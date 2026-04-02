Bebekler İçin Konforlu Aydınlatama – Linvia Kids

yazan: MAG 67

Yenidoğan dönemindeki gece uyanmaları ve çocukların uyku rutinlerindeki ışık ihtiyacından yola çıkarak Linvia Kids’i kuran Selin Bayram ve Pelin Çiftci, tasarımlarında dikkat ettikleri noktaları, üretim süreçlerini ve markalarına gelecek yenilikleri MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Kendinizden de bahsederek Linvia Kids’in kuruluşunu anlatır mısınız?

Selin Bayram: Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri mezunuyum ve Koç Üniversitesi MBA programını tamamladım.

Pelin Çiftci: Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum.

Biz, iki kız kardeş ve aynı zamanda iki anneyiz. Her ikimiz de kurumsal hayatta satış ve pazarlama alanında yaklaşık beş yıl deneyim kazandık. Annelik süreciyle birlikte hayat önceliklerimiz değişti ve iş ile yaşam dengesini daha anlamlı bir şekilde kurabileceğimiz bir yol arayışına girdik. Bu süreçte, kendi ihtiyaçlarımızdan doğan bir fikirle Linvia’nın temellerini atmaya başladık. Özellikle yenidoğan döneminde gece uyanmaları, öz bakım ve emzirme anları ve çocukların uyku rutinlerinde hem fonksiyonel hem de estetik bir ışık ihtiyacını birebir deneyimledik. Aradığımız ürünü bulamayınca, kendi çözümümüzü tasarlamaya karar verdik. 2025’in ekim ayında Linvia Kids’i resmî olarak kurduk ve satışa başladık. Bugün Linvia, yalnızca bir gece lambası değil; çocuk odalarına huzur, sıcaklık ve estetik bir dokunuş katan, gerçek bir ihtiyaçtan doğmuş bir marka olarak yoluna devam ediyor.

Tasarım dilinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

Tasarım dilimizi sade, zamansız ve duygusal olarak tanımlayabiliriz. Doğal malzemeler, yumuşak pastel tonlar ve minimal formlar kullanarak hem çocuklara hitap eden hem de ebeveynlerin dekorasyon anlayışıyla uyum sağlayan ürünler tasarlıyoruz. Bizim için bir ürün sadece işlevsel değil, aynı zamanda odanın bir parçası, hatta bir duvar aksesuarı gibi hissettirmeli.

Ürünlerinizi tasarlarken en çok nelere dikkat ediyorsunuz? Malzeme seçiminde güvenlik ve sürdürülebilirlik ne kadar belirleyici?

Ürün tasarlarken önceliğimiz her zaman çocuk güvenliği ve kullanım konforu oluyor. Doğrudan bebek ve çocuk odalarında kullanılan ürünler olduğu için, malzeme seçiminde son derece hassas davranıyoruz. Doğal ahşap yüzeyler, su bazlı ve çocuk sağlığına uygun boyalar kullanıyor; aynı zamanda düşük voltajlı LED sistemlerle güvenli bir kullanım sağlıyoruz. Bunun yanı sıra, tasarımlarımızın yalnızca işlevsel değil, uzun yıllar kullanılabilmesine ve zamansız bir estetik sunmasına da önem veriyoruz. Sürdürülebilirliği ise; hızlı tüketilen ürünler yerine, uzun ömürlü ve kalıcı tasarımlar üretmek olarak tanımlıyoruz.

“Gece uykusu dostu” bir aydınlatmayı teknik olarak nasıl sağlıyorsunuz?

Biz Linvia ürünlerini yalnızca bir aydınlatma çözümü olarak değil, aynı zamanda bir uyku rutini ürünü olarak konumlandırıyoruz. Bebeklik döneminde, gece uyanmaları ve öz bakım anlarında ışığın bir miktar daha yüksek seviyede kullanılması; ardından uykuya geçiş sürecinde kademeli olarak kısılması ve gece boyunca en düşük seviyede açık kalması, hem ebeveyn hem de bebek için konforlu bir deneyim sağlıyor.

Çocukluk döneminde ise ürünlerimiz, kitap okuma gibi akşam rutinlerine daha yumuşak ve dinlendirici bir ışıkla eşlik ediyor. Tavan aydınlatmasına kıyasla daha nazik bir ışık sunarak göz yormadan bir ortam oluşturuyor. Uykuya geçişte ise ışık tekrar en düşük seviyeye alınarak çocuğa eşlik eden sakin bir atmosfer yaratıyor. Teknik olarak ise bu deneyimi, sıcak tonlu ve kademeli olarak ayarlanabilen ışık yapısıyla destekliyoruz. Amacımız, ışığın sadece ortamı aydınlatması değil; aynı zamanda uykuya geçiş sürecinin doğal bir parçası hâline gelmesi.

Ürün geliştirme süreciniz nasıl ilerliyor?

Genellikle süreç, kendi deneyimlerimizden doğan bir ihtiyaç ya da bir ilham anıyla başlıyor. Ardından tasarım eskizleri, ölçü çalışmaları ve prototip aşamasına geçiyoruz. Ürünü sadece görsel olarak değil, kullanım deneyimi açısından da değerlendiriyor; her detayıyla içimize sinene kadar üzerinde çalışıyoruz. Üretim sürecinde ise her ürünün büyük bir kısmı doğrudan bizim emeğimizle şekilleniyor. Boyama aşamasından son dokunuşlara kadar her detayıyla birebir ilgileniyor, ürünlerimizin gerçekten elimizden çıkmış olmasına özen gösteriyoruz. Bizim için bu süreç sadece üretim değil; her bir ürüne kendi emeğimizi, özenimizi ve hikâyemizi katmak anlamına geliyor.

Linvia Kids’e hangi yenilikler gelecek? Hedef ve planlarınızdan bahseder misiniz?

Kısa vadede, ürün gamımızı genişleterek farklı kullanım senaryolarına hitap eden tasarımlar sunmayı planlıyoruz. Özellikle masa lambası kategorisinde, daha eğlenceli bir seri üzerinde çalışıyoruz. Bu koleksiyonla birlikte Linvia’nın daha dinamik bir yönünü kullanıcılarımızla buluşturmayı hedefliyoruz.

Uzun vadede ise odağımızı çocuk odalarından çıkarmadan, bu alanı bütünsel olarak tamamlayan ürünler geliştirmek istiyoruz. Aydınlatmanın yanı sıra, bebek ve çocuk odası deneyimini destekleyen tamamlayıcı parçalar üzerine çalışıyoruz.

Aynı zamanda global pazarda da var olmayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda Etsy üzerinden yurt dışı müşterilere ulaşmaya başladık ve uluslararası büyümeyi markamızın önemli hedeflerinden biri olarak görüyoruz.