada ise tüm bu fikirleri kaliteli malzemeler ve ince işçilikle birleştirerek hem görsel olarak etkileyici hem de lezzet açısından unutulmaz bir pasta ortaya çıkarıyoruz. Amacımız sadece güzel bir pasta yapmak değil, o özel günün hatıralarında yer edecek bir detay üretmek.

Ebeveynler için sağlık ve içerik kalitesi çok önemli. Bu konuda nasıl bir yaklaşımınız var?

Kalite bizim için bir tercih değil, standart. Ürünlerimizde kullandığımız hammaddeleri özenle seçiyoruz ve en kaliteli içerikleri tercih ediyoruz. Dengeli şeker oranı, en kaliteli çikolatalar, günlük taze meyveler ve güvenilir gıda boyaları kullanarak hem lezzetli hem de güvenle tüketilebilecek ürünler sunuyoruz. Ayrıca üretim sürecinde hijyen, tazelik ve kalite kontrol süreçlerimizden asla taviz vermiyoruz. Hatta müşterilerimizin gıda hijyen noktasındaki kaygılarını bildiğimiz için üretim alanımızı açık mutfak şeklinde tasarladık. Böylelikle pasta ve tatlılarını almaya gelen müşterilerimiz hazırlanış aşamalarını da izleyebiliyorlar. Ailelerin bize güvenmesi bizim için en değerli referans.

Bugüne kadar aldığınız en özel veya ilginç sipariş neydi?

Aslında her kişiye özel pasta kendi içinde özel bir hikâye taşıyor; ancak, en özel pastalarımızdan biri bir çocuğun annesine çizdiği resmin pastanın üzerine ekip arkadaşlarımız tarafından birebir çizilmesi olmuştu. Hem çok duygusal bir an hem de çok yaratıcı ve özgün bir pasta olmuştu. Eminiz pastayı kesmeye kıyamamışlardır.

Müşteri memnuniyetini sağlamak için siparişten teslimata kadar nasıl bir süreç yönetiyorsunuz?

Bizim için müşteri deneyimi sipariş anında başlıyor. Öncelikle müşterimizi doğru anlamaya büyük önem veriyoruz. Tasarım sürecinde şeffaf iletişim kuruyor, üretim aşamasında her ürünü titizlikle hazırlıyoruz. Teslimat aşamasında ise ürünün hem görsel kalitesini hem de tazeliğini koruyacak şekilde hareket ediyoruz. Müşterilerimizin isteğine göre İstanbul’un her noktasına soğutucu arabalarımızla teslimat sağlıyoruz. İsteyen müşterilerimiz de gelip kendileri almayı tercih ediyorlar. Limp Cake İstanbul ve Limp Patisserie İstanbul olarak hedefimiz sadece iyi bir ürün sunmak değil, müşterilerimizin tekrar tekrar tercih edeceği premium bir marka deneyimi oluşturmak.