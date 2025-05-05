Beliz Acıpayamoğlu Çözüm Katmanlı Görünüm

yazan: MAG 15

Moda Tasarımcısı Beliz Acıpayamoğlu, hava değişikliklerine uyum sağlamak için katmanlama sanatının hem işlevsel hem de estetik olarak nasıl kullanılabileceğini ve bu stilin temel kurallarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Stratejik katmanlama, ilkbaharın ilk haftalarında bizi kurtarabilecek şeydir. Bir gün hava güneşli ve tişörtle dışarı çıkabiliyorsunuz, ertesi gün tekrar dolaptan montunuzu çıkarmak istiyorsunuz. Bir gün sabahleyin gökyüzü kapalıdır, öğleden sonra kapalı değildir. İlkbaharın ilk haftalarında hava sıcaklıklarının sürekli değişmesi nedeniyle doğru kıyafeti bulmak her zaman zordur. Tek çözüm, katlı bir görünüm tercih etmektir… Hava değiştikçe, kat kat giyinme sanatında ustalaşmak şart. Yani ihtiyaç halinde oynanacak strateji, katmanlara odaklanarak giyinmek ancak, bu durum sadece işlevsel sebeplerden kaynaklanmıyor. Kat kat giysiler, yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanın ve sıra dışı, trend kıyafetler yaratmanın harika bir yolu olabilir. Bunu mükemmel bir şekilde nasıl yapabilirsiniz? Zıt dokularla oynayarak ve bir renk paleti oluşturarak uyumlu ve ilgi çekici bir sonuç elde etmekle.

Katmanlama Nedir ve Nelerden Oluşur?

Bu tarz kıyafetler özellikle ilkbahar ve sonbahar gibi geçiş dönemlerinde çok beğeniliyor ancak, kışın da özellikle dışarının soğuğundan kapalı mekânın sıcağına, tam tersine geçtiğinizde kat kat giyinmek akıllıca bir hareket… Bu akımın estetik rolü de hafife alınmamalı, çünkü resmiyet derecesine göre cesurca kombinasyonlar denemek için ideal bir fırsat sunuyor… Hayal gücünüzü kullanmanız, her şeyi çılgınca yapabileceğiniz anlamına gelmiyor; iyi yapılmış katmanlama, birkaç küçük görgü kuralına uymalıdır. Genel olarak modada katmanlama üç ana katmana dayanır:

– Alt katman: Tişört veya gömlekle temsil edilir.

– Orta katman: Genellikle kazak, hırka veya sweatshirt.

– Üst katman: Değişen ağırlıklarda bir ceket.

İhtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre tişört, yelek, blazer ve üst gömlek gibi daha fazla katman ekleyebilirsiniz.

Katmanlamanın Temel Kuralları

İyi tasarlanmış katmanlı bir görünüm yaratmanın ilk adımı, resmiyet düzeyini hesaba katmaktır. Konfor ve pratiklik kriterlerine de dikkat etmek önemlidir. Örneğin; belirli eşyalarınızı çıkarmanız veya tekrar takmanız gerektiğinde bunu kolayca yapabilmelisiniz. Bu nedenle aşırı karmaşık açıklıklara sahip parçaların kullanılması önerilmez. Diğer çok önemli stil kuralları ise şunlardır:

– İnce ve kalın kumaşlar arasındaki dengeye dikkat edin: Çok hacimli parçaları bir arada kullanmaktan kaçının.

– Tek düğmeli veya kruvaze ceket arasından seçim yapın.

– Farklı uzunluklar ve malzemelerle oynayın: Dış katman, iç katmandan daha uzun olmalı, malzemeler ve dokular hafiften ağıra doğru değişmelidir.

– Bir yelek ile kombinlemeyi deneyin: Katmanlamada, bu moda parçası hem şık hem de günlük bağlamlarda yaygın olarak kullanılır.

Renkler, Desenler ve Aksesuarlar Nasıl Katmanlanır?

Giysilerdeki katmanlar bir stil ve hayal gücü oyunudur; ancak, farklı renk ve desenleri bir araya getirirken bile dengeyi korumak önemlidir. Günlük durumlarda biraz daha fazla özgürlük sağlayabilirsiniz. Şu üç maddeyi atlamayın:

–Renkleri abartmayın: Özellikle şık görünümlerde, en fazla iki rengin üst üste bindirildiği, göze batmayan tonlar kullanmak önemlidir. Renklerin dizilimi genellikle en açık (iç katman) renkten en koyu (dış katman) renge doğru gider.

–Farklı desenleri dengeleyin: Tamamen düz, farklı tonlarla katmanları çeşitlendirebileceğiniz gibi, desenli olanları da tercih edebilirsiniz. Burada da izlenmesi gereken kesin bir sıra vardır; daha az gösterişli desenler iç katmanlara, daha özel desenler ise dış katmanlara doğru yerleştirilir.

–Aksesuarlar: Bunları kombinin geri kalanına göre en son ekleyin. Mevsime göre atkılar, bahar aylarında şapkalar hem günlük hem de şık stillerle iyi uyum sağlarken, ipek şallar ise biraz resmiyet katmak için harika seçimlerdir.