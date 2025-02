Gözde-Osman Erdem aşkı ve romantik yolculuklarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

yazan: MAG 28

“Goozdeyle” hesabından paylaştığı içerikler ve tarzıyla takipçilerine ilham olan influencer Gözde Erdem, Osman Erdem ile birlikte dünyayı gezerek hem trend hem romantik keşifler yapıyor. Sosyal medyanın sevilen çifti, aşkı ve romantik yolculuklarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Aşk iki kişinin birlikte gelişip güçlenebildiği, büyüyebildiği bir yolculuktur. Aşk bize göre sadece sözlerle değil, hissettirerek ve her an yanında olarak ifade edilir. Sevgi, anlayışta ve birbirine duyulan saygıda kendini gösterir. İlişkimizin en güzel yanı, her zaman hislerimizi en açık şekliyle ifade edebilmiş olmamız.

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye neydi?

Biz özel günlerde birbirimize hazırladığımız küçük sürprizleri çok seviyoruz. Aslında bu tür günleri önemli kılan hatırlamak ya da kendini hatırlatmak diyebiliriz. Birbirimizi çok iyi tanıdığımız ve zevklerimize güvendiğimiz için aslında aldığımız her hediye çok anlamlı bizim için.

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Böyle özel günler dışında da sürpriz yapmayı seviyoruz biz. Yaşadığımız her an, hayattan keyif aldığımız her saniye bizim için anlamlı. Böyle günleri de aslında yeni bir sürpriz için bir fırsat olarak görüyoruz.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede gerçekleştirdiniz?

Tabii ki Paris. Seyahat etmekten ve dünyayı birlikte gezip keşfetmekten çok büyük keyif alıyoruz. Belki de her yanını kendimizle özdeşleştirdiğimiz için Paris’in yeri bizde hep ayrı. Birçok farklı ülke ve şehir gezdik ama Paris’e defalarca tekrar tekrar gittik. Şehrin büyüsünü hissetmeyi, sokaklarında el ele dolaşmayı, etkinliklere katılmayı, sanırım her şeyini çok seviyoruz. Paris’e yaptığımız her seyahat bizim için romantik bir yolculuk demek.

14 Şubat için planınız nedir?

Özel bir plan yapmıyoruz aslında. Belki yine küçük sürprizler olabilir ama şu an için belirli bir planımız yok sanırım.

Özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihiniz ne olurdu?

“Little black dress” kesinlikle. Bence her kadının dolabında hem özel günler hem de farklı etkinlikler için birkaç seçenek bulunmalı. Osman’ın tercihi de koyu takım elbise oluyor özel günlerde.

Dünyada veya Türkiye’de en çok hangi kentleri romantik buluyorsunuz?

Paris zaten bizim için hep ayrı ama bunun dışında Como ve Roma’ya da bayılmıştık. Türkiye’de ise ikimiz için de İzmir kesinlikle.

En sevdiğiniz romantik film hangisi?

Tartışmasız “Holiday”, defalarca izledik hiç sıkılmadan.