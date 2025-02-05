Dilara Arıkanlı Melih Koçarslan aşkın kendileri için anlamını ve tanışma hikâyelerini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

yazan: MAG 30

Sosyal medya hesaplarından gelen ilişki ve aşkla alakalı sorulara “aşkolog” videolarında birbirinden eğlenceli cevaplar vermesiyle tanınan Dilara Arıkanlı ve kendisine kısa bir süre önce evlilik teklifi eden Melih Koçarslan; birlikte çıktıkları romantik yolculuklarını, aşkın kendileri için anlamını ve tanışma hikâyelerini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

Tanışma hikâyemiz çok güzel. Melih’le ortak bir arkadaşımız var, o beni öncesinde Melih’le tanıştırmak istemişti, ben de Melih’in fotoğrafını görüp çok beğenmiştim aslında. Sonrasında ortak arkadaşımız bizi bir türlü denk getiremedi… Bir gün arkadaşımızla akşam yemeğe gitmiştik, dönüşte beni eve bırakırken arabasında bir eşyamı unuttum ve o eşya onunla Sakarya’ya gitti. Sonra kendisi askere gideceğini ve anca dönünce verebileceğini söyledi, yani bir ay kadar sonra… Bir gün arkadaşım, Melih’le telefonda konuşurlarken “Dilara’nın da bir eşyası bende kaldı. İstanbul’a gidince vereceğim, anca bir ay sonra!” diye espri yapıyor. Sonrasında Melih de ısrarla gidip eşyamı arkadaşımızdan alıp beni arıyor -numaramı da ondan alıyor tabii. “Eşyan bende, eğer benimle bu akşam bir yemek yersen getiririm.” diye ilk yemeğimizi o akşam yiyoruz ve o akşam ilişkimiz başlıyor.

Kısa bir süre önce evlilik teklifi aldınız. O anları biraz anlatabilir misiniz?

Dilara Arıkanlı: Gerçekten hiç beklediğim bir şey değildi, daha zamanı olduğunu düşünüyordum ama hayatımı onunla geçirmek istediğime çok emindim. Evlilik teklifi ile dünyalar benim oldu. Direkt evet dedim! O anki duygumu tarif edemiyorum, hayatımın en güzel, en özel “evet”iydi.

Sevginizi, aşkınızı nasıl anlatırsınız? Sizce aşk nedir?

Bize göre aşk; sevgiyi, güveni, mutluluğu, hazzı aynı kişide bulmak, gözlerine her baktığında huzuru bulmak, o kişinin hem güvenli alanın hem de kalbinin en derini olması ve hayatın boyunca sadece bir kez yaşanılabilecek bir duygu.

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye neydi?

Dilara Arıkanlı: Bunu ben cevaplayacağım, çünkü en unutulmaz hediyeyi Melih almıştı; benim için çok çok önemli. Ben evde bazen çizim yapıyorum, ikimiz için çok özel olacağını düşündüğüm bir kolye tasarımı yapmıştım ve defterimin arasında o tasarım duruyordu. Melih onu görüp çok beğenip benim haberim yokken kolyeyi yaptırmıştı. Hep sakladığım, uğur kolyem olarak taktığım en değerli hediyelerimden biridir.

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Biz aslında her günü Sevgililer Günü tadında yaşıyoruz. Her zaman birbirimize iltifat ediyoruz, hediyeleşiyoruz, sevgimizi hep birbirimize gösteriyoruz ama sevgililere armağan edilmiş özel bir gün olan 14 Şubat’ın, aşkları daha da pekiştirdiğini düşünüyoruz. O yüzden çok kıymetli bir gün.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede gerçekleştirdiniz?

Melih Koçarslan: Kesinlikle İngiltere. Geçen yılbaşında Londra’ya gitmiştik. Winter Wonderland gezimizde Dilara’nın fotoğraflarını çekiyordum; onun oradaki çocuksu neşesi, gözlerinin parıltısı beni öyle etkilemişti ki “Ben hayatımın sonuna kadar bu kadınla yaşamak istiyorum…” demiştim içimden ve ona evlenme teklifi etmeye, hayatı onunla geçirmeye orada karar vermiştim. En romantik tatilimiz kesinlikle Londra’ydı.

14 Şubat için planınız nedir?

Dilara Arıkanlı: 14 Şubat’ta romantik bir dağ evinde olmayı planlıyoruz. Melih’in sürprizlerini merakla bekliyorum!

Dünyada veya Türkiye’de en çok hangi kentleri romantik buluyorsunuz?

Türkiye’de kesinlikle Kapadokya’yı ilk sıraya koyuyoruz. Oranın ruhu bizi çok etkilemişti. Dünyada ise bizim için yine Londra’yı romantik buluyoruz. Oradaki anılarımız, orayı daima çok kıymetli yapıyor.

En sevdiğiniz romantik film hangisi?

Pride & Prejudice.

Son olarak; çiftler arasında sıkça yaşanan (komik) yanlış anlamalardan örneğin “Benimle ilgilenmiyorsun.” denildiğinde, aslında ne demek isteniyor?

Dilara Arıkanlı: Benimle ilgilenmiyorsun derken “Aslında benimle çok ilgileniyorsun, biraz da kendine vakit ayır, arkadaşlarınla buluş, mesajlarıma geç cevap ver, gizemli olman çok hoşuma gidiyor, ben seni rahatsız etmem, ben seni hep beklerim.” demek istiyor… Tabii bu işin şakası! Aşk ilgiyle beslenir, aşk ilgi ve emek ister, bunları unutmayalım. Herkese aşk dolu bir 14 Şubat diliyoruz.