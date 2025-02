Sude Burcu-Mert Öcal romantik tatillerini ve Sevgililer Günü planlarını MAG Okurları için anlattı.

yazan: MAG 16

Aynı “Survivor” sezonunda mücadele eden, yarışmanın ardından mutluluğa evet diyen ve yılın, uyumlarıyla göz kamaştıran çifti Sude Burcu ve Mert Öcal, aşklarını birbirlerine nasıl ifade ettiklerini, romantik tatillerini ve Sevgililer Günü planlarını MAG Okurları için anlattı.

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

Mert Öcal: Sude’yi sosyal medyada görmüştüm. Sonrasında bir mekânda denk geldik ve tanıştık. Zaman geçtikçe ilişkimiz ilerledi ve kopamadığımızı fark ettik. Bu beraberlik evliliğe kadar gitti.

Sude Burcu Öcal: Aslında televizyon, sosyal medya ve ortak arkadaşlarımızdan birbirimizi biliyorduk. Sonrasında, Mert’in sosyal medyadan mesaj atmasıyla tanıştık. Bir süre sonra da; yazları İzmir ve İstanbulluların ortak noktası olan Çeşme’de, aynı ortamda denk geldik ve yüz yüze de tanışmış olduk.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Mert Öcal: Aşk bir çok şeyin bir araya gelmesidir bana göre. Arkadaşlık, güven, beraber gülebilmek, birbirinizin potansiyelini daha da ileriye götürebilmek, sürekli özlemek, kalabalık bir yerdeyken onun aklından geçenleri gözünden anlayıp bir tebessüm edebilmek. Beraber olduğunuz insana aşkınızı ifade etmenin en güzel yolu onu değiştirmeye veya şekillendirmeye çalışmadan sevmektir bana göre.

Sude Burcu Öcal: Bence aşk, insanın tüm duygularını ilk defa hissetmesi gibi bir şey. Asla tam tanımı olamaz benim için, çünkü ben Mert’i ilk gördüğümde sanki kalbim benim değilmiş gibiydi! Zamanla birbirini tanıdıkça yerini sevgi, güven ve derinliğe bırakıyor ama heyecan hep ilk günkü gibi kalıyor. Hâlâ tam tanımlayamam bu duyguyu. Hayatımın her anında bana her şey olabilen bir eşim var, hayatlarımızı birleştirdiğimiz için çok ama çok mutluyum!

İlk Sevgililer Günü’nüz nasıl geçmişti? Birbirinize ne tür bir sürpriz yapmıştınız?

Mert Öcal: Bir çiçekle kutlamıştım ama sonraki Sevgililer Günlerinde çok güzel kutlamalar yapıp Sude’yi çok mutlu ettim.

Sude Burcu Öcal: İlk Sevgililer Günü’müzde yarışmadaydık biz. İkincisinde de maalesef ülkemizde bir felaket olmuştu, o sebeple kutlamadık. Açıkçası genel olarak çok abartılı kutlamayı da sevmiyoruz diyebiliriz. Mert her zaman sürprizlerle doludur, dolayısıyla benim bu tarz şeyleri problem yaratacağım bir ilişkimiz yok; fakat özel günlerimizi de hiç unutmayız.

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Mert Öcal: Sevgililer Günü aslında çok bir şey ifade etmiyor, ben zaten yılın çoğu gününde sanki Sevgililer Günü gibi sürprizler yaparım Sude’ye. Bazen evde çok güzel bir yemek hazırlarım, bazen hoşuna gidecek bir hediye alırım, bazen çiçek alıp onu çok sevdiğimi söylerim. Özel olmayan günlerde onu mutlu etmek daha çok hoşuma gidiyor olabilir.

Sude Burcu Öcal: Sevgilisi olan herkesin aynı gün, aynı şeyi kutladığı, özel kılınan bir gün. Ben her gün değerli hissetmeyi önemsediğim için sıralamam da doğum günü, evlilik yıl dönümü ve Sevgililer Günü olarak ilerliyor. Yine de bugünlerde abartmadan özenli olmayı seviyorum.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede gerçekleştirdiniz?

Mert Öcal: İkimiz de yaz insanıyız ve her yaz mutlaka farklı bir Yunan adasına gidiyoruz. Gün batımı, deniz, kumsal, güneş, salaş balık restoranları… Bu tatiller bizim için genelde en romantik ve birbirimize en çok vakit ayırdığımız anlar oluyor.

Sude Burcu Öcal: Paris diyebilirim. Mert ile çıktığımız ilk yurt dışı yolculuğumuzdu. Bana göre muazzam bir aşk ve moda şehri! Sürekli birbirimize “Bu bizim ilk yurt dışı seyahatimiz değil mi?” deyip duruyorduk. Sevgililer Günü’nden yaklaşık yirmi gün önceydi, biraz soğuk olması dışında hiç sorun yoktu! Beraber çok keyifli zaman geçirmiştik.

14 Şubat için planınız nedir?

Mert Öcal: 14 Şubat’ta Miami’de olacağız. Muhtemelen daha önce gitmediğimiz bir yerde güzel bir akşam yemeği olur.

Sude Burcu Öcal: Muhtemelen Miami’de, Mert’in erkek kardeşi ve güzel eşi ile birlikte çift olarak şık ve sakin bir restoranda yemek yiyor olabiliriz.

Dünyada veya Türkiye’de en çok hangi kentleri romantik buluyorsunuz?

Mert Öcal: Türkiye’de Kapadokya, ambiyans ve görsel olarak bence çok güzel bir lokasyon. Dünyada görmediğim yerler var ama herhalde romantizm deyince Paris’te güzel bir restoranda bir aksam yemeği diyebiliriz.

Sude Burcu Öcal: Bu soruya muhtemelen herkes Roma ya da Paris diyecektir ama ben Mert’in yanımda olduğu her yer diyorum.

En sevdiğiniz romantik film hangisi?

Mert Öcal: Genelde bilim kurgu çok severiz ama Proposal, çok eğlenceli bir romantik komediydi.

Sude Burcu Öcal: Biz Mert’le çok fazla romantik film izlemiyoruz; ama bana göre The Fault in our Stars.