Güven Temelli, Doğa Merkezli Eğitim – Küçük Kaşifler Anaokulu

yazan: MAG 48

Farklı eğitim yaklaşımlarını tek bir çatı altında buluşturarak çocukların bütünsel gelişimine odaklanan Küçük Kaşifler Anaokulunun kurucusu Nazlı Bezcier, eğitim felsefelerini MAG Okurları için anlatıyor.

Öncelikle kendinizden bahseder misiniz? “Waldorf”, “Vygotsky” ve “Trauma Sensitive School” ekollerini bir araya getirme fikri nasıl doğmuştu?

Eğitim yolculuğum boyunca her zaman, çocuğun yalnızca akademik değil; duygusal, sosyal ve fiziksel gelişiminin de en az akademik başarı kadar önemli olduğuna inandım. Bu bakış açısı, beni farklı eğitim yaklaşımlarını incelemeye ve bu yaklaşımların güçlü yönlerini bir araya getirme fikrine yönlendirdi. Waldorf yaklaşımının ritim, doğallık ve yaratıcılık odaklı yapısı; Vygotsky’nin sosyal etkileşim temelli öğrenme kuramı ve Trauma Sensitive School yaklaşımının güvenli bağlanma ve duygusal hassasiyeti merkeze alan anlayışı… Tüm bu yaklaşımların aslında aynı noktada buluştuğunu fark ettim: Çocuğu bir bütün olarak görmek. Bu nedenle Küçük Kaşifler’i kurarken hedefim; çocukların hem özgür hem de güvende hissedebileceği, kendilerini ifade edebilecekleri ve keşfederek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturmaktı. Bugün okulumuz, bu bütüncül yaklaşımın yaşayan bir yansımasıdır.

“Güvenli öğrenme okulu” kavramını biraz açar mısınız? Misyon ve vizyonunuz nedir?

Bizim için öğrenmenin temeli güvendir. Bir çocuk kendini güvende hissetmeden ne keşfetmeye istek duyar ne de öğrenmeye açık olur. “Güvenli öğrenme okulu” kavramını; çocuğun duygularının görüldüğü, kabul edildiği ve saygıyla karşılandığı bir ortam olarak tanımlıyoruz. Çocukların hata yapmaktan korkmadığı, kendilerini özgürce ifade edebildiği ve duygusal olarak desteklendiği bir öğrenme ortamı oluşturmak en temel önceliğimizdir. Misyonumuz; sevgi, güven ve bütüncül eğitim anlayışıyla çocukların potansiyellerini keşfetmelerine alan açmak ve onları desteklemektir. Vizyonumuz; doğayla bağ kurabilen, yaşam becerileri güçlü, öz güveni yüksek, empati kurabilen ve kendini tanıyan bireyler yetiştirmektir.

Müfredatınızda ders kavramı nasıl tanımlanıyor?

Küçük Kaşifler’de “ders” kavramı klasik anlamda masa başında geçirilen bir süreç değildir. Bizim için öğrenme; oyun, deneyim ve keşif yoluyla gerçekleşir. Matematik; ritim çalışmaları, doğa materyalleri ve oyunlarla somutlaştırılır. Sayılar yalnızca öğretilmez, hissedilir. Dil gelişimi ise hikâyeler, drama, şarkılar ve etkileşimle desteklenir. Sanat, hareket ve doğa ile iç içe geçen bu süreçte çocuklar öğrenirken üretir, hayal kurar ve kendilerini ifade eder. Böylece öğrenme, çocuk için bir zorunluluk değil, doğal bir sürece dönüşür.

Çocukların doğa ile etkileşimi nasıl?

Küçük Kaşifler’de doğa, eğitimin merkezinde yer alır. Günlük programımızın önemli bir bölümü dış mekânda geçer. Çocuklar doğayı gözlemleyerek, dokunarak ve deneyimleyerek öğrenir. Toprakla temas eder, mevsimleri hisseder, değişimi fark eder ve doğayla güçlü bir bağ kurar. Bu süreç; dikkat, sabır, merak ve keşfetme becerilerini desteklerken aynı zamanda çocuklarda erken yaşta çevre bilinci ve sorumluluk duygusu gelişmesine katkı sağlar.

Beslenme konusunda hangi kriterleri baz alıyorsunuz?

Beslenme, çocuk gelişiminin en önemli parçalarından biridir ve biz bu süreci büyük bir hassasiyetle planlıyoruz. Menülerimiz diyetisyen eşliğinde hazırlanır. Temel kriterlerimiz:

Dengeli

Katkısız

Mevsimsel

Doğal beslenme

Bunun yanında, çocukların yemekle sağlıklı bir ilişki kurmasını önemsiyoruz. Zorlayıcı değil, teşvik edici bir yaklaşım benimsiyoruz. Amacımız; çocukların yemek saatlerini keyifli bir deneyim olarak yaşaması ve kendi bedenlerini tanımayı öğrenmesidir.

İlkokula geçen bir çocuk hangi becerilerle ayrılır?

Küçük Kaşifler’den mezun olan çocuklar yalnızca akademik olarak değil, yaşam becerileri açısından da güçlü bir donanımla ilkokula başlarlar. Öz güven, empati, problem çözme, sorumluluk alma, doğa bilinci gibi temel becerileri kazanmış bireyler olarak ayrılırlar. Aynı zamanda kendini ifade edebilen, duygularını tanıyabilen ve sosyal ilişkiler kurabilen çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bizim için en önemli kazanım; çocuğun öğrenmeye karşı merakını ve isteğini kaybetmemesidir, çünkü biliyoruz ki mutlu, güvende ve kendini tanıyan bir çocuk, gittiği her yerde öğrenmeye ve gelişmeye devam eder.