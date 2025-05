Giwa Uwa Kendi Hikâyesini Taşıyanlar

yazan: MAG 18

Nazlı Kuran, Büşra Geyik ile birlikte kurduğu Giwa Uwa markasının hikâyesini, anlam odaklı tasarımlarını ve kadınların içsel gücünü yansıtan mücevherlerinin arkasındaki ilhamı MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Öncelikle kendinizi biraz tanıtır mısınız? Giwa Uwa ile yolculuğunuza nasıl başladınız?

İstanbul doğumluyum. Marmara Üniversitesi Mücevherat Tasarımı Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda Mahrec Sanat Evi’nde çizim ve tasarım eğitimimi tamamladım. Özellikle el çizimiyle çalışmayı çok seviyorum. Bir süre, çizdiklerimi Kapalıçarşı’da bir arkadaşımın atölyesinde kendim için üretmeye başladım. Kapalıçarşı’yı çok sevdim; insanları, atmosferi, hayal gücümü en çok besleyen zamanlardan biriydi. Markayı kurmaya karar verdikten sonra “ilham” beklediğim bir süreç yaşadım. Tam da o dönem, bir şans kurabiyesinden çıkan cümle beni harekete geçirdi. O gece çizmeye başladım ve o andan beri durmadan tasarlıyorum. İnsan ruhunu özgürleştirdikçe hayal gücünün de özgürleştiğine inanıyorum.

Giwa Uwa’nın ismine nasıl karar vermiştiniz? Bu isim, tasarımlarınızdaki ilhamı da yansıtıyor mu?

Küçüklüğümden beri fillere karşı büyük bir hayranlığım var. Onlar benim için şans, güç ve sadakati temsil ediyor; hayatta da en çok kıymet verdiğim değerler bunlar.

“Hausa” dilinde giwa, “fil” demek. Ortağım Büşra Geyik, sadece tarzı ve fikirleriyle değil, hayata bakışı, üretkenliği ve sezgileriyle de bana her zaman ilham veren biri ve her şeyden önce mükemmel bir anne. “Giwa uwa” ise “anne fil” anlamına geliyor. Bu isim; Büşra’nın içtenliğini, üretkenliğini ve o derin sezgiselliğini de yansıtıyor bir yandan. Aynı zamanda markamızın özünü, yani hem dişil gücü hem de içsel yolculuğu simgeliyor. Bu ismin, hem ruhumuzu hem de tasarımlarımızın taşıdığı anlamları çok güzel bir şekilde yansıttığına inanıyorum.

Tasarımlarınızda en çok hangi malzemeleri, desen ve şekilleri kullanmayı tercih ediyorsunuz, ya da seviyorsunuz?

Gümüş üzeri altın kaplama çalışıyoruz. En çok da dokulu yüzeyleri ve özgün, ruhu olan tasarımları seviyorum. El çizimiyle başlayan her parça, üretim aşamasında birçok ustanın elinden geçiyor. Her ustanın ister istemez tasarıma kattığı minik yorumlar, ortaya çıkan ürüne bambaşka bir ruh kazandırıyor. Birebir çizimimden biraz farklı olsa da, o el emeğiyle şekillenen son hâli bana her zaman daha özel geliyor.

Bir tasarımda size en çok tatmin hissi veren şey nedir?

Üniversitenin ilk yıllarında hocalarım; tasarım kadar, tasarımın arkasındaki hikâyeye de önem veriyordu. O zamanlar bunu tam kavrayamasam da yıllar içinde çizdiğim ürünleri üretip kullanmaya başladığımda, evet, estetik önemli ama her şeyde aradığımız o anlam burada da olmalıydı. En büyük tatmini, anlamını bildiğim bir ürünü kendi üzerimde taşırken yaşıyorum; ama asıl büyü, aynı hissi başkalarının da yaşadığını görmek.

Tasarımlarımı takan insanların o parçayla kurduğu bağı görmek, onun sadece bir aksesuar değil, bir hikâye taşıdığını bilmek, benim için tarif edilmez bir mutluluk.

Sizce Giwa Uwa tasarımlarını kimler kullanmayı tercih ediyor?

Giwa Uwa’yı tercih edenler, takılarında yalnızca şıklık değil, bir anlam da arayan kadınlar. Kendini ifade eden, içsel gücünü dışa yansıtan, özgün ve zarif duruşunu bir parça ile tamamlamak isteyen kadınlar… Giwa Uwa takıları sadece bir aksesuar değil; her biri bir his, bir hikâye ve bir duruşu simgeliyor. Bence bu da onları özel kılıyor…