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Grand Hyatt İstanbul ile Şehirde Yaz Molası

Röportaj

Grand Hyatt İstanbul ile Şehirde Yaz Molası

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Grand Hyatt İstanbul, yaz mevsimini şehirde tatil havasında geçirmek isteyenler için ikonik havuzu, lezzetli yaz menüleri ve geniş bahçesinde yer alan farklı aktivite alanları ile unutulmaz bir atmosfer sunuyor.

Grand Hyatt İstanbul; misafirlerini yaz boyu açık havuzu, havuz barı Gazebo ve Ege mutfağının öne çıktığı Grasidi Gastro Garden ile şehrin ortasında keyifli bir mola vermeye davet ediyor.

Yemyeşil doğayla çevrili açık havuz, yazın sıcak günlerinde serinlemek ve dinlenmek isteyen misafirler için ideal bir kaçış noktası haline gelirken, daha aktif bir gün geçirmek isteyenler için de açık hava fitness alanı benzersiz bir opsiyon sunuyor. İkonik havuz, günlük giriş ve sezonluk üyelik ayrıcalıklarıyla yaz boyu misafirlerini bekliyor. Havuzun hemen yanında yer alan Gazebo Pool Bar, yaz boyunca birbirinden lezzetli ve ferahlatıcı tatlar sunuyor. Odun fırınından çıkan pizzalar, İtalyan gelatolar ve serinletici yaz kokteyllerinin yanı sıra; katsu tavuk sandviç, karides pane, mısır gevrekli çıtır tavuk, taco ve burger çeşitleri gibi atıştırmalıklar da menüde öne çıkıyor. Grand Hyatt İstanbul’un gizli bahçesinde konumlanan Grasidi Gastro Garden, yaz akşamlarını Ege lezzetleri eşliğinde geçirmek isteyenler için ideal bir adres. Zeytinyağlılar, Akdeniz salataları ve taze deniz ürünlerinin öne çıktığı menüye ek olarak avantajlı set menü alternatifleri de sunuluyor.

Set menülerde kuru cacık, humus, vişneli yaprak sarma ve levrek marin gibi mezelerin ardından semizotu ve pembe domates salatası ya da köz patlıcan salata eşlik ediyor. Ara sıcak olarak haşlama içli köfte veya mücver sunuluyor. Finalde ise ağır ateşte pişmiş dana kaburga, ızgara köfte ya da levrek seçenekleriyle zenginleşiyor. Tatlı olarak ise kaymaklı rizogalo veya mevsim meyveleriyle yaz akşamları tatlı bir dokunuşla son buluyor.

Grand Hyatt İstanbul’da yaz, şehrin merkezinde dinlenmek, lezzetlerin tadını çıkarmak ve keyifli anlar yaşamak isteyenler için özel bir deneyime dönüşüyor.

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